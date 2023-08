Otvorene prijave za Startup Factory i Global Growth programe, startupovima dostupno više od 150 tisuća eura

Startup Factory, prvi hrvatski startup akcelerator ZICER-a - Zagrebačkog inovacijskog centra, otvara prijave za svoju osmu generaciju. Za razvoj najboljih tehnoloških proizvoda Grad Zagreb je osigurao novčanu podršku od 150 tisuća eura.

Kroz Startup Factory su se tijekom posljednjih sedam godina u ZICER-u razvijali startupovi u najranijim fazama razvoja. Pokretanjem novog programa Global Growth ZICER podršku širi i na one zrelije koji su spremni za prodor na međunarodna tržišta.

Dosad je kroz program uspješno prošlo 100 razvojnih timova i startupova, a 37 najboljih je dobilo 677 tisuća eura. Sa sudionicima je svoje znanje podijelilo 170 mentora te 222 domaća i strana predavača.

– Za podršku razvoja poslovanja domaćih tehnoloških startupova ove smo godine iz proračuna osigurali 150 tisuća eura. Riječ je o bespovratnim sredstvima koja će startupovima omogućiti brži i lakši rast. Za mlade timove koji tek posao postavljaju na noge, kroz Startup Factory akcelerator ćemo alocirati 30 tisuća eura. Za tehnološki orijentirane startupove naše je tržište malo. Zato kroz novi Global Growth program startupovima do pet godina starosti olakšavamo lansiranje na strana tržišta kroz dodjelu novčane podrške od ukupno 120 tisuća eura. Svi izabrani timovi na razvoju poslovanja će raditi s vrhunskim mentorima, a znanja će stjecati kroz intenzivan raspored predavanja i radionica domaćih i međunarodno priznatih stručnjaka. Pozivam razvojne timove i mlade startupove, kao i one koji već imaju rješenje s kojima žele izaći na međunarodno tržište, da iskoriste ove ljetne mjesece za prijavu u ZICER-ove akceleracijske programe. Prijave su otvorene do 1. listopada. Svima želim sreću u natjecanju i uspjeh u poslovanju – poručuje Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Startup Factory je akceleracijski program namijenjen tehnološki orijentiranim timovima i startupovima (do godine dana starosti) sastavljenim od dva do sedam članova. On ubrzava razvoj ideje i prototipa, pomaže pri izlasku na tržište te pristupanju prvim kupcima i ulagačima.

Program je intenzivan i natjecateljskog je karaktera. U Startup Factory će biti primljeno do 14 timova od kojih će tri najbolja osvojiti sredstva iz novčanog fonda od 30 tisuća eura (1. mjesto 15 tisuća eura, 2. mjesto 10 tisuća eura i 3. mjesto 5 tisuća eura). Također, pobjednici će dobiti i in-kind potporu u ukupnom iznosu od 10.800 eura za korištenje usluga ZICER-a (ured s uključenim troškovima režija, edukacije, pozivnice na meetupove i ostale događaje, mentorstvo itd.) u trajanju od godine dana.

Global Growth je novi ZICER-ov program akceleracije. Primit će šest startupova do pet godina starosti koji imaju namjeru izlaska na međunarodno tržište. Oni će na početku programa ravnomjerno podijeliti 120 tisuća eura, a dobiti će i mentorsku, edukacijsku i promocijsku podršku.

– Hrvatski startupovi imaju potencijal za uspjeh na globalnom tržištu. U tome rastu ćemo ih od sada još snažnije podržati. Tijekom posljednjih godina intenzivno smo radili na povezivanju našeg startup ekosustava s vodećim svjetskim partnerima. Sada možemo reći kako imamo još više kapaciteta za otvaranje novih prilika pri lansiranju na globalno tržište – od Kanade do Kine. Poznajemo izazove s kojima se domaći startupovi susreću pri pozicioniranju izvan naših granica i znamo kako im olakšati taj put. Zato ove jeseni, uz Startup Factory akcelarator, pokrećemo Global Growth i veselimo se budućim izvoznim uspjesima naših startupova – ističe Frane Šesnić, direktor ZICER-a i inicijator programa Startup Factory i Global Growth.

Prijave za novu generaciju ZICER-ovih akceleracijskih programa su otvorene i traju do 1. listopada putem web stranice zicer.hr. Startup Factory završava pitchem svih sudionika na startup konferenciji Zagreb Connect u prosincu 2023. godine. Tamo će svoje projekte predstaviti žiriju, investitorima i široj javnosti.