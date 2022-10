Ovogodišnje natjecanje barista podignulo ljestvicu: finalisti oduševili žiri svojim talentom i umijećem pripreme espressa

Svjesni da iza svake šalice kave stoji trud i znanje stručnog bariste, Barcaffè espresso je s ponosom organizirao regionalno natjecanje Barcaffè Barista Cup. Ovo iznimno uzbudljivo i zanimljivo događanje, iz godine u godinu, okuplja ne samo najbolje bariste iz regije, već i sve ljubitelje espresso kave, pasionirane poznavatelje koji jednako vole u njoj uživati, ali i s užitkom je pripremati.

Nakon dvije godine stanke, 1. listopada, kad se obilježava Međunarodni dan kave, održano je najveće regionalno natjecanje za bariste – Barista Cup. Finalno natjecanje u Barcaffe Akademiji u Zagrebu okupilo je 9 najboljih barista iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, a titulu ovogodišnjeg pobjednika odnijela je Eva Bogdan iz Slovenije. Drugo mjesto osvojila je Marija Erik iz Srbije, a treće mjesto pripalo je Andreju Vajčneru iz Hrvatske.

Pobjednica Eva Bogdan uzbuđeno je izjavila kako je presretna što se dala nagovoriti da se prijavi na natječaj.

– Ne mogu vjerovati da sam pobjedila i sad sam presretna što su me bližnji uspjeli nagovoriti da se prijavim na ovaj natječaj. Ovaj posao obožavam i uvijek ga radim sa strašću, za mene je to način života i umjetnost stvaranja – oduševljeno je ispričala talentirana Eva Bogdan.

Stručni žiri ovogodišnjega Barista Cupa činili su veliki ljubitelji i vrhunski poznavatelji kave i načina pripreme kave od kojih ponešto može naučiti svaki ozbiljan zaljubljenik u ovaj čarobni napitak. Ovakvo natjecanje ne može proći bez najboljeg hrvatskog poznavatelja kave i dobitnika mnogih nagrada, Nika Orošija. Nik je vizionar koji je ujedno i najzaslužniji za dolazak specialty kave u Hrvatsku još 2005. godine. Svoje znanje nesebično prenosi generacijama barista. U suradnji s Barcaffe baristima, objavio je i Barista Book povodom otvorenja Barcaffe Akademije prošle godine.

Također, žirirali su i renomirani sudci, Peter Ševič, AST trener i stručnjak za specialty kavu, Aleš Gorenc, pobjednik slovenskog Barista Cupa 2022. godine, Renata Kočevar, L.A.G.S. trenerica i državna prvakinja 2019. godine u kategoriji crnog lončića, Filip Lipnik, barmen, profesor i vlasnik škole 'Art of Bar Academy', Matija Matijaško, pobjednik Ljubljana Barista Battle ujedno i glavni edukator Barcaffè akademije Hrvatska, Siniša Radivojević, Barcaffè barista trener te Toni Matas, tehnički sudac koji je višestruko nagrađivani barista na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima i jedan od začetnika specialty coffee scene u Splitu.

Vrhunski baristi iz Hrvatske, Slovenije i Srbije pokazali su svoje umijeće u odličnoj atmosferi Akademije, a žiri je imao težak zadatak izabrati najboljeg. Natjecatelji su morali napraviti tri napitka, espresso, free-pour latte i piće s potpisom. Ocjenjivao se okus svakog pojedinog napitka, stil rada, vizualno predstavljanje napitaka, tehničko znanje i vještinu rada s espresso aparatom i mlincem, osobnu prezentaciju i prezentaciju napitka, kao i čistoću radne površine na početku i kraju izvedbe.

Pobjednik je osim titule najboljeg bariste regije, osvojio i prestižnu L.A.G.S. edukaciju i certifikat, 2.000 €, trening prženja kave sa Nikom Orošijem te Barcaffe barista edukaciju. Ovi specijalizirani programi edukacija će mu osigurati nadogradnju, dodatnu specijalizaciju i zasigurno napredovanje u ovom poslu.

Jako veseli broj prijava za natjecanje. Bilo je iznimno teško odabrati samo devet finalista, a u finalu presudni su bili doslovno detalji. Ovim putem bi htjela čestitati svim natjecateljima, ponajviše pobjednici Evi Bogdan te naravno svom Barcaffe espresso timu na organizaciji i postavljanju novih standarda natjecanja barista u cijeloj regiji. Direktorica marketinga Barcaffe-a Tihana Vujčić, istaknula je kako je iznimno ponosna ovogodišnjim natjecanjem koje je iznjedrilo zaista talentirane bariste.

– Barcaffe Barista Cup se savršeno naslanja na cjelokupnu filozofiju Barcaffe brenda, a to je naša posvećenost edukaciji i znanju u segmentu kave i jedina logična nadogradnja nakon otvorenja Barcaffe akademije u Zagrebu gdje naši baristi educiraju profesionalce i sve one koji to žele postati po najvišim svjetskim standardima struke.Jako veseli broj prijava za natjecanje. Bilo je iznimno teško odabrati samo devet finalista, a u finalu presudni su bili doslovno detalji. Ovim putem bi htjela čestitati svim natjecateljima, ponajviše pobjednici Evi Bogdan te naravno svom Barcaffe espresso timu na organizaciji i postavljanju novih standarda natjecanja barista u cijeloj regiji – kazala je direktorica marketinga Tihana Vujčić.

Natjecanje je bilo otvoreno za javnost, a za dobru atmosferu i podršku natjecateljima pobrinuli su se voditelji Ana Radišić i Joško Lokas. Posjetitelji su uživali u kavi i koktelima na bazi kave, a posebna atrakcija bila je priprema personalizirane kave pomoću printera što je posebno oduševilo influencere Ritu Rumoru i pjevača Marka Kutlića koji su se rado odazvali događanju.

Kroz organizaciju natjecanja Barista cup, Barcaffe je postavio nove standarde te ojačao svoje HoReCa poslovanje u regiji. Mnogi kreativci su našli svoj put u karijeri bariste zbog čega je Barcaffe posebno ponosan što svake godine ovim tipom natjecanja pruža mogućnost za edukaciju i uzlet u karijeri ovog sve popularnijeg zanimanja.

Posvećen odabiru najkvalitetnijih zrna kave na njezinom putu od sunčanih plantaža do šalice savršenog espressa, Barcaffe kontinuirano prati trendove i osluškuje nove zahtjeve svojih partnera i korisnika. Iako ima tradiciju dugu 50 godina, brend fokus stavlja na stalni razvoj i unapređenje proizvodnje i proizvoda primjenjujući inovacije i brigu o kvaliteti.

Kao dodatna potvrda vrhunske kvalitete je i 13 zlatnih medalja koje je Barcaffe osvojio na Međunarodnim natjecanjima u degustaciji kave (International Coffee Tasting), a posljednju je osvojio prošle godine Barcaffe espresso India Single Origin. Profesionalnim natjecanjima poput ovog, Barcaffe želi pokazati svoju ljubav, posvećenost i strast prema kavi, ujedno gradeći imidž eksperta u sferi espressa i pružajući priliku svim zainteresiranim baristima da ulažu u svoje znanje i dalje napreduju u ovoj veoma popularnoj profesiji.