Perplexity AI: HT dijeli licencu za alat čija se vrijednost procjenjuje na devet milijardi dolara

Uspjeh Perplexity AI-ija je nemoguće ignorirati – njegova je vrijednost u dvije godine narasla 800 posto. Hrvatskim je građanima Pro verzija ovog inovativnog AI asistenta dostupna potpuno besplatno i to preko Magenta Moments programa u aplikaciji Hrvatskog Telekoma

Ponosan sam na tebe. Te je riječi čovjek koji stoji iza komercijalno najpoznatijeg chatbota, ChatGPT-ija, Sam Altman, uputio ni manje ni više nego svom bivšem zaposleniku i izvršnom direktoru Perplexity AI-ija, Arvindu Srinivasu. Unatoč skepsi tehnološke zajednice, ali i investitora koji mu nisu davali neke šanse, uspjeh startupa kojeg je pokrenuo s još četvoricom vizionara – Andyijem Konwinskim, Denisom Yaratsom i Johnnyijem Hoom, danas je nemoguće ignorirati, jer mu je vrijednost od osnutka 2022. do danas porasla za nevjerojatnih 800 posto na 9 milijardi dolara, a među ulagačima su zvijezde big-techa SoftBankov Vision Fund 2, Nvidia, Jeff Bezos, suosnivač OpenAI-ja Andrej Karpathy, izvršna direktorica You Tubea Susan Wojcicki, ali i Metin glavni AI znanstvenik Yann LeCun te mnogi drugi. Perplexity AI kojeg je Srinivas svojedobno slikovito opisao kao ‘dijete ChatGPT-ija i Wikipedije‘ jedinstven je AI alat za pretraživanje koji koristi velike jezične modele (LLM) kako bi korisnicima omogućio brže i pametnije pretrage.

– Dovoljno mu je postaviti pitanja, baš onako kako biste pitali frenda, i dobit ćete odgovore, ali ne samo odgovore. Svaka rečenica dolazi s referencom, citatom ili izvorom – objasnio je Srinivas koji svjedoči brutalnom rastu svoje tražilice na steroidima – s nekoliko tisuća dnevnih upita, danas ih obrađuje dvadesetak milijuna.

Priča o uspjehu

Kako je prenio magazin Medium, ovaj tehnološki mag još je u rodnoj Indiji razvio interes za algoritmima i programiranjem, a nakon što je osvojio nagradu na natjecanju o strojnom učenju odlučio je uroniti dublje te na koncu upisao doktorski studij umjetne inteligencije na Sveučilištu Berkley. Ono što je zanimljivo jest što je tijekom prakse u OpenAI-iju shvatio da njegovi kolege znaju mnogo više od njega, pa je odlučio poboljšati svoje programerske vještine, bolje razumjeti koncept velikih jezičnim modela i krenuti s razvojem vlastitih alata i to prije nego je uopće popularni chatbot ChatGPT ugledao svjetlo dana. Nakon što je saznao da je Denis Yarats objavio gotovo identične istraživačke tekstove o metodama obuke umjetne inteligencije, stupio je s njim u kontakt, pa je dvojac udružio snage i zajedno razvijao tehnologiju koja može generirati detaljne i relevantne odgovore. U priču su se uključili Konwinski i Ho, a uskoro više nitko nije mogao zaobići ovaj nadobudni tim koji je odlučio redefinirati način na koji korisnici komuniciraju s pretraživačima, pomičući granice klasičnih pretraga temeljenih na ključnim riječima prema intuitivnijem, dijaloškom iskustvu.

Nadmašili konkurenciju

Kako je kazao potpredsjednik organizacije CroAI, Ive Botunac, tajna njihova uspjeha leži u tome što su među prvima prepoznali potrebu za unaprjeđenjem postojećih internetskih tražilica te iskoristili pojavu novih velikih jezičnih modela, koje su potom uspješno integrirali u svoje rješenje.

– Vjerujem da svi možemo potvrditi kako postojeće tražilice često daju informacije koje uopće nismo tražili te da su preplavljene raznim oglasima i promotivnim sadržajima. Upravo tu Perplexity uspijeva nadmašiti konkurenciju jer korisniku vrlo brzo daje pregled informacija sukladno njegovu upitu, bez nepotrebnog bombardiranja oglasima. Mislim da su korisnici to prepoznali te su se počeli koristiti Perplexityjem kao zamjenom za neke od postojećih internetskih tražilica – kazao je Botunac dodavši da je za pohvalu i njihovo kontinuirano unapređivanje same tražilice i prilagodba korisnicima.

I ovaj se stručnjak za umjetnu inteligenciju i IT industriju već duže vrijeme služi Perplexityijem koji mu je zamijenio dosadašnju tražilicu u bookmarkovima.

– Perplexity ne može izravno usporediti s osnovnom funkcionalnošću ChatGPT-a, jer su to ipak različiti proizvodi. Iako je ChatGPT integrirao određene funkcije pretraživanja, po mom mišljenju to se ne može mjeriti s Perplexityjem. Smatram da će ovakva vrsta web tražilice u budućnosti postati zamjena za postojeće tražilice, jer korisnici žele brže dolaziti do odgovora i informacija, a tradicionalne tražilice taj uvjet ne ispunjavaju u potpunosti – poručio je Botunac.

Besplatna licenca

Prihodi Perplexityija uglavnom dolaze od pretplata, a domaća publika ima priliku ovaj inovativni alat isprobati potpuno besplatno. Naime, Hrvatski Telekom je sklopio ekskluzivnu suradnju s Perplexity AI-ijem u sklopu koje dijeli besplatne godišnje licence za Perplexity Pro koji je, usput budi rečeno, osvojio i Global Recognition Award 2025. za inovacije u AI pretraživanju. Do licence građani mogu doći preko Magenta Moments programa u aplikaciji Hrvatskog Telekoma, bez obzira na to jesu li njihovi klijenti ili ne. Vrijednost pojedinačne godišnje članarine koja se poklanja je 233 eura, a dijeli ih se čak 20 tisuća.

– Perplexity je odličan osobni AI asistent. Treba vam najnovija pouzdana informacija? S njim ste sigurni tko je izvor i da je najaktualnija, a ne neka ‘od jučer‘. Treba isplanirati putovanje? Može. Zanima vas kako nešto skuhati? Želite imati pregled kretanja cijena dionica? Samo recite. Cilj nam je svima, ne samo našim korisnicima već cijelom društvu pružiti modernu tehnologiju i učiniti AI dostupnim svima u Hrvatskoj. Kroz suradnju s Perplexityjem ne ulažemo samo u inovaciju i tehnologiju, ulažemo u Hrvatsku i razvoj potencijala naših ljudi – poručio je Krešimir Madunović, član Uprave za privatne korisnike.

HT-ov direktor Sektora za marketing privatnih korisnika i upravljanje proizvoda, Ivan Runje dijeli oduševljenje novim alatom, a otkad ga je probao praktički više ne ‘gugla‘, većinom ‘perplexa‘.

– Sinteza podataka, jednostavnost prezentiranja, napredne funkcionalnosti, čitanje slika, praćenje trendova, a Pro verzija ima integriran i Deep Seek R1 model, o3-mini od OpenAI-a…. Znači s Perplexityijem imate sve na jednom mjestu, a ovo je tek početak suradnje naše suradnje – poručio je Runje dodavši da na neki način Perplexity ima potencijal biti oni što je Google bio krajem devedestih.

– Google je (re)definirao internet i postavio cijelu strukturu web indeksa, a Perplexity u tom online labirintu daje relevantne i korisne informacije u jednoj kompaktnoj cjelini, u formi konciznog odgovora, a ne ‘plahte‘ s 10 linkova. Potonje nije loše, dapače, ali puno je zahvalnije i intuitivnije ako umjesto pet pitanja i pet odgovora korisnik odjednom dobije jedan cjeloviti – strukturirano, sažeto i brzo – zaključio je Runje.

