Perplexity u praksi: Kako AI alat može poboljšati biznis i svakodnevicu

Nećemo se lagati – i mi se novinari služimo AI alatima. Iako je ta tehnologija prilično nova, pametni je čitatelj (još uvijek) u stanju razabrati algoritamski od ljudskog jezika, detektirati falši od osobnog stila određenog autora tako da ćemo, rekla bih – na sreću, tekstove morati pisati sami. Međutim, ta tehnologija, u teoriji, dobro dođe kad je riječ o ‘pratećem‘ radu poput, primjerice, istraživanja i analize datae. Namjerno pišem ‘u teoriji‘, jer neki postojeći komercijalni alati umjetne inteligencije štekaju upravo sa spomenutim zadacima, donose analize temeljem starijih podataka, haluciniraju, isporučuju informacije koje mogu biti netočne i koje je potrebno dvaput provjeriti. Upravo je takvim izazovima naumila doskočiti ekipa na čelu s Aravindom Srinivasom koja je lansirala najbrže rastući AI alat za pretraživanje – Perplexity AI.

Naime, od osnivanja 2022. pa do danas, vrijednost njihova startupa porasla je za 800 posto na impresivnih devet milijardi dolara. Taj alat koji je Srinivas svojedobno opisao kao ‘dijete Chat GPT-ija i Wikipedie‘ koristi velike jezične modele (LLM) kako bi korisnicima omogućio brže i pametnije pretrage. S obzirom na njegove mogućnosti bilo bi ga nepošteno svrstati u kategoriju alata za pretraživanje (on je tražilica na steroidima), već je praktički osobni AI asistent koji potrebne informacije dostavlja s referencom, citatom ili izvorom što je ujedno i njegova temeljna prednost u odnosu na konkurenciju.

Pravi osobni asistent

Upravo ga tako doživljava direktor i suvlasnik agencije 404, Nikola Vrdoljak, koji Perplexity koristi svakodnevno, vrlo vjerojatno i svaki sat tijekom dana. - Štoviše, otkad imam Pro verziju skoro da sam prestao koristit Google. Perplexity je izvrstan za sve vrste jednostavnih upita koje bih inače pitao Google pa do kompleksnijih kao što je planiranje putovanja, financijske analize, pisanje članaka, ispravljanje gramatike ili prevođenje na bilo koji jezik – podijelio je Vrdoljak i dodao da je ključno što je shvatio da AI alate ne treba ni promatrati kao tražilice već kao osobnog asistenta s kojim se može raspravljati o gotovo svemu. Takav je stav i suvlasnika i kreativnog direktora marketinške agencije Bruketa&Žinić&Grey, Davora Brukete koji Perplexity Pro smatra izuzetno korisnim alatom u svakodnevnom radu.

– Prvenstveno ga koristim za istraživanje i dobivanje strukturiranih uvida, osobito kod velikih projekata poput razvoja brend strategija ili komunikacijskih platformi. Perplexity Pro omogućuje brzo prikupljanje relevantnih informacija i njihovu sintezu, što nam štedi sate rada koje bismo inače trošili na ručno prikupljanje podataka. Umjesto toga, možemo se usredotočiti na interpretaciju tih podataka i njihovu kreativnu primjenu. Prednost ovog alata u odnosu na druge AI sustave leži u njegovoj sposobnosti kontekstualnog razumijevanja i sintetiziranja informacija. On nije samo tražilica, on je asistent koji pomaže donositi bolje odluke – kazao je Bruketa dodavši da su za prosječnog korisnika najkorisnije njegove mogućnosti brzog filtriranja relevantnih podataka i pružanja jasnih odgovora, što značajno povećava produktivnost i štedi vrijeme.

Besplatno do licence

– Perplexity Pro je alat koji može pomoći svakom čovjeku, bez obzira čime se bavio. To što je, zahvaljujući HT-u, besplatno dostupan u svojoj profesionaloj verziji velikom broju ljudi u Hrvatskoj, veliki je iskorak u razvoju naše zajednice – kazao je ovaj kreativni direktor spomenuvši tako ekskluzivno partnerstvo Hrvatskog Telekoma i Perplexity AI-ija u sklopu kojeg dijeli besplatne godišnje licence za Perplexity Pro.

Do licence građani mogu doći preko Magenta Moments programa u aplikaciji Hrvatskog Telekoma, bez obzira na to jesu li njihovi klijenti ili ne. Vrijednost pojedinačne godišnje članarine koja se poklanja je 233 eura, a dijeli ih se 20 tisuća. Umjetna inteligencija se posljednjih godina razvijala brže od bilo koje druge tehnologije, a potražnja za njom će samo rasti jer će svaka organizacija i kompanija, neovisno o industriji ili tipu posla, imati sve konkretnije načine primjene i sve veće koristi. Perplexity Pro pruža pristup najnaprednijim AI modelima, uključujući interne modele Perplexityja, kao i modele DeepSeeka, OpenAI-ja, Anthropica, Groka i Geminija. Time omogućava dobivanje brzih i točnih odgovora za razne teme, od dobivanja kvalitetnih sažetaka dokumenata, preko pomoći pri planiranju putovanja, pa do usporedbi performansi dionica različitih kompanija. Koristeći naprednu analizu podataka, omogućava i trenutačan pristup ključnim informacijama, automatizaciju rutinskih zadataka, povećanje produktivnosti i optimizaciju svakodnevnih radnih procesa.

– Perplexity je odličan osobni AI asistent. Treba vam najnovija pouzdana informacija? S njim ste sigurni tko je izvor i da je najaktualnija, a ne neka ‘od jučer‘. Treba isplanirati putovanje? Može. Zanima vas kako nešto skuhati? Želite imati pregled kretanja cijena dionica? Samo recite. Cilj nam je svima, ne samo našim korisnicima već cijelom društvu pružiti modernu tehnologiju i učiniti AI dostupnim svima u Hrvatskoj. Kroz suradnju s Perplexityjem ne ulažemo samo u inovaciju i tehnologiju, ulažemo u Hrvatsku i razvoj potencijala naših ljudi – zaključio je Krešimir Madunović, član Uprave za privatne korisnike.

Deutche Telekom razvija AI mobitel Na Mobile World kongresu u Barceloni pozornost publike privukla još jedna inovacija – AI pametni telefon koji u suradnji s Perplexityijem i drugim partnerima razvija Deutche Telekom. Uz asistenta Perplexityja, novi AI telefon može naručiti taksi, rezervirati stol, prevoditi u stvarnom vremenu i odgovarati na sva pitanja. Osim toga, on piše e-mailove, obavlja telefonske pozive, pušta glazbu, sažima ili prevodi tekstove, unosi stavke u kalendar i još puno praktičnih stvari. Iz ovog proizlaze dva pitanja – kad će se naći u ponudi u Hrvatskoj i što će Perplexity sljedeće smisliti.

Vodič za početnike: Kako izvući maksimum od AI asistenta Poslovna upotreba - Pisanje i uređivanje tekstova – izvještaji, e-mailovi, prijevodi - Analiza tržišta – prikupljanje i sažimanje podataka o industriji ili konkurenciji - Generiranje ideja – brainstorming za kampanje, proizvode ili poslovne strategije - Automatizacija administracije – sastavljanje sažetaka sastanaka, odgovaranje na e-mailove - Priprema za sastanke – istraživanje tema, generiranje pitanja i ključnih uvida Financije i investicije - Analiza investicija – istraživanje i usporedba dionica, analiza rizika - Simulacije povrata ulaganja – modeliranje različitih scenarija ulaganja - Praćenje tržišta – redovni sažeci vijesti o financijama i ekonomiji - Izvoz i obrada podataka iz brokerskih aplikacija – strukturiranje financijskih informacija - Porezni savjeti – strategije za optimizaciju poreza (npr. dugoročno držanje kapitala) Osobni razvoj i edukacija - Učenje novih vještina – npr. novinarstvo, AI alati, programiranje - Sažeci knjiga i članaka – brzo dobivanje ključnih informacija iz dužih tekstova - Jezici i prevođenje – pomoć pri učenju jezika i prijevodu stručnih pojmova - Priprema za javne nastupe – pisanje govora, struktura prezentacija - Organizacija putovanja – prijedlozi itinerera, hoteli, atrakcije Zdravlje i lifestyle - Planiranje prehrane – prijedlozi obroka na temelju prehrambenih ciljeva - Trening planovi – personalizirani fitness programi prema tvojoj rutini - Savjeti za produktivnost – organizacija vremena, radni fokus - Korisne informacije za organiziranje vremena – djeca, kućne obveze - Planiranje darova – ideje za poklone na temelju interesa primatelja

Hrvatski Telekom u ekskluzivnoj suradnji s jednom od najuzbudljivijih AI kompanija na svijetu, Perplexity AI-jem, omogućuje 20 tisuća godišnjih licenci za besplatan pristup najnaprednijem AI asistentu - Perplexity Pro, čime umjetnu inteligenciju činimo dostupnu svima. Perplexity Pro je osobni AI asistent koji kombinira napredne vlastite, ali i najbolje globalno dostupne AI modele, poput DeepSeeka i ChatGPT-ja, i daje precizne, izravne i personalizirane odgovore na cijeli niz tema, od pomoći pri planiranju vlastitog putovanja do usporedbi performansi dionica različitih kompanija. Pojedinačna vrijednost godišnje licence koju Hrvatski Telekom poklanja korisnicima i koja se preuzima u Magenta Moments rubrici aplikacije Moj Telekom je 233 eura.

