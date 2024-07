Peto izdanje Digital Labin konferencije: Digital Labin i Devōt najavljuju dvogodišnje Platinum partnerstvo

Digital Labin, međunarodna konferencija za digitalne dizajnere, developere i project managere, u organizaciji Lloyds digitala održat će se i ove godine 20. i 21. rujna.

Peto izdanje ove renomirane IT konferencije, dobitnice nagrade Eventex Awards 2023. u kategoriji Tech Event, koja potvrđuje važnost i utjecaj konferencije na regionalnoj i globalnoj razini, ponovno će okupiti preko 800 stručnjaka iz svijeta i regije te pretvoriti mali rudarski gradić u epicentar IT scene u Hrvatskoj.

Na tri simultana tracka - Hangar Arena (Design & UX), Mine Hall (Dev & Data) i Business Garage (PM & BizDev) - zasjat će neke od najsvjetlijih zvijezda IT scene, obećavajući posjetiteljima nezaboravno iskustvo, a među ovogodišnjim speakerima su lideri iz industrije kao što su Devōt; Booking.com, Directus, Infinum, Supercharge Design, RESN i talijanski Adoratorio Studio.

Jedna od glavnih novosti ovogodišnje konferencije je dvogodišnje platinum partnerstvo Digital Labina i tvrtke Devōt, koja je globalni lider u razvoju softvera. Devōt je prepoznao Digital Labin kao ključnu konferenciju za edukaciju i profesionalni razvoj. Ovo partnerstvo predstavlja važan korak u misiji obje organizacije da unaprijede digitalnu industriju kroz inovacije, umrežavanje i razmjenu vrhunskih znanja. Partnerstvo tvrtke Devōt i Digital Labin konferencije simbolizira zajedničku posvećenost izvrsnosti i rastu.

Također, jedna od najvećih vrijednosti Digital Labina su masterclassovi i predavanja koja će pružiti jedinstvene uvide u najnovije trendove i tehnologije. Rino Kovačević iz Devōta održat će masterclass na temu `Build an AI Personal Trainer that will force you to work out every morning´, dok će Ante Crnogorac iz Devōta u svojem predavanju istražiti svijet hakera i cyber sigurnosti kroz temu `What do old ladies, death threats and Russian hackers have in common?´.

- Suradnja s Devōtom je došla prirodno i to je produženje jednog odličnog prijateljstva i međusobnog uvažavanja. Devōtovo Platinum sponzorstvo omogućit će nam stabilnost i mogućnost pružanja standarda na koji su naši posjetitelji navikli. Jako smo zahvalni i ponosni što imamo takve partnere - izjavio je Domagoj Ostović, CEO Lloyds digitala i direktor Digital Labin konferencije.

Martin Morava, CEO Devōta, dodao je da vjeruju da je kontinuirano učenje ključno za održavanje konkurentnosti i inovativnosti u tehnološkom okruženju te da im upravo predavanja na Digital Labin konferenciji pružaju mogućnost da ta znanja unaprijede, ali i razmijene s drugim vodećim liderima iz industrije. - Veseli nas ponovno podržati renomiranu konferenciju koju Domagoj i njegov tim uspješno organiziraju u malom istarskom gradu Labinu - kazao je Martin Morava.

Devōt je osnovan 2016. godine, a ime kompanije potječe od engleske riječi `devoted´, što znači predanost. To je vrlina koja se očituje u načinu na koji razvijaju dugoročne odnose s klijentima i aktivno sudjeluju u njihovim projektima. Devōt se istaknuo kao lider u razvoju softvera, s brojnim priznanjima kao jedna od najbrže rastućih tvrtki u Deloitte Technology Fast 50 Central Europe.

Devōt mnogi prepoznaju po debugging gumenim patkicama koje nose njihovo ime te odražavaju temeljne vrijednosti i način na koji rješavaju probleme u kodiranju. Platinum sponzorstvo pruža mogućnost Devōtovoj patkici da kontinuirano rudari po rudniku znanja Digital Labina te tako stvara slikovit prikaz partnerstva između ova dva brenda.