PILC 2025 – Prestižna konferencija o liderstvu u digitalnoj eri

PILC 2025, Professional International Leadership Conference 2025, prestižna konferencija o liderstvu, održat će se 21. i 22. ožujka 2025. godine u Opatiji, u Kongresnom centru Grand Hotela 4 Opatijska cvijeta (Conference Park 25/7). Glavni dio programa zakazan je za petak, 21. ožujka 2025., s početkom u 10 sati.

Ovogodišnja tema ‘Transformational Leadership in the Digital Era‘ usmjerena je na istraživanje načina na koje tehnologija oblikuje paradigme vodstva te kako se lideri mogu prilagoditi brzim promjenama. Konferencija će okupiti stručnjake, akademike, studente i poslovne lidere iz više od desetak zemalja s ciljem razmjene znanja, iskustava i novih ideja o digitalnom liderstvu i transformaciji poslovnog svijeta.

PILC 2025 nudi sudionicima priliku za sudjelovanje u panelima i diskusijama s vodećim stručnjacima iz različitih industrija. Kroz raznovrsne panele, izlaganja i razgovore, sudionici će imati priliku upoznati najnovije trendove i izazove digitalne ere te razmijeniti iskustva i ideje. Konferenciju, koja se održava već četrnaestu godinu zaredom, organizira Veleučilište PAR Rijeka.

Program konferencije uključuje:

Petak, 21.03.2025.

Panel 1: "Transformational Leadership in the Digital Era"

Panel 2: "SHE: Leading With Empathy in the Digital Era"

Panel 3: "Keeping Pace with the Digital Natives: Challenges and Opportunities"

Također, na One to One razgovoru, izv. prof. dr. sc. Gordana Nikolić, dekanica Veleučilišta PAR, ugostit će Anu Radišić.

Drugi dan konferencije, 22. ožujka 2025., bit će posvećen umrežavanju, B2B sastancima te razgledavanju opatijske rivijere na jedrilicama, kojima će upravljati studenti PAR-a. Također, u popodnevnim satima predviđen je odlazak na Međunarodni eno-gastro festival WineRI, koji će zasigurno biti nezaboravan doživljaj.

PILC 2025 pruža jedinstvenu priliku profesionalcima, akademicima i studentima da se povežu, razmijene iskustva i uče od vodećih lidera u industriji.