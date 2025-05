Planiramo gradnju podatkovnog centra kakav u Hrvatskoj još ne postoji

Kapacitet DataBoxova novoga podatkovnog centra bit će veći od cijeloga trenutačnog hrvatskog tržišta data-centara

U skladu sa svjetskim tržišnim trendovima podatkovnih centara, Vladimir Olujić, CTO DataBoxa, najavljuje gradnju podatkovnog centra snage 10 MW. Kapacitet toga novog podatkovnog centra bit će veći od cijeloga trenutačnog hrvatskog tržišta podatkovnih centara.

Kakvi su trendovi na tržištu podatkovnih centara i kako DataBox reagira na njih?

– Glavni trend na tržištu podatkovnih centara u svijetu, a posljedično i na našem tržištu, osim kontinuiranog porasta potražnje, sve je veća snaga koju IT oprema troši po svakom pojedinom ormaru. Prije samo nekoliko godina prosječna snaga po IT ormaru bila je 2,5 kW, poslije se povećala na nešto manje od 3,5 kW, a današnji standardi kreću se prema čak 10 ili više kW, s najvećim opterećenjima za pojedine primjene i do više desetaka kW unutar jednog ormara (racka). Prateći navedene trendove novu smo sistemsku salu koju trenutačno gradimo projektirali s 10 kW po IT ormaru. Očekujemo navedeni kapacitet imati u produkciji za pola godine. Zahvaljujući navedenim trendovima, rezultat takva porasta potrošnje energije u data-centrima dovodi do sve većeg fokusa na upotrebu obnovljivih izvora energije, fokusa na efikasnosti hlađenja te na zelene certifikate i ESG standarde.

Na koji način umjetna inteligencija (AI) mijenja poslovanje podatkovnih centara?

– Umjetna inteligencija na nekoliko načina istodobno utječe na poslovanje podatkovnih centara, kako drastično povećanjem korištenih resursa samih data-centara tako i upotrebom te iste tehnologije za racionalizaciju poslovanja i optimizaciju potrošnje tih istih resursa. Kako bi podatkovni centri zadovoljili zahtjeve za tako složenom infrastrukturom, planiraju se i grade specijalizirani, AI native podatkovni centri, koji mogu zadovoljiti tražene specifikacije iznimno visoke gustoće snage i tehnološki naprednog hlađenja koje može podržati takve sustave. O kolikom je udjelu na tržištu riječ, govori podatak da IDC i McKinsey predviđaju da će do 2030. AI workloadi činiti više od 30 posto ukupne potrošnje u podatkovnim centrima, u odnosu na manje od 10 posto u 2020. godini.

Posljednjih godina snažno je raslo poslovanje DataBoxa, kakva je sada situacija?

– Poslovanje DataBox doživjelo je ubrzan rast koji će se vidjeti u rezultatima za 2024., a takav trend nastavlja se i u 2025. te isto očekujemo i u idućim godinama. U samo nekoliko godina višestruko smo povećali broj korisnika, prihode, broj zaposlenih uz istodobna ulaganja u podatkovni centar, cloud te optičku infrastrukturu, postižući visoku pouzdanost i kontinuirano podižući kvalitativnu ljestvicu svojih usluga. Kao rezultat takvoga dugoročnog poslovnog modela, korisnici nas prepoznaju prije svega kao pouzdanog i stabilnog partnera, zahvaljujući čemu smatramo da imamo zaista zdrave temelje za višegodišnji rast prihoda, broja zaposlenih i dobiti po relativno visokim stopama.

Koliko imate klijenata, otkud su i o kakvim je tvrtkama riječ?

– Kao tvrtka koja ima vrlo širok spektar usluga za praktično cijelo tržište, vrlo je nezahvalno napraviti segmentaciju jer zaista je riječ o trvrtkama raznih djelatnosti i veličina, od najmanjih do zaista velikih. Ne otkrivajući točan broj, nekoliko je stotina tvrtki koje su aktivni korisnici naših usluga, a očekujemo da će taj broj u dogledno vrijeme prijeći 1000.

Kakvi su dugoročni poslovni planovi DataBoxa?

– Zadovoljstvo korisnika nit je vodilja svih uloženih napora, investicija i razmišljanja, kako danas tako i tijekom ovih prvih 10 godina postojanja DataBoxa. Već ćemo tijekom tekuće godine udvostručiti kapacitet postojećega podatkovnog centra kojim upravljamo te proširiti tim s novih 10-ak djelatnika. U sljedeće dvije-tri godine planiramo utrostručiti broj kilometara vlastite optičke infrastrukture, znatno proširiti portfelj cloud-usluga s naglaskom na sigurnosne usluge u cloudu, nastaviti razvoj hibridnih cloud-modela za zahtjevnije skupine korisnika te, kao krunsku investiciju, gradnju i puštanje u pogon podatkovnog centra kakav u Hrvatskoj još ne postoji, snage od 10 MW. Za usporedbu, kapacitet toga projektiranog podatkovnog centra veći je od cijeloga trenutačnog hrvatskog tržišta podatkovnih centara.

Sadržaj nastao u suradnji s DataBoxom.