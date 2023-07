Planirate se posvetiti videopromidžbi i contentu? Ovo bi vas Moglo zainteresirati

Videocontent prožima sve aspekte marketinga i apsolutni je must have alat za svaku kompaniju koja želi smisleno raditi na svojoj promidžbi

Godina je 2023. i svima je jasno da videokampanje više nisu rezervirane samo za najprestižnije brendove koji si mogu priuštiti nerazumno skup PP prije ‘Dnevnika‘. Videocontent prožima sve aspekte marketinga i apsolutni je must have alat za svaku kompaniju koja želi smisleno raditi na svojoj promidžbi. Ono što se gleda, sharea i o čemu se priča odnosi se uglavnom na videocontent. Što ne čudi, jer prosječni korisnik interneta u prosjeku provede 17 sati u tjednu gledajući videa. U 2020. godini globalno tržište videooglašavanja vrijedilo je više od 61 milijardu dolara, a očekuje se da će do 2027. doseći vrijednost od 120 milijardi dolara. Najveći dio toga kolača odnosit će se upravo na produkciju internetskog videosadržaja.

Rimac intimnije

Kako se istaknuti u moru contenta i koliko je ogroman postao utjecaj videoprodukcije objasnio nam je Miro Brozović, voditelj animacijsko-produkcijskog odjela te osnivač i suvlasnik produkcijske kuće Moglo, koja stoji iza niza atraktivnih videokampanja najvećih domaćih brendova.

– Video je postao glavni trend. Danas ljudi mnogo teže čitaju tutorijale, profile tvrtki, brošure, te očekuju informacije prezentirane putem videa – rekao nam je Brozović i tako otklonio svaku sumnju da je videomarketing u današnjem svijetu nešto što se može zaobići.

On i tim Moglo pomažu agencijama i kompanijama producirati videocontent vrijedan gledanja.

– Autentičnost je ključ. Videooglasi koji se fokusiraju na stvarne ljude, njihove priče i iskustva umjesto na isključivo promotivne poruke, privlače veću pozornost i povećavaju povjerenje korisnika u brend – pojašnjava Brozović, pa se osvrće na primjer Moglo videokampanje za Rimac Automobile.

U jednom od videa za Rimac Automobile tim Moglo u dvadesetominutnom dokumentarcu donosi publici uvid u procese u tvornici kampusa, kao i u company culture, dok Rimac u jednom od intimnijih nastupa u javnosti obrazlaže povijest, budućnost i smjer svoje kompanije. U tom su se videu, obrazlaže Brozović, odlučili upravo na takav pristup s obzirom na želje i brief klijenta, dok Moglo često producira i 3D i 2D animacijske kampanje, kao što je to napravio za, primjerice, Jamnicu Sensation Nutty ili Dorina čokoladu, što je bila njihova zapažena TVC kampanja.

Ugodna suradnja

Na pitanje kako vidi budućnost videooglašavanja, Brozović odgovara da je obećavajuća.

– Streaming-platforme poput Netflixa sve više dominiraju na tržištu, što mijenja način na koji ljudi konzumiraju televiziju i filmove. Oglašivači to prepoznaju i usmjeravaju svoje napore prema streaming-platformama. Zatim, mobilni uređaji postaju primarni za gledanje videosadržaja, što znači da je optimizacija videosadržaja za mobilne uređaje ključna. Tu je i interaktivni videosadržaj koji nam stiže, kao što su 360 videozapisi ili proširena stvarnost (augmented reality). Oni pružaju nove načine interakcije s gledateljima, a oglašivači mogu upotrijebiti te tehnologije da bi angažirali publiku na dubljoj razini – ističe Brozović, koji iza sebe ima mnoge klijente i velike kampanje.

Ispred kamera Moglo produkcije tako su prošle agencije Sonda, Šanavala, MinusMinus, McCann Zagreb, I TO NIJE SVE!, ali i kompanije kao Rimac Automobili, Porsche Digital, Greyp Bikes… A što ih je oduševilo i privuklo baš Moglu? Pa, uz profesionalnost i znanje, važan je ovdje i distinktivan nice to work with pristup koji ta ekipa njeguje. Od toga da se svaki član tima maksimalno profesionalno i kolegijalno angažira, do feel good sitnica: Moglo filmski stolci na setu, dukse ili pak dekice i kišobrani elementi su koji čine razliku na setu. Jer, dobra atmosfera i briga o detaljima potiču još bolje raspoloženje i produktivnost, što je poznato svima koji se tim i sličnim poslovima bave.