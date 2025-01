Plenković: Na novoj listi 70 proizvoda

‘Država je reagirala, ali moraju se uključiti i drugi‘, kaže premijer

Nova lista proizvoda s ograničenim cijenama sadržavat će 70 proizvoda, najavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković na sastanku s s predstavnicima trgovačkih lanaca i proizvođača na temu revidiranja popisa proizvoda ograničenih cijena i daljnjih koraka za zaštitu potrošača.

Plenković je naveo podatke koji pokazuju da Hrvatska ostvaruje iznadprosječni gospodarski rast, ali je ustvrdio da unatoč brojkama koje svjedoče o poboljšanjima na ‘makro razini‘, dio građana otežano financira svoje osnovne potrebe.

Vlada je, kako je rekao, iskoristila prostor za svoje djelovanje u zaštiti standarda građana i to je učinila fiskalnim mjerama i ograničavanjem cijena dijela proizvoda, a danas izlazi s novom listom, od 70 proizvoda s ograničenim cijenama.

- Država je reagirala, ali moraju se uključiti i drugi - rekao je Plenković i ustvrdio da nitko ne bi propao da su cijene malo umjerenije

Ministar financija Marko Primorac rekao je kako nije točno da su državi u interesu visoke stope inflacije zbog punjenja proračuna.

- Želim najoštrije odbaciti tu tezu -rekao je Primorac i dodao da je upravo proračun podnosio teret financiranja raznih paketa pomoći građanima i poduzećima kao što je HEP.

Dodao je da za inflaciju nije kriva ni porezna politika, jer je porezno opterećenje dohotka i dobiti među najnižima u Europi.

Što se tiče teze da je za visoke cijene odgovoran visoki PDV, rekao je kako je točno da je opća stopa PDV-a jedna od najviših u EU-u, ali to ne znači da to ne može biti argument za povećane cijene, jer je vlada snizila stopu PDV-a na pet posto za široki krug proizvoda ‘od polja do stola‘, od osnovnih inputa u poljoprivrednu proizvodnju do finalne cijene proizvoda.

Vladi nije u interesu visoka inflacija, ona nepovoljno utječe na njezine politike, a također ne postoji argument koji bi išao na to da se porezna politika može prikazati kao uzrok većih cijena hrane nego u EU-u, rekao je.