Plenković poručio da će izbori biti u roku i najavio novi paket pomoći najugroženijima

Plenković je u povodu Dana Virovitičko- podravske županije sudjelovao na svečanoj sjednici Županijske skupštine održanoj u Općini Sopje, a novinari su ga nakon sjednice pitali kada će biti parlamentarni izborina što je on poručio kako će ‘parlamentarni izbori biti u redovitom roku‘.

- Izbori će biti kad dođe vrijeme - poručio je premijer.

Novi paket pomoći najugroženijima

Plenković je također najavio da će tijekom rujna Vlada donijeti novi paket mjera kojim će se pomoći najugroženijim građanima, a među njima će se sigurno naći i umirovljenici.

- Vlada priprema jedan novi paket mjera, s njim ćemo izaći tijekom rujna, koji će ciljano pomoći onim građanima koji su najugroženiji - rekao je.

Plenković je upitan razmatra li se, u kontekstu jačanja inflacije, porez na ekstraprofit na trgovačke marže, rekao da će Vlada sagledati situaciju i razgovarati s gospodarstvenicima, pritom poručivši da je sve otvoreno.

- Smatramo da su prihodi od dodatnog poreza na dobit prošle godine bili toliki da od njih u ovom trenutku imamo još dovoljno sredstava za redistribuciju prema onima kojima su najpotrebnija, poput umirovljenika. S obzirom na okolnosti, sve je otvoreno - izjavio je Plenković.

Upitan o posljedicama inflatornih pritisaka, Plenković smatra da oni ne mogu narušiti socijalnu koheziju te da je ona očuvana. Rekao je da je na razini EU-a situacija lani bila puno gora no ove godine, a lani u Hrvatskoj praktički nije bilo prosvjeda, dok je ove godine bilo ‘nešto orkestriranih prosvjeda‘ manjih intenziteta, no i ta pitanja su riješena, poput službenika u pravosuđu.

Na upit novinara kad očekuje da će se inflacija smanjiti, Plenković je izjavio kako misli da će se to dogoditi krajem turističke sezone, kada cijene moraju ići dolje, te je izrazio uvjerenje da će se to tada svesti ipak u neke normalne okvire.

Podsjetimo, jučer je Državni zavod za statistiku objavio prvu procjenu inflacije za kolovoz, prema kojoj je ona ubrzala na 7,8 posto na godišnjoj razini, sa srpanjskih 7,3 posto, a pritom su najviše porasle cijene hrane.

Na upit smatra li da postoji neka vrsta kartela kada je riječ o trgovačkim lancima i podizanju cijena, Plenković je kazao da je zadaća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja da to utvrđuje.

- To je zadaća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, ukoliko postoje takve prakse koje su protivne po hrvatskim ili europskim propisima za zaštitu tržišnog natjecanja, ako ima takvih indikacija, to treba odmah istražiti i kazniti. To je onda kada se dogovorom onih koji imaju najveći udio na tržištu potrošača dovodi u nepovoljan položaj - izjavio je Plenković.

Politiku decentralizacije materijalizirali smo kroz zakonski okvir

Premijer je na svečanoj sjednici istaknuo kako je Vladina politika decentralizacije omogućila da konkretno u toj županiji njezin prihod bude prošle godine gotovo 80 posto veći nego što je bio 2017. godine.

- To znači da smo politiku decentralizacije materijalizirali kroz zakonski okvir koji omogućuje veće prihode županijama gradovima i općinama. A to se ovdje posebno vidi i mislim da na taj način i dolazite u poziciju da konkretnije realizirate sve ciljeve vaših programa na županijskoj gradskoj i općinskoj razini - rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na raspravu o Zakonu o trgovini odnosno rad nedjeljom rekavši kako predloženo rješenje sa 16 radnih nedjelja u godini vodi računa o Hrvatskoj kao turističkoj zemlji i navikama potrošača te da ima dovoljno prostora svima da se organiziraju, a opet stavlja akcent na obitelj.

- Zato mislim da je to dobar potez koji ne stavlja ni u kakav rizik mahom obalne županije tijekom intenzivnog dijela turističke sezone, a s druge strane, tijekom godine, omogućava većini da posvete taj dio vremena obitelji, sebi. Jer, život ne može biti samo posao, mora biti ono što su temeljne vrijednosti, a obitelj je jezgra, nukleus našeg društva i zato je želimo na taj način osnažiti i njegovati - poručio je.

Vjeruje da će nakon određenog vremena ‘sve to sjesti na pravo mjesto‘ i da će se model koji su pronašli ‘itekako primiti‘.