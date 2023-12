Smijenjen ministar Davor Filipović. Plenković: Konsternirani smo i zgroženi

Predsjednik Vlade Andrej Plenković razriješio je ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, a Jurica Lovrinčević prestaje biti posebnim savjetnikom u Filipovićevom kabinetu.

Filipovićeva smjena uslijedila je nakon što je tjednik Nacional obavio članak u kojem navodi da je njegov posebni savjetnik Jurica Lovrinčević lokalnoj zagrebačkoj televiziji Mreži TV nudio zakup oglasnog prostora od strane većeg broja državnih tvrtki i institucija, a zauzvrat tražio da mu se u povratnoj transakciji isplati polovica predviđenog novca. Tjednik je potom objavio i audio zapis razgovora Lovrinčevića i novinara Mreže TV.

- Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je potpisao Rješenje o razrješenju ministra gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Davora Filipovića. Time ujedno Jurica Lovrinčević prestaje biti posebni savjetnik u kabinetu ministra. Također, danas je održana 270. (telefonska) sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je Jurica Lovrinčević razriješen svih dužnosti na koje ga je imenovala Vlada: dužnosti člana Kriznog tima za Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske i dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je stavljena izvan snage Odluka o ovlasti za zastupanje Vlade u Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije - priopćeno je iz vlade.

Iz USKOK-a su kratko poručili da istražuju Filipovićevog savjetnika Juricu Lovrinčevića.

Snimke na kojima savjetnik ministra Filipovića reketari medij

Podsjetimo, danas je tjednik Nacional objavio transkript razgovora koji su vodili Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra gospodarstva Davora Filipovića, i novinar Mreže TV Marin Vlahović. Nacional navodi da snimke do kojih su došli eksplicitno ilustriraju kako osoba od posebnog povjerenja premijera Andreja Plenkovića i Davora Filipovića, savjetnik Jurica Lovrinčević, trguje utjecajem te da za sebe pokušava iznuditi dio državnog novca, prenio je Index.

Nacional tvrdi da je proteklog tjedna dobio više audiosnimki koje je novinar Marin Vlahović snimio tijekom razgovora koje je vodio s Juricom Lovrinčevićem. Ti razgovori otkrivaju da se Lovrinčević predstavlja kao osoba koja kontrolira oglašivačke budžete većeg broja državnih tvrtki, fondova, agencija i drugih institucija te ih usmjerava prema mediju koji promiče njegove interese i promovira ministra Davora Filipovića.

Nacional piše da se radi o ukupno 200 tisuća eura, od čega su neke promidžbene kampanje već realizirane ili su u tijeku, a dio bi bio odrađen iduće godine.

Tjednik piše da se novac trebao podijeliti tako što bi polovicu zadržala televizija, a da od tog novca mogu nastaviti raditi Marko Ljubić i Vlahović, koji na Mreži TV imaju emisiju.

Vlahović je također Nacionalu rekao da mu je Engler rekao da su mu iz Ministarstva gospodarstva blokirali razna financiranja i zamolio ga da popriča s Lovrinčevićem. Navodi da ga je pokušao uvjeriti da ne ucjenjuje Englera, ali da mu je Lovrinčević rekao da mu je Engler ostao dužan 15 tisuća eura te da neće prestati dok mu ne vrati taj novac.

Lovrinčević se o svemu oglasio putem Linkedina

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

- Kako trenutno nisam u Hrvatskoj, a vezano uz medijske objave u nastavku je moja reakcija: Nikada – baš nikada – tijekom svoje karijere nisam uzeo niti imao potrebu tražiti ili uzeti proviziju, mito, “kovertu”, “kickback” ili kako god to željeli nazvati. Tko god tvrdi suprotno – laže.

Bez ikakve namjere da zvučim nadmeno - novca mi uistinu ne nedostaje. Svoju sam imovinu stekao samo i isključivo na tržištu i na svaku zarađenu kunu i euro uredno platio poreze i davanja. Ono za što me se optužuje u suprotnosti je s načelima po kojima živim i radim cijeli svoj život. Svi koji su poslovali sa mnom, svi koji su radili sa mnom to dobro znaju. Neovisno o fragmentima koji se montiraju i objavljuju.

Ovo nije prvi udar da bi me se diskreditiralo i maknulo s puta. Istina, ovaj put nešto pomnije planiran i izveden, a nadasve toksično zapakiran.

I dok će se javnost zabavljati time, dok će joj pažnju odvlačiti ovakvi napisi - na drugoj će se strani događati puno ozbiljnije stvari koje se mjere u desetinama i stotinama milijuna eura. One su pravi razlog ovakvih operacija. Budite svjesni da one nisu počele sa mnom, a neće ni završiti s ovim - objavio je Lovrinčević.

Plenković održao izvanrednu press konferenciju: Školski primjer koruptivnog djelovanja

- Razriješio sam ministra Davora Filipovića s dužnosti, a automatski je i Jurica Lovrinčević prestao biti njegov savjetnik. Razlog i povod su saznanja koja smo vidjeli u medijskim napisima. Sadržaj korespondencije je takav da smo svi u Vladi ostali konsternirani i zgroženi. I to s dva pravca djelovanja. Prvi je koji se odnosio na pitanje razgovora o medijskom oglašavanju Ministarstva i drugih državnih tijela. Ukoliko su autentične te poruke i ako se njihov sadržaj kasnije pokaže točnim, to sve upućuje na školski primjer onoga što se naziva koruptivno djelo.

Drugi element je onaj koji se odnosi na kontakte između bivšeg savjetnika bivšeg ministra također s jednim predstavnikom medija i kasnije te iste informacije, koje je posjedovao kao savjetnik, se plasiraju oporbenim političkim strankama. Koje te iste informacije koriste kao političke napade za rušenje Vlade - rekao je na konferenciji premijer.

Tvrdi da je Lovrinčević davao informacije oporbi, prije svega Mostu, kako bi ih koristili protiv vlade.

- Ispada je taj isti gospodin pouzdanik Mosta. To sve navodi do jasnog političkog zaključka da nemam više povjerenja u ministra koji ga je doveo na vlastitu inicijativu. Ja sam se pitao zašto čovjek s takvim backgroundom, pitao sam zašto on uopće želi raditi u ministarstvu. Čista sprega tog gospodina, medija i dijela oporbe. Mi smo u političkom smislu vidjeli potpuno razotkrivanje Mosta. Oni su dostavljeno fabricirali i koristili protiv vlade. Ovo je bez presedana. Potpuno odbacujemo teze da je bivši savjetnik bio nekakav moj pouzdanik i miljenik. Mi smo se u cijelom ovom periodu vidjeli dva ili tri puta. Razgovarao sam s ministrom, on tvrdi da nije imao nikakvih saznanja o tome. Odlazi zato što je izabrao čovjeka koji je trebao biti savjetnik, a ne dilati informacije oporbi - rekao je.

Na novinarsko pitanje ‘je li Filipović davao informacije Mostu‘, Plenković je odgovorio kako ne zna.

- Razgovarao sam s ministrom, on tvrdi da nije imao nikakvih saznanja o tome. Odlazi zato što je izabrao čovjeka koji je trebao biti savjetnik, a ne dilati informacije oporbi - ponovio je.

Na pitanje koji je od dva navedena elementa afere presudio, premijer je rekao, oba.

- Prvi nam je važan principijelno, tiče se trošenja javnog novca, a ovo drugo je nečuveno. Ovako nešto ja još nisam vidio i čuo - dodao je Plenković.

Podsjeća li ovo na Fimi mediju, pitali su mediji.

- Vidjet ćemo, postoje tijela koja se time bave, ali mislim da ne možemo govoriti o paraleli jer je ovo nešto što se zbiva na razini između jednog čovjeka i nekih medija, a ne na nekom velikom, orkestriranom naporu koji bi uključivao Vladi i njene resore - rekao je.