Pleter-usluge 18 godina od osnivanja: Od zadovoljavanja isključivo vojnih potreba do vodeće tvrtke za pružanje usluga državi i gospodarskim subjektima

U karlovačkom restoranu „Zrinski“ obilježena je punoljetnost tvrtke Pleter-usluge – posljednje dvije godine u znaku velikih ulaganja u kadrove, a plaće rasle i do 64 posto

U restoranu ‘Zrinski‘ u Karlovcu, u povodu obljetnice 18. godine od osnivanja tvrtke kao prvog državnog outsourcea nastalog iz okvira Ministarstva obrane Republike Hrvatske, tvrtka Pleter-usluge obilježila je ‘Dan Pletera‘. Na obilježavanju svojevrsne punoljetnosti, Pleter je okupio predstavnike brojnih ministarstava, strateških partnera tvrtke, te predstavnike klijenata kojima diljem Hrvatske pruža primarno ugostiteljske usluge. Ovu posebnu priliku tvrtka je iskoristila i da nagradi najuspješnije zaposlenike u pet kategorija te im na taj način pred svim uzvanicima zahvali na doprinosu uspjesima.

Službeno predstavljanje rasta i razvoja tvrtke kroz godine otvorila je uime domaćina Martina Puljić, predsjednica Uprave Društva Pleter, naglasivši specifičnost okruženja i okvira unutar kojih tvrtka posluje, a koji ih motivira da neprestano ‘dižu ljestvicu‘ kad je riječ o kvaliteti usluga.

- Činjenica kako naša tvrtka nije na državnom proračunu potiče nas da neprestano rastemo i širimo svoje poslovanje, a sve kako bismo osigurali kontinuitet pružanja kvalitetnih usluga, konkurentne uvjete za naše djelatnike i kontinuirano ulagali u državnu imovinu kojom upravljamo - rekla je Puljić.

Posebne su mjere prilikom upravljanja tvrtkom posljednjih godina poduzete s ciljem zadržavanja kadrova i unaprjeđenja njihovih znanja i vještina kako bi tvrtka uspješno slijedila trendove i bila konkurentna na tržištu.

- Iako svi vidimo značajne pozitivne promjene u funkcioniranju naše male zajednice koja danas broji više od tisuću djelatnika, tome svjedoče i brojne pozitivne reakcije naših djelatnika. Bez obzira na napredak, svjesni smo da imamo još prostora - i znamo koje su naše obveze da taj prostor popunimo. Zato kroz posljednje godine izuzetno ulažemo u materijalna prava djelatnika, što učvršćuje visoku poziciju naše tvrtke kad je riječ o visini prosječne plaće po djelatniku u industriji - ističe predsjednica Uprave Puljić te dodaje:

- Najnovije ulaganje u ovom smjeru je povećanje osnovice za sve djelatnike Društva za 8,7 posto u odnosu na 2023. godinu zahvaljujući čemu su, nakon prethodnih triju povećanja prošle godine i korekcija koeficijenta, plaće ključnog osoblja rasle i do 64 posto.

Nakon osvrta na uspjehe i izazove koji je iznijela predsjednica Uprave Puljić, svoju podršku Pleteru dao je i Domagoj Mikulić, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Uvodne riječi prethodile su detaljnijem predstavljanju poslovanja tvrtke Pleter-usluge, dodjeli nagrada i nastupu Klape Hrvatske ratne mornarice ‘Sveti Juraj‘ koja je upriličila svečanost.

Porast broja zaposlenika kroz godine, usmjerenost na izvrsnost u ugostiteljstvu i bolji životni standard djelatnika

Tvrtka Pleter zapošljava 1093 djelatnika. Svoje usluge temelje primarno na ugostiteljstvu, a potom prodaji, smještaju i održavanju prostora diljem Hrvatske. Glavna djelatnost tvrtke je pružanje ugostiteljskih usluga u restoranima zatvorenog tipa, kao što su vojna prehrana, studentska prehrana, prehrana djece u vrtićima te prehrana djelatnika u poslovnim prostorima. Također, djeluju i unutar nekoliko restorana otvorenog tipa, poput karlovačkog restorana ‘Zrinski‘, restorana ‘Poljud‘, Restorana Kralj Zvonimir, Restoran Plus i Dom hrvatskih branitelja Pula. Uz to, nude i catering usluge kroz specijaliziranu uslugu Catering Plus. U ukupno 37 restorana kojima tvrtka upravlja, ugostiteljski timovi svakodnevno pripremaju dvadesetak tisuća obroka.

Pleter upravlja i specijaliziranim prodavaonicama poput Hrvatskog vojnika koji nudi vojnu odjeću i opremu te prodavaonicom ‘Lijepo i naše‘, delikatesnom trgovinom koja podržava domaće proizvođače i braniteljske zadruge. Također, tvrtka pruža usluge smještaja u hotelima u Splitu i Puli i hostelu Rakitje te usluge čišćenja i održavanja prostora.

Glavni strateški partner tvrtke je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, a partnerstvo je ostvareno i s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom hrvatskih branitelja i Ministarstvom financija. Tvrtka je kroz strateška partnerstva sastavni dio sustava domovinske sigurnosti, a osim toga posebno je usmjerena na podizanje standarda, unaprjeđenje kvalitete usluga te osiguravanje boljeg radnog okružja i životnog standarda za svoje djelatnike.