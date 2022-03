Poslovne prilike u Indiji: Rajasthan - Globalni lider u proizvodnji solarne energije

Površinom najveća indijska savezna država, Rajasthan danas investitorima nudi niz sjajnih mogućnosti. Od ulaganja u organsku i drugu poljoprivredu, solarnu energiju za koju ima vrlo ambiciozne planove, do tekstilne industrije i turističkih projekata. Ne treba zanemariti ni to da je to druga država u Indiji prema proizvodnji minerala

Rajasthan je površinom najveća savezna država u Indiji. Među indijskim državama jedna je od 'hraniteljica', zbog čega nas ne treba čuditi kako je u BDP-u Rajasthana poljoprivredna industrija bila prisutna s visokim udjelom od 29 posto tijekom 2020. i 2021. godine. Na prvom je mjestu u Indiji po proizvodnji senfa, češnjaka, crvenkastog muhara, a drugi je najveći proizvođač uljarica, kima i mahunarki. Sve to ukazuje na rastuće poslovne prilike u Rajasthanu, pogotovo u segmentu organske i ugovorne proizvodnje (suradnje) s poljoprivrednim gospodarstvima, kao i u razvoju poljoprivredne infrastrukture. Savezna država je, između ostaloga, dom za više od 850 tvornica u sektoru prerade hrane.

Također, druga je država u Indiji prema proizvodnji minerala. Jedini je proizvođač cinka i olova u zemlji te najveći proizvođač mramora. Osim toga, Rajasthan se također može pohvaliti da je vodeći proizvođač vapnenca, bakrene rude i srebra. Država je u 2019. godini privukla oko 54 milijuna turista, uključujući strane turiste, i zauzima visoko šesto mjesto u Indiji po dolascima stranih turista. Zainteresirana poslovna zajednica na temelju predstavljenih mogućnosti može ulagati u Rajasthan te na optimalan način iskoristiti raspoložive resurse.

Najveći solarni park Potencijal za solarnu proizvodnju Rajasthana procijenjen je na 142 GW. Zbog toga Vlada savezne države Rajasthana planira sustavno koristiti solarnu energiju u ukupnoj proizvodnji energije kako bi postigla ambiciozan cilj od 30 GW kapaciteta do 2024. – 2025. koji će transformirati energetski okvir te savezne države i Indije. Inicijativa ima za cilj dalekosežne intervencije na svim razinama proizvodne piramide i u cijelom lancu opskrbe, uključujući sve dionike, imajući na umu i otvaranje novih radnih mjesta za mlade.

Rajasthan predvodi sektor obnovljivih izvora energije u Indiji s najvećim instaliranim kapacitetom solarne proizvodnje (više od 10 GW), što je 20 posto udjela u nacionalnim kapacitetima. Također je među prvih pet država u Indiji po postrojenjima za proizvodnju električne energije. U toj saveznoj državi je najveći potpuno operativni solarni park na svijetu od 2245 MW u Bhadli, Jodhpur, koji se prostire na 5783 hektara. Indijski proizvođač solarne energije i proizvođač energije Azure Power nedavno je objavio da je u potpunosti pustio u rad svoj projekt solarne energije u Rajasthanu, koji je povezan s međudržavnim prijenosnim sustavom (ISTS) od 300 megavata (MW).

Turistički potencijal

Rajasthan je uspješna država s mnoštvom turističkih odredišta. Osim najljepše pustinje na svijetu, ima još niz turističkih atrakcija, proizvoda te doživljaja koje možete iskusiti. Velike tvrđave, palače, hramovi i drugi objekti bogate baštine predstavljaju njezinu kraljevsku povijest i imaju jedinstvenu privlačnost. Zbog svojih prirodnih prednosti, Rajasthan je bio vodeći u razvoju jedinstvenih turističkih objekata, kao što je lansiranje luksuznog vlaka Palace on Wheels 1982., razvoj festivalskih iskustava kao što je sajam 'Pushkar' te ponovna upotreba baštinskih dobara kao što su različite turističke destinacije. Njezina tri najpoznatija grada prepoznatljiva su po trima različitim bojama zbog svoga osebujnoga krajolika. Vlada savezne države razvila je nove smjernice za promociju turizma u 2020. kako bi razvila tematski turizam i predstavila njegov potencijal u razdoblju nakon pandemije.

Tekstilno središte Indije

Rajasthan je najveći indijski proizvođač poliestersko-viskozne pređe, poliestersko-viskoznih odijela, sintetičkog materijala za odijelo i vune. Bhilwara je renomirani centar za tekstil u Indiji uz druge gradove, kao što su Jaipur, Pali i Balotrom te druga razvijena središta tekstila i odjeće. Važan su proizvođač i izvoznik tradicionalnoga indijskog tekstila kao što su bandhani, leheriya i kota doria. Izvoz tekstila i odjeće iz države u fiskalnoj godini 2019. – 20. iznosio je blizu 850 milijuna dolara. Tekstilni parkovi u Ajmeru, Kishangarhu, Paliju i Jaipuru nude izvrsnu infrastrukturu proizvođačima u spomenutom sektoru. Megaintegrirani tekstilni park također se predlaže u Kakaniju u Jodhpuru.