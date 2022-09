Poziv na dostavu ponuda

Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o. započela je projekt 'Greening and automatisation of the Tiskara Pečarić-Radočaj', čiji je cilj automatizacija i digitalizacija procesa primjenom zelene industrijske inovacije.

U skladu s relevantnim propisima o financiranju, Tiskara Pečarić-Radočaj d.o.o. objavljuje Poziv za nabavu koji sadrži: Grupa 1 Offset tiskarski stroj i Grupa 2 Oprema za filtraciju vode.

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia (2. poziv).

Broj nabave: TPR-22/09-1

Rok za predaju ponuda: 26. rujna 2022

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.