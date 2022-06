Pravi trenutak za male i srednje tvrtke da održivost stave na dnevni red

Male i srednje tvrtke treba podučiti, savjetovati i osposobiti kako bi stekle potrebne vještine, stručnost i organizacijsku strukturu pomoću kojih će iskoristiti dostupne financijske mogućnosti. Upravo zato je Generali osiguranje u Hrvatskoj prvi put organiziralo natječaj ‘SME EnterPRIZE‘, koji je trajao od 2. svibnja do 5. lipnja

Bez obzira na to što mnoge male i srednje tvrtke još nisu razvile strateški pristup prema održivosti, one su ipak okrenute prema nekim održivim zahtjevima – dobrobiti zaposlenika, pitanjima okoliša i napretku zajednice. Potrebno je svakako daljnje usmjerenje prema održivosti, koje zahtijeva usklađene inicijative i alate, širenje svjesnosti o zelenom i uključivom gospodarstvu, edukaciju, prijenos kompetencija te jačanje kapaciteta za pitanja zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja (engl. environmental, social and governance, ESG). Međunarodne i nacionalne institucije pokrenule su stoga razne inicijative u tome smjeru, a svakako je važno poboljšati prijenos kompetencija, uključujući tehnologiju i digitalizaciju, koje mogu pojačati učinke održivosti kod malih i srednjih tvrtki. Ocjenjeno je to u Bijeloj knjizi 'SME EnterPRIZE' koju su izradili Generali Grupa i škola za menadžment SDA Bocconi School, a koja je pokazala da održivost predstavlja mogućnost rasta malih i srednjih poduzetnika budući da takvo usmjerenje može osigurati ključne resurse i prilike.

Održiva poslovna rješenja

Poticanje održivosti predstavlja neviđene prilike za male i srednje tvrtke jer se pokreću brojni financijski alati, posebice preko Europske unije. To će se još više razgranati kada alati za podršku poput plana oporavka Next Generation EU i nacionalni planovi oporavka i otpornosti budu u potpunosti operativni. Međutim, prema Bijeloj knjizi postoje male i srednje tvrtke u različitim europskim zemljama koje još nemaju dovoljno potrebnog znanja i stručnosti za privlačenje europskog novca. Stoga male i srednje tvrtke treba podučiti, savjetovati i osposobiti kako bi stekle potrebne vještine, stručnost i organizacijsku strukturu pomoću kojih će iskoristiti dostupne financijske mogućnosti.

Upravo zato je Generali osiguranje d.d. u Hrvatskoj prvi put organiziralo natječaj 'SME EnterPRIZE' za svoje klijente, male i srednje tvrtke, (trajao je od 2. svibnja do 5. lipnja) kako bi se poticalo usvajanje održivih poslovnih rješenja. 'SME EnterPRIZE' strateška je inicijativa Generali Grupe za male i srednje tvrtke u Europi, stoga što su one temelj europskoga gospodarstva i jedan od glavnih pokretača prijelaza na održivo poslovanje. Inicijativa je inače dio strateškog plana Generali Grupe 'Lifetime Partner 24: Poticanje rasta' te promiče zeleno i uključivo gospodarstvo u skladu s Europskim zelenim planom i spomenutom inicijativom Next Generation EU. Standardizirani i prilagođeni ključni pokazatelj uspješnosti (engl. key performance indicators, KPI) potrebni su prema Bijeloj knjizi za mjerenje utjecaja malih i srednjih tvrtki na okoliš i društvo kako bi osigurali ocjenu tih tvrtki prema mjerilima ESG-a. Mjerila moraju biti prilagođena tim tvrtkama prema njihovim sposobnostima, potrebama i resursima. Iako, za sada, mjerila koja je donio Svjetski gospodarski forum nisu namijenjena samo malim i srednjim tvrtkama, to je određeni napredak pojednostavnjenom ocjenjivanju, mjerenju i izvještavanju o održivosti.

Javno-privatna suradnja

Prema nalazima Bijele knjige izazovi za male i srednje tvrtke u održivom poslovanju mogu se prevladati sudjelovanjem svih važnijih igrača poput međunarodnih i nacionalnih institucija, velikih tvrtki i onih iz svijeta financija, akademske zajednice i istraživanja. To pridonosi izgradnji javno-privatnog partnerstva, koje će biti usklađeno počevši od obrazovanja, izgradnje kapaciteta i daljnjeg financiranja održivosti.

Takva povoljna politika za male i srednje tvrtke može biti dobar vjetar u leđa da održivost stave na svoj poslovni dnevni red. Generali i SDA Bocconi School vjeruju da će upravo Bijela knjiga poslužiti kao početna točka za napredno usavršavanje znanja daljnjim istraživanjima te praćenjem i predviđanjem trendova za male i srednje poduzetnike.