Predstavljen Sonda Kreativni centar u Vižinadi

Službeno je predstavljen Sonda Kreativni centar u istarskom gradiću Vižinadi. Centar je osnovao Studio Sonda s ciljem poticanja turističkog i gospodarskog razvoja zajednice u kojoj djeluje kroz društveno korisne i edukativne sadržaje.

- U realizaciju ideje Kreativnog centra krenuli smo 2017. godine zajedno s općinom Vižinada. Vizija našeg Kreativnog centra je uključiti lokalnu zajednicu, od najmlađe do najstarije dobi, ali i širu javnost, u proces kreiranja te na taj način dati na važnosti pojedincu i svaku ideju prepoznati kao alat za bolju budućnost. – rekla je Jelena Fiškuš, glavna kreativna direktorica i osnivačica Studija Sonda.

Studio Sonda djeluje 16 godina i do sada je osvojio više od 130 domaćih i međunarodnih nagrada za kreativnost i učinkovitost u oglašavanju, uključujući i nagradu Cannes Lions, kao i dvije Best of Europe Effie nagrade za učinkovitost u oglašavanju. U Kreativnom centru najnagrađivaniji kreativci u Hrvatskoj omogućit će uključivanje lokalne zajednice, ali i šire javnosti, u proces kreiranja i stvaranja te na taj način razvijati konstruktivno i kreativno društvo ideja.

Jedan od prvih projekata pokrenut unutar Kreativnog centra Sonda je 'Designed by People' program radionica u koje su se mogli uključiti svi zainteresirani pojedinci bez obzira na prethodno znanje ili iskustvo. Tijekom dva mjeseca, šest sudionika različitih zanimanja sudjelovalo je u dizajnu Elan skija koje su zatim i proizvedene te danas predstavljene. Uz vodstvo mentora iz Sonde, sudionici su imali prilike proći sve procese dizajna i nastanka proizvoda, uz praktične zadatke, posjet tvornici te u konačnici i samu promociju novog proizvoda.

'Designed by People' bi trebao postati ustaljena praksa Kreativnog centra, a Sonda će djelovati kao spona između klijenata i njihovih proizvoda te osoba koje žele poticati svoju kreativnost, a nisu imale priliku okušati se u stvaranju konkretnih, tržišno relevantnih proizvoda.

Unutar Kreativnog centra djeluje Udruga Sonda, čiji je cilj pokretanje projekata i programa koji obuhvaćaju edukaciju o fotografiji, dizajnu, STEAM-u, kreativnom razmišljanju i design thinkingu usmjerenih k jačanju suradnje i povezivanju s lokalnom zajednicom.

Udruga Sonda uspostavlja i partnerstva s lokalnim udrugama, među kojima su do sada već ostvarene suradnje s nekoliko udruga: Udrugom roditelja djece s teškoćama u razvoju 'Hoću-Mogu' iz Pazina, Centrom za tehnološki razvoj i STEM obrazovanje Pozitron, Hrvatskom udrugom za ranu edukaciju HUREKA, Hrvatskim dizajnerskim društvom i Zajednicom Talijana te međunarodnim partnerima Elanom kao i Centrom DADI iz Italije s kojim je udruga Sonda usko surađivala na posljednjem projektu Radionice fotografije za osobe s Downovim sindromom.

- Vjerujemo da u svakom pojedincu postoji kreativac i zato stvaramo mehanizme koji to potiču kako bi se kreativnost širila u zajednicu i kako bismo zajedno stvarali bolje društvo. Cilj nam je u idućih nekoliko godina konkretno pokazati koliko kreativnost može utjecati na razvoj jedne zajednice, baš kao i bilo koja druga djelatnost – izjavila je Fiškuš.

Za gradnju Kreativnog centra Sonda odabrana je unutrašnjosti Istre kako bi se doprinijelo razvoju dijela poluotoka koji nije u turističkom fokusu kao njegov priobalni dio. Gradnju je dijelom sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu projekta, a veći je dio investicije Studio Sonda pokrio vlastitim sredstvima. U sklopu Kreativnog centra nalazi se tako i potpuno opremljen produkcijski studio, najveći u Istri i ovom dijelu regije.

Zgrada se prostire se na 800 m2 i karakterizira ju zeleni prohodni krov na koji se ulazi s brežuljka u koji je ukopana. Projektirana je na način da bude dio brežuljka te da bude u skladu s okolnim pejzažem. Zeleni krov koji je planiran umjesto klasičnog značajan je element u zaštiti okoliša koji ima mnoge pozitivne karakteristike u pogledu djelovanja na emisiju štetnih plinova, razinu buke, proizvodnog procesa i energetsku efikasnost zgrade.

- Kada smo osmišljavali prostor Kreativnog centra važno nam je bilo da on bude u funkciji kreativnosti, da bude ugodan i poticajan, ali isto tako važno nam je bilo da budemo dio zelene oaze kojoj pripadamo - zaključio je Sean Poropat, glavni kreativni direktor i suosnivač Studija Sonda.