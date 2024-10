Prema izvješću Svjetske banke Business Ready Hrvatska po dva kriterija u top 10

Prema novom izvješću Grupacije Svjetske banke pod nazivom Business Ready (Spremnost za poslovanje), u kojem se ocjenjuje poslovna klima u 50 gospodarstava, Hrvatska se nalazi u top 10 ekonomija po regulatornom okviru i javnim uslugama koje se pružaju poduzećima, te na 20. mjestu po operativnoj učinkovitosti.

Business Ready, nasljednik projekta Doing Business (tj. izvješća o lakoći poslovanja), odlikuje se uravnoteženijem i transparentnijem pristupom ocjeni poslovne i ulagačke klime u pojedinim zemljama. Taj pristup oblikovan je na temelju preporuka stručnjaka Grupacije Svjetske banke, ali i vanjskih stručnjaka poput predstavnika državnih vlasti, privatnog sektora, organizacija civilnog društva i znanstvenih krugova, navode u četvrtak iz Svjetske banke.

Premijerno izdanje izvješća za 2024. godinu, u kojem se ocjenjuje poslovna klima u 50 gospodarstava, sadrži opsežan skup podataka (1.200 pokazatelja po pojedinom gospodarstvu) radi utvrđivanja konkretnih područja u kojima ima prostora za napredak i poticanje reformi. Izvješće će se kroz iduće tri godine proširiti da bi 2026. obuhvatilo oko 180 gospodarstava i tako prerasti u cjelovito globalno referentno mjerilo, dodaju.

Posvuda u svijetu privatni sektor moćan je zamašnjak gospodarskog rasta. No da bi napredovao, potrebni su mu odgovarajući uvjeti. Business Ready pritom ne ocjenjuje samo regulatorno opterećenje s kojim su tvrtke suočene prilikom ulaska na tržište, inoviranja i širenja svojeg poslovanja (primjerice, koliko je vremena potrebno za pokretanje poslovanja), već i kvalitetu propisa, već mjeri i stvarne uvjete s kojima se poduzeća susreću u praksi. Ti se uvjeti znatno razlikuju među 50 gospodarstava ocijenjenih ove godine. Tako je za registraciju domaće tvrtke negdje potrebno tri, a drugdje i do 80 dana, a registracija strane tvrtke gdjekad može potrajati čak do 106 dana. Tvrtke se mjesečno suočavaju s prosječno četiri nestanka struje, no ta se brojka ponegdje penje čak na 22. Prosječno gledano, za rješavanje poslovnog spora na sudu potrebno je nešto više od dvije godine, iako to ponegdje može potrajati čak i pet godina, ali i tek 105 dana.

Usporedivi podaci tako širokog obuhvata i visoke kvalitete omogućavaju poduzećima donošenje ključnih odluka o tome kako i gdje poslovati, a vladama pružaju podlogu za podešavanje politika potrebnih za razvoj privatnog sektora koji omogućava napredovanje poduzeća, radnika i društva.

- Bogatija gospodarstva možda su u pravilu spremnija za poslovanje, no gospodarstva ne moraju nužno biti bogata da bi imala dobro poslovno okruženje. Tako su, primjerice, Ruanda, Gruzija, Kolumbija, Vijetnam i Nepal uspješni u područjima poput kvalitete propisa, razine javnih usluga i sveukupne učinkovitosti sustava. Naše su analize pokazale da i zemlje s niskim i srednjim dohotkom mogu stvoriti izrazito povoljnu poslovnu klimu - objašnjava Norman Loayza, direktor Sektora za pokazatelje Svjetske banke, zaduženog za vođenje projekta Business Ready.

Rezultati mjerenja

Gotovo svih 50 gospodarstava ocijenjenih ove godine bilježi bolja ostvarenja kad je riječ o njihovu regulatornom okviru nego li s obzirom na javne usluge koje pružaju kako bi poduzećima olakšala poslovanje u skladu s propisima. Zbog tih provedbenih nedostataka, poduzećima, radnicima i društvu u cjelini otežano je iskorištavanje svih pogodnosti zdrave poslovne klime.

Na ljestvici od 0 do 100, gospodarstva su za kvalitetu svojeg regulatornog okvira dobila prosječnu ocjenu 65,5, što znači da su u prosjeku prevalile gotovo dvije trećine puta da u toj kategoriji budu spremna za poslovanje. No, za svoje javne usluge ocijenjena su s tek 49,7, što ukazuje na to da su u tom pogledu prevalila tek pola puta. Taj raskorak prisutan je na svim razinama dohotka i u svim regijama, iako je najmanji u zemljama s visokim dohotkom, a najveći u supsaharskoj Africi, na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi, navode iz Svjetske banke.

Prema tom novom izvješću Svjetske banke, Hrvatska je na trećem mjestu među 50 gospodarstava po javnim uslugama koje se pružaju poduzećima, s ocjenom 70,24 te na 10. mjestu po regulatornom okviru s ocjenom 73,48, po čemu se nalazi među 10. najbolje ocjenjenih gospodarstava. Najnižu ocjenu u Business Ready izvješću ima po operativnoj učinkovitosti, gdje je na 20. mjestu, s ocjenom 68,31.