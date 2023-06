Preminuo poduzetnik Juroslav Buljubašić

Preminuo je poznati splitski poduzetnik Juroslav Buljubašić u 63. godini života nakon teškog moždanog udara. Bio je jedan od najvažnijih dalmatinskih poduzetnika u posljednjih tridesetak godina, a tijekom dugogodišnje karijere bavio se turizmom, brodarstvom, energetikom, bankarstvom i kabelskom televizijom.

Kako prenosi Telegram, kraće je vrijeme bio i politički aktivan, kao član HNS-a i osnivač neovisne političke liste Velo Misto u Splitu. Bio je počasni konzul Čilea i potpredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). Prije nekoliko godina objavljeno je kako je Buljubašić prvi čovjek iz Hrvatske koji je uplatio rezervaciju sjedala za svemirski let u organizaciji Virgin Galactica, o čemu je govorio i za Lider.

Bio je jedan od najvećih privatnih brodara u Hrvatskoj, vlasnik nekoliko hotela i putničke agencije, i osnivač Splitsko-dalmatinske banke, a raditi je počeo već u osnovnoj školi, kada je krenuo s prodajom sladoleda i istovarom robe s brodova. Prvi biznis pokrenuo je nakon završene srednje tehničke škole, kada je vikendom preprodavao salatu i krizanteme na zagrebačkom Britancu.

Buljubašić je uvijek bio okrenut inovacijama – prvi se počeo baviti telefaks uređajima i satelitskim antenama na ovim prostorima, i to vrlo uspješno. Hrvatskoj je javnosti bio poznat po svojoj tvrtci SEM (Split Elektromont) za montažu telefonskih centrala i uređaja, po kojoj je čak nosio i istoimeni nadimak.

– Kada smo u socijalizmu prvi krenuli u sklapanje telefaks uređaja, to nije bilo prihvaćeno jer su do tada dominirali teleprinteri. Isto je bilo i s kabelskom televizijom, digitalnom telefonijom, vjetrenjačama, solarnim centralama, pa i sada s proizvodnjom vodika. Sve su to poslovni izazovi puni rizika, ali oni nose i nešto dobro. Kada si među prvima, ne razumije te sredina, ne razumiju te poslovni partneri, ne razumiju te banke... No, ako među prvima uspiješ, ‘pobereš’ i više profita nego drugi – rekao je za Lider 2021. godine kada je rekao da je ‘poduzetnik u miru‘ koji se opušta na brodu.