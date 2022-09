Prihodi u 2021. godini potvrdili važnost gejming industrije za domaće gospodarstvo

A1 Hrvatska i Klaster hrvatskih proizvođača računalnih igara partneri su velikog nacionalnog istraživanja koje će dati uvid u stanje hrvatske industrije proizvođača računalnih igara. Koliko je za Hrvatsku važna gejming industrija, ukazuju preliminarni podaci istraživanja koje su predstavnici A1 Hrvatska i Klastera predstavili povodom najave jubilarne 10. sezone najveće regionalne esport lige, A1 Adria League.

Navedeno istraživanje pokazuje kako gejming industrija tijekom dvije pandemijske godine bilježi dupli rast prihoda. Naime, prihodi za najvećih deset kompanija u hrvatskom sektoru videoigara od 2019. do 2021. godini porasli su s 274 milijuna kuna na čak 446 milijuna kuna.

Istraživanje pokazuje i da na domaćem tržištu rada itekako ima potrebe za zapošljavanjem u ovom brzorastućem sektoru. Naime, prema rezultatima istraživanja najtraženija tri zanimanja u industriji su programeri, koje aktivno traži čak 50 % anketiranih studija, razni vizualni umjetnici koje traže gotovo 25 % studija te game dizajneri koje aktivno traži 24% studija.

- Ovo je istraživanje prvo koje će detaljno ispitati stanje hrvatske industrije videoigara koje već nekoliko godina u svijetu bilježi enormne prihode i zapošljava izniman broj različitih stručnjaka. Ne sumnjivo je industrija videoigara jedna od najbrže rastućih industrija u svijetu, a već ovi preliminarni podaci ukazuju da je slično i u Hrvatskoj - istaknuo je Aleksandar Gavrilović, tajnik Klastera hrvatskih proizvođača računalnih igara. Istraživanje je provedeno na 23 ispitanika iz industrija videoigara, a cjeloviti rezultati bit će predstavljeni javnosti u studenom ove godine, uz finala jubilarne, 10. sezone A1 Adria League.

Nakon dvije godine, u Hrvatsku se vraća i jedna od najvećih konferencija namijenjena upravo gejming developerima i gejming industriji - Reboot Develop Blue konferencija.

- Od 29. rujna do 1. listopada u Dubrovniku okupit ćemo ponajbolje stručnjake developerske scene hrvatske i šire, 175 govornika tijekom tri dana i na devet paralelnih pozornica. Ulaskom u svoje sedmo izdanje, konferencija se već promaknula u jedinstven i vrhunski događaj industrije videoigara u Europi te jedan od najvećih događanja u industriji igara diljem svijeta na kojem nam je partner A1 Hrvatska - izjavio je Damir Đurović, suosnivač i direktor tvrtke Reboot organizator Reboot InfoGamer powered by A1 te konferencija posvećenih industriji igara Reboot Develop Blue i Reboot Develop Red.

Partnerstvo Reboot Develop Blue konferencije, sudjelovanje u istraživanju o industriji videoigara u Hrvatskoj, ali i suradnje u poduzetničkom inkubatoru PISMO powered by A1, uz Hall of Game powered by A1 i vodeću regionalnu gejming ligu A1 Adria League potvrda su koliko A1 Hrvatska ulaže u čitav gejming ekosustav, od igrača, fanova, esportaša, developera, promicanja odgovornosti i tolerancije u gejmingu.

- Usprkos svim izazovima, već sada i šestu godinu za redom, A1 Adria Leaguea okuplja regionalnu gejming zajednicu kojoj u Hrvatskoj osiguravamo i najveću optičku mrežu za bezbrižno i neometano gejmanje. Svojim poslovnim odlukama trudimo se biti u korak sa svjetskim trendovima, a činjenica da se malo koje esport natjecanje može pohvaliti dvoznamenkastom obljetnicom govori sama za sebe. Počela je jubilarna, deseta sezona A1 Adria League koja me zaista posebno veseli, posebice jer smo pripremili iznenađenja za naše natjecatelje, ali i za gledatelje koji nas vjerno prate - izjavila je Marijana Zagorac, koordinator medijske strategije, gejminga i sponzorstva u A1 Hrvatska.

Najbolji regionalni gejmeri imaju će priliku natjecati se u čak sedam popularnih igara za ukupni nagradni fond od gotovo 100 tisuća kuna. Izgled lige doživjelo je osvježenje, kao i formati u nekim igrama. Tri igre CS:GO, FIFA 22 i Brawl Stars kao i do sada čine okosnicu lige, a u ligu se vraćaju i najpopularniji esport naslovi na svijetu League of Legends, kao i PUBG Battlegrounds. Preostale dvije igre su iznenađenje koje će biti naknadno otkrivene.

Kvalitetu A1 Adria League potvrđuje i činjenica kako pobjednički timovi imaju priliku nastupiti i na međunarodnim natjecanjima. Nakon dvije godine nastupa predstavnika domaće lige na Clash of Leagues natjecanju u Brawl Starsu, drugoplasirani CS:GO-ovci devete sezone A1 Adria League, ekipa Team Blink jer prvoplasirani BLUEJAYSI nisu u mogućnosti sudjelovati, zbog drugih unaprijed planiranih aktivnosti. 10. i 11. rujna odmjerit će snage na prvom međunarodnom Clash of Leagues natjecanju u CS:GO igri s predstavnicima A1 eSports League Austria, Swisscom Hero League iz Švicarske i A1 Gaming League iz Bugarske. Borit će se za titulu paneuropskog prvaka i ukupni nagradni fond od 5.000 eura.

A1 Hrvatska uz uzbudljivu desetu sezonu A1 Adria League i brojne novosti u sklopu svojih gejming aktivnosti, najavila je i nastavak putovanja svoje putujuće gejming postaje, A1 Gaming Hub.