Prijavite svoju inovativnu ideju na Voogle Akcelerator i iskoristite priliku za brži i lakši put do njene realizacije

Otvorene su prijave za drugi po redu Voogle Akcelerator, u organizaciji Tehnološkog parka Varaždin i Grada Varaždina. Do 30. rujna 2024. svoju inovativnu ideju mogu prijaviti svi koji već imaju startup do pet godina starosti, kao i timovi koji pokreću startup. Akcelerator će se održati od 7.10. do 8.11. 2024. u Tehnološkom parku Varaždin.

Voogle Akcelerator je program koji osigurava podršku inovativnim idejama te omogućava ubrzan rast i razvoj snažnih i održivih startupova kroz povezivanje, edukacije, treninge, mentorsku potporu i osvajanje novčanih nagrada. Prijavom na Voogle Akcelerator prijavljeni će imati više od 40 sati izuzetno korisnih radionica za pokretanje poslovnog pothvata te mogućnost umrežavanja s mentorima i ostalim tvrtkama unutar TECH_PARK-a, imat će priliku prezentirati svoje ideje pred potencijalnim investitorima, a prva tri plasirana tima osvojit će i novčanu nagradu za poticanje poslovanja te dobiti mogućnost korištenja TECH_PARK infrastrukture. Ukupni nagradni fond i ove godine iznosi 10.000 €, od kojih 6.000 € u novcu, a ostalih 4.000 € su usluge Tehnološkog parka. Svakako valja istaknuti i mogućnost predstavljanja poduzetničke ideje na Voogle konferenciji pred više od 200 poduzetnika, potencijalnih investitora, studenata i ostalih gostiju koja će se i ovog studenog održati u HNK Varaždin. Uz navedeno, svi timovi koji ulaze u Akcelerator imaju priliku kroz EEN (Enterprise Europe Network) konzorcij, čiji je Tehnološki park Varaždin član, svoju ideju internacionalizirati, pitchati je pred ostalim članicama konzorcija iz cijele ćurope i tražiti partnera za razvoj ili distribuciju svojih proizvoda.

– I ove smo godine osigurali fantastičan program podrške za sve timove koji uđu u Akcelerator. Imamo različite mentore s dokazanim iskustvom u radu s poduzetnicima, kako zrelim tako i poduzetnicima početnicima. Sve radionice iskrojene su točno prema potrebama poduzetnika u ranoj fazi, radioničkog tipa, a osim toga timovi imaju priliku s mentorima održati i individualne mentorske sesije. To nam se pokazalo kao odlična i važna stvar za sudionike Akceleratora – kaže direktor Tehnološkog parka Varaždin Vedran Bubalo.

– Ideje iz prošlogodišnjeg Akceleratora su se do sada razvijale u većem ili manjem obimu. Prošlogodišnji pobjednik Reclo (Niko Bucalo) otvorio je poduzeće i ideju pretvara u proizvod. Ostali nagrađeni isto tako razvijaju proizvod pa je primjerice Choncha, drugi izabran, pokrenuo poduzeće Terrasync i radi na masovnoj proizvodnji svojih pametnih posuda za sobne biljke. Uglavnom većina ideja s prošlogodišnjeg Akceleratora i dalje je živa i poduzetnici rade na njihovom razvoju, a mi ih pratimo i stojimo na raspolaganju za sve što im je potrebno – dodao je Bubalo.

I ove godine Tehnološki park Varaždin podržavaju partneri: Grad Varaždin, Fakultet organizacije i informatike (FOI), Sveučilište Sjever, Enterprise Europe Network (EEN) te im se pridružuje tvrtka Sedmi odjel - vodeći AWS partner u CEE regiji, ujedno i jedan od vodećih pružatelja usluga IT savjetovanja i upravljanja Cloud rješenjima.