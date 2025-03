Priprema za stvarni svijet: Od malena treba učiti kritički razmišljati

Privatna osnovna škola Linea iz zagrebačkih Sesveta nudi drugačiji pristup obrazovanju prema hrvatskom kurikulu kroz prestižni IB PYP program kojim se učenicima omogućuje da steknu potrebne vještine i povezuju znanja

Zašto pohađanje škole ne bi bilo poput pustolovine? Ne bi li manji razredi omogućili veće posvećivanje nastavnika svakome djetetu? Umjesto sjedenja u razredu, zašto se ne bi više boravilo i učilo na svježem zraku? Neka su to od pitanja koja se postavljaju kada se govori o izazovima u osnovnom obrazovanju, a koja ostaju neodgovorena. Škola se također često doživljava prijetećom i ozbiljnom ustanovom, mjestom punim uglavnom obveza i odgovornosti. Da bi se tim pitanjima i izazovima doskočilo, možda bi se mogao odgovor potražiti u privatnom osnovnom školstvu.

Razvoj ključnih vještina

Odlazak u osnovnu školu velika je prekretnica u životu djece i roditelja. U velikom broju slučajeva kao da i roditelji ponovno krenu u školu kada pomažu djeci u svladavanju gradiva i pisanju zadaća. Koliko je važna osnovna škola za budućnost djeteta jasno je s obzirom na to da se od najmlađe dobi razvijaju sposobnosti potrebne u kasnijem životu. Državne škole često se bore s odgojem i obrazovanjem, ali u privatnim školama moguće je provesti ono za što se inače misli da je teško provedivo. Inovativan pristup obrazovanju Primary Year Program of the International Baccalaureate (IB PYP), koji u svijetu postoji već godinama, došao je i u Hrvatsku kako bi pokazao da obrazovanje nije bauk. Privatna osnovna škola Linea iz zagrebačkih Sesveta nudi stoga drugačiji pristup obrazovanju prema hrvatskom kurikulu kroz prestižni IB PYP program kojim se učenicima omogućuje da steknu potrebne vještine poput kritičkog razmišljanja, povezivanja znanja i pripreme za stvarni svijet. Osamostaljivanje se tako potiče razvojem ključnih vještina kod učenika kako bi bili što sposobniji za kasnije životne izazove. Transdisciplinarnim pristupom koji obrađuje jednu temu kroz sve predmete brišu se granice među predmetima, a budući da je riječ o malim skupinama učenika moguće je prilagoditi plan učenja svakom djetetu.

Primjenjujući različite stilove učenja prema potrebama učenika, učitelji neprekidno prate napredak učenika i redovito surađuju s roditeljima kako bi što više prilagodili pristup djetetu. Roditelji su uključeni u školske projekte i zajedničke aktivnosti te se tako postiže trostrano partnerstvo u kojem roditelji, učenici i učitelji zajedno rade na stvaranju pozitivnog okružja za razvoj djece.

Prilagođeno djetetu

Škola je osmogodišnja, razredna odjeljenja su mala, što omogućuje prilagođen pristup svakom djetetu, a nastava se odvija na hrvatskom i engleskom jeziku. Učenike se potiče da samostalno postavljaju ciljeve te da sami shvate koliko je njihovo učenje uspješno. U raznim projektima učenici se bave pitanjima ekologije i održivog razvoja te primjerice sade biljke u školskom vrtu ili odlaze u posjet domu za starije osobe. Na taj način razvija se svijest o tome kako njihovi postupci utječu na svijet.

Nastava traje od osam do šesnaest sati i djeci su osigurani doručak, ručak te međuobrok spravljeni prema savjetima nutricionista. Od 13 do 14 sati ponavlja se gradivo i od 14.30 do 16 održavaju se umjetničke radionice, vjeronauk, dramski klub, informatika, dodatni jezik (njemački), sport, glazbena škola, programiranje ili radionice socioemocionalnog razvoja. Svakodnevni tjelesni odgoj je u osiguranom dvorištu (vrt) škole koje je zamišljeno kao svojevrsni produžetak i dodatak učionici. U učionicama u kojima su klupe postavljene u krug djeca se mogu slobodno kretati te se koristiti dnevnim boravkom u kojem se uči sjedeći na podu, u igri, iz knjiga i pomoću različitih uređaja.

Za zainteresirane roditelje u Linei se organiziraju redovito radionice kako bi se pojasnile metode učenja i PYP program. Upis djece u prvi razred je kao i u standardnoj školi nakon što se obavi testiranje u školi kojoj dijete pripada prema mjestu stanovanja i pregled kod školskog liječnika. Razgovori i upisi za školsku godinu 2025./2026. provode se od 13. siječnja do 23. lipnja, a upis u školu Linea moguće je obaviti tijekom cijele školske godine.

Sadržaj nastao u suradnji s Privatnom osnovnom školom Linea.