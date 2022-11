Pripreme za sezonu: Zaposlenicima Aminessa do 15.000 kuna nagrada i benefita, za edukaciju i razvoj izdvajaju čak 1,5 milijun kuna

Za rad u turističkoj godini 2023. Aminess traži više od 1.000 zaposlenika

Aminess hoteli i kampovi, jedna od najuspješnijih turističkih kompanija, započela je sa zapošljavanjem za turističku godinu 2023. Trenutni pokazatelji bookinga za iduću godinu najavljuju jednako velik interes domaćih i stranih gostiju. Kako bi privukli više od 1.000 zaposlenika, predstavili su novu kampanju pod sloganom ‘Gdje kolege postaju prijatelji‘, u koju su uključeni njihovi zaposlenici i poznata lica s domaće scene. Iz Aminessa poručuju da kao poslodavac nude jedne od najboljih uvjeta za rad u turizmu. Zaposlenicima u 2023. isplatit će do 15.000 kuna nagrada i benefita, što uključuje sezonsku nagradu do 8.000 kuna za svakog zaposlenika, božićnicu, regres, dar djetetu i dar u naravi. Uz to, najavljuju da za edukaciju i razvoj zaposlenika kroz iduću godinu planiraju uložiti gotovo 1,5 milijun kuna.

Aminess je među prvima u turističkom sektoru krenuo s pripremnim aktivnostima za iduću godinu jer većinu svojih objekata planiraju otvoriti i prije Uskrsa. Za rad u hotelima, vilama i kampovima visoke kategorije na najatraktivnijim turističkim lokacijama u Istri, na otoku Krku te u južnoj Dalmaciji traže više od 1.000 zaposlenika. Raduju ih dobre najave i booking u objektima, no velik izazov predstavlja im pronalazak zaposlenika poput kuhara, konobara i barmena.

- Zaposlenicima osiguravamo jedne od najboljih uvjeta rada u turizmu. Tražimo više od 1.000 ljudi, koji su spremni učiti i razvijati se te raditi s najboljim profesionalcima. U Aminessu njegujemo prijateljsku atmosferu te razvijamo uspješnu turističku priču - poručuje Marina Jurić, direktorica Ljudskih resursa u Aminess hotelima i kampovima.

Svim zaposlenicima Aminessa na raspolaganju su edukacije i programi usavršavanja, zbog čega se mogu razvijati unutar kompanije. Dobar primjer je i Martina Labinjan, koja je karijeru u Aminessu započela kao pomoćna slastičarka, a u međuvremenu je napredovala do pozicije pastry chefa.

- U Aminessu sam našla više od posla. U sedam godina naučila sam raditi svoj posao i napredovala do voditeljske pozicije, sve zahvaljujući odličnom timu koji brine o zadovoljstvu i edukaciji svakog zaposlenika - ističe Martina Labinjan.

Uzimajući u obzir makroekonomsku situaciju te inflatorne pritiske, iz turističke kompanije Aminess poručuju da su ponosni što zaposlenicima omogućuju isplatu nagrada i benefita u iznosu do 15.000 kuna, a to uključuje sezonsku nagradu do 8.000 kuna, božićnicu, dar djetetu i dar u naravi te regres. Također, kompanija zaposlenicima osigurava smještaj, topli obrok, plaćene troškove prijevoza, redovito isplaćuje jubilarne nagrade, kao i novčanu nagradu za rođenje djeteta.

Osim toga, zaposlenici sudjeluju i u posebnim programima nagrađivanja, u kojima se biraju zaposlenici odjela, mjeseca i godine, a koji se novčano nagrađuju i do 10.000 kuna za zaposlenika godine.

Pored izrazito konkurentnih materijalnih uvjeta, nove zaposlenike nastoje privući kampanjom u kojoj se pojavljuju i poznata lica – renomirana imena domaće gastro scene David Skoko, Hrvoje Zirojević, Melkior Bašić i Matija Bogdan, voditeljica i glumica Doris Pinčić te pjevač Marko Tolja, koji su proveli dan u ulozi zaposlenika.

Dodatno, svim novim, ali i postojećim sezonskim zaposlenicima Aminessa, osigurani su i smještaj, topli obrok te vrhunski stručni programi edukacija za što kompanija kroz sljedeću godinu planira izdvojiti gotovo 1,5 milijun kuna. Aminessovi hoteli, kampovi i vile mogu dnevno ugostiti više od 13.000 gostiju, stoga je edukacija zaposlenika jedna od ključnih karika kako bi spremno dočekali turističku sezonu te gostima diljem Jadrana pružili nezaboravno iskustvo boravka u destinaciji.