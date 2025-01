Prosječna neto plaća za studeni 1366 eura

Iako plaće nominalno rastu, i dalje oko dvije trećine zaposlenih prima plaću nižu od prosječne

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za studeni 2024. iznosila je 1.366 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 13,1 posto, a realno za 10 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak.

U odnosu na plaću za listopad prošle godine, prosječna neto plaća za studeni bila je nominalno viša za 1,9 posto, a realno za 1,5 posto.

Na plaću za studeni, koja se isplaćuje u prosincu, tradicionalno utječu primitci kao što su božićnice i godišnje nagrade.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2024. isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2.133 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 863 eura.

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za studeni iznosila je 1.162 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa.

Dvije trećine plaća ispod prosjeka

Distribucija neto plaće prama decilima pokazuje da je deset posto zaposlenih imalo plaću do 745 eura, a 20 posto do 821 eura. Trideset posto zaposlenih imalo je do 919 eura, a 40 posto do 1031 euro. Oko dvije trećine zaposlenih primilo je plaću nižu od prosječne.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2024. iznosila je 1.900 eura, što je nominalno više za 2,4 posto, a realno za dva posto u odnosu na listopad 2024. godine. Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća nominalno viša za 13,2 posto, a realno za 10,1 posto.

Kao i kod neto plaća, najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni bila je u zračnom prijevozu, u iznosu od 3.106 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 1.121 euro.

Za razdoblje od siječnja do studenoga 2024. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 1.314 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2023. nominalno više za 14,9 posto, a realno za 11,7 posto.

U studenome 2024. bilo je prosječno 166 plaćenih sati, što je u odnosu na listopad 2024. niže za 8,8 posto. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu (182), a najmanji u djelatnosti usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (150).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za studeni 2024. iznosila je 7,99 eura, što je u odnosu na listopad više za 10,8 posto, a u odnosu na studeni 2023. više za 17,8 posto.