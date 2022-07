Provedeno prvo istraživanje o uvećanju plaća u Hrvatskoj

SELECTIO Grupa, najveća domaća konzultantska kuća za savjetovanje u ljudskim resursima provela je prvo istraživanje o utjecaju inflacije na uvećanje plaća u Hrvatskoj kojim je obuhvaćeno preko 30 organizacija. Ista konzultantska kuća svake godine u više od 100 organizacija dodjeljuje prestižan certifikat Employer Partner, poznatiji kao Poslodavac Partner.

- U zadnjih nekoliko mjeseci svjedočimo osjetnom padu standarda zbog većih cijena, a strepi se i od novog inflatornog udara nakon uvođenja eura. Pred poslodavcima se nalazi velik izazov – Kako osigurati razvoj poslovanja i zadržavanje motiviranih zaposlenika? Primijetili smo da su plaće postale dio otvorene rasprave od kada je stopa inflacije pojačala tenzije na domaćem i regionalnom tržištu nakon čimbenika koji već neko vrijeme utječu na sustav plaća. To su najčešće migracija i fleksibilnost posloprimaca, rad na daljinu i iseljavanje. Kako bismo potaknuli diskusiju u Hrvatskoj, organizirali smo istraživanje na populaciji nositelja certifikata Poslodavac Partner koji će, nadamo se, na ovom području, kao i na mnogim drugim područjima vezanim uz upravljanje ljudskim resursima, biti predvodnici pozitivnih promjena u društvu. - rekla je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner

Istraživanje je obuhvatilo poslodavce koji kontinuirano ulažu u zaposlenike

Organizacije koje su sudjelovale u istraživanju kontinuirano potvrđuju najvišu kvalitetu upravljanja ljudskim resursima obnavljajući status nositelja certifikata Poslodavac Partner, a njihove inovativne people & culture prakse uvedene su po uzoru na najbolje svjetske prakse. Zato su rezultati istraživanja vrlo dobar pokazatelj nadolazećih promjena koje će uvoditi i ostale tvrtke u Hrvatskoj.

Istraživanjem SELECTIO Grupe obuhvaćen je ponajviše financijski sektor, zatim proizvodna i prerađivačka industrija, farmaceutika, ICT, javni sektor, maloprodaja, ugostiteljstvo, a 6 posto ispitanih organizacija spada u specifične sektore. Naglasak je stavljen na organizacije koje imaju preko 250 zaposlenika s obzirom na to da upravo takve organizacije imaju najveći utjecaj kada govorimo o uvođenju novih sustava nagrađivanja ili promjenama plaća.

Zaposlenici traže odgovore

U većini organizacija zaposlenici su već pokrenuli temu utjecaja inflacije na uvećanje plaća i o tome otvoreno govore s poslodavcima, što najbolje pokazuje podatak da je 78 posto organizacija unazad par mjeseci, kroz formalne komunikacijske kanale, dobilo upite zaposlenika na temu uvećanja plaće zbog inflacije.

Praksa usklađivanja plaća s inflacijom u većini domaćih tvrtki nije postojala od 2019. do 2022. godine

Većina ispitanih organizacija, točnije 61 posto do ove godine nije razmatrala stopu inflacije u kontekstu uvećanja plaća. Dok su državne tvrtke pratile uredbe i odluke vlade, ostale su se organizacije najčešće orijentirale prema stanju na targetiranom tržištu rada, pratile su trendove u industriji i radile su benchmarking. Usklađivanje plaća podrazumijevalo je: korekciju plaća koje su ispod unutarnje i vanjske usporedbe, povisivanje plaće i/ili primanja zaposlenika s jasnim fokusom na nerukovodeća radna mjesta, uz uvođenje novih pogodnosti za zaposlenike, uvećanje osnovice kao rezultata kolektivnih pregovora, uvećanje plaća u skladu s istraživanjima plaća. Također, usklađivanje plaća se provodilo na dva načina: (1) linearno, za sve radnike kroz uvećanje iznosa dodatka plaći, isplate dodatka za prehranu i isplate jednokratne nagrade i (2) na temelju radnog učinka radnika. Manjina ispitanih organizacija, točnije njih 38.5 posto je od 2019 . do 2022. godine uključilo stopu inflacije u usklađivanje plaća. To su radile kroz godišnji ciklus uvećanja plaća kroz koji se, između ostalog, vrši usklađenjem i sa stopom inflacije.

Gospodarska situacija mijenja proces budžetiranja

Velika većina ispitanih organizacija od početka 2022. godine uvodi ili je već uvela promjene u procesu budžetiranja za plaće zbog aktualne gospodarske situacije. Čak 40.6 posto ispitanih organizacija već je uvelo uvećanje plaća zbog inflacije, 46.9 posto ih planira uvesti, dok 12.5. posto zasada ne planira mijenjati plaće zbog inflacije. Pojedine su organizacije istaknule da su u proteklih nekoliko mjeseci ukalkulirane korekcije zbog inflacije, uz podizanje minimalne plaće u organizaciji te uz cjelovito ulaganje u uvećanje plaća koje su na i ispod državnog prosjeka (DZS statistika) i uvećanje prigodnih darova. Također, u nekim su organizacijama uvećane bruto plaće svim zaposlenicima na nerukovodećim radnim mjestima u prodaji, logistici i centrali, dok su plaće u državnim tvrtkama određene uredbama za javni sektor.

Plaće rastu u gotovo svim ispitanim organizacijama

Ispitane su organizacije, zbog inflacije, u prosjeku uvećale plaće za 7 posto, a raspon se kretao između 2 posto i 20 posto. Jednak je prosjek prisutan i kod organizacija koje tek planiraju uvesti uvećanje plaća kao posljedicu inflacije. Ispitano je i hoće li uvećanje zahvatiti zaposlenike na svim razinama ili će se pak uvećanje odnositi na dio zaposlenika, a odgovori su podijeljeni. Naime, 40 posto ispitanih organizacija neće obuhvatiti sve zaposlenike, već samo one nižih platnih razreda, dok 37 posto ispitanih organizacija planira obuhvatiti sve zaposlenike.

Neke su organizacije odlučile uvećati plaće onima koji imaju prosječnu ili ispodprosječnu plaću u odnosu na prosjek države, a neke su uvećale plaće onima koji imaju bruto plaću 2.000 EUR i manje. Slične su odluke donesene u organizacijama koje su uvećale plaće zaposlenicima koji nisu dio srednjeg i visokog menadžmenta. Neke su organizacije stavile poseban naglasak na tehničke pozicije koje su deficitarne na tržištu i na najugroženije, dok su ostali zaposlenici obuhvaćeni neoporezivim davanjima. Također, postojali su i slučajevi uvećanja plaća koje se nije odnosilo na 10 posto zaposlenika s najvišim primanjima.

Povećanje plaća donosi i nove izazove za poslodavce

Domaći poslodavci aktivno rade na izmjenama u sustavu plaća kako bi mogli podržati promjene koje je donijela inflacija i dok postoje organizacije koje nemaju izazove u tom procesu, neke organizacije ipak navode eksterne i interne izazove.

- Na godišnje povećanje plaća ne utječe samo inflacija, nego niz drugih čimbenika, a sustav nagrađivanja i kompenzacijski paket samo djelomično utječu na angažiranost zaposlenika. U svakoj organizaciji koja nosi certifikat Poslodavac Partner postoji tim stručnjaka za upravljanje ljudskim resursima koji se brinu o svakom od tih čimbenika. Poželjni poslodavci tako zadržavaju motivirane zaposlenike aktivnim i kontinuiranim radom na atraktivnosti cijelog kompenzacijskog paketa. Prvo pandemija, pa sada i inflacija predstavljaju ozbiljne izazove za sve tvrtke, koje pokušavaju istovremeno osigurati financijsku stabilnost i konkurentnost na tržištu. Kod nositelja certifikata u tim izazovima primjećujemo agilnost i odvažnost u inicijativama u području upravljanja ljudskim resursima kako bi zadržali motiviranost radne snage. Sigurni smo da će takvo upravljanje ljudskim resursima, između ostalog, povećati konkurentnost hrvatskog tržišta rada. – rekla je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner