Prvi hrvatski dizajner uvršten među svjetski značajne dizajnere u Red Dot Design Diary

Red Dot, globalna nagrada za dizajn uvrstila je Davora Bruketu u svoj Design Diary koji agregira razne važne informacije za dizajnere, uključujući i popis tristotinjak najvažnijh suvremenih dizajnera različitih generacija od Alvara Aalta, Rona Arada, preko Nevilla Brodya, Stefana Seigmastera do Irme Boom i brojnih drugih

Davor Bruketa prvi je hrvatski dizajner uvršten u Red Dot Design Diary. Ovu posebnu publikaciju jednom godišnje objavljuju organizatori natjecanja Red Dot Design Award, a osmišljena je kako bi spojila praktične informacije i inspiraciju za dizajnere, ali i profesionalce povezane s dizajnom u različitim industrijama. Ove godine u njega je po prvi put uvršten i jedan hrvatski dizajner.

Bruketa je u tridesetogodišnjoj karijeri bio kreativni direktor na 29 projekata koji su nagrađeni nagradom Red Dot od kojih su tri osvojila Best of the Best, navodi se u priopćenju.

Nagrada Red Dot je osnovana 1955. godine u Njemačkoj, a nagrađuje izvrsnost u produkt dizajnu, komunikacijskom dizajnu i konceptualnom dizajnu. Organizirana je od strane Design Zentrum Nordrhein Westfalen, a tijekom godina, nagrada je poticala inovacije u različitim industrijama, od tehnologije i arhitekture do mode i brendiranja, promovirajući dizajn kao pokretač kulturnog i ekonomskog napretka. Jedinstveni crveni simbol, koji se dodjeljuje pobjednicima, postao je prepoznatljiv znak iznimnog dizajna, poznat među potrošačima i liderima u industriji.

Uvrštavanje Davora Brukete u Red Dot Design Diary ističe njegov doprinos industriji i stavlja Hrvatsku na mapu kao zemlju bogatu talentom. Ovo priznanje može otvoriti vrata novim suradnjama i projektima unutar, ali i izvan Hrvatske. Uvrštavanje u Red Dot Design Diary nije samo osobni uspjeh, već i priznanje za sve koji rade na unapređenju dizajna u Hrvatskoj.

– Stvarno mi je čast stajati ‘datum uz datum‘ s najvećim legendama u povijesti dizajna, ali moram reći da je ovo priznanje prvenstveno odraz zajedničkog truda i kreativnosti našeg tima. Ponosan sam što možemo pokazati da i iz Hrvatske dolaze ideje koje se prepoznaju na svjetskoj razini. Nadam se da će ovo motivirati i druge dizajnere u Hrvatskoj da vjeruju u svoje vizije i nastave stvarati s entuzijazmom – izjavio je Davor Bruketa.

Svoju prvu Red Dot Best of the Best nagradu, agencija Bruketa&Žinić&Grey (tada samo Bruketa&Žinić) osvojila je 2007. godine za Podravkin godišnji izvještaj ‘Ulomak iz vječne rasprave o srcu‘. Ovaj godišnji izvještaj bio je koncipiran kao knjiga dokaza da sve što se radi, treba raditi sa srcem. Srce, kao suština Podravkinog branda, proteže se kroz cijelu knjigu. Središnji dio je rukopis Ante Tomića u kojem autobiografski govori o Podravkinim proizvodima povezanima sa svojim odrastanjem. Time pokazuje kako su za miljune ljudi s ovih prostora Podravkini proizvodi povezani s uspomenama na djetinjstvo. Nakon ove nagrade uslijedile su brojne druge za različite naručioce, stoji u priopćenju.