Prvoklasni sistematski pregledi za poslovne lidere

Bez obzira na to što se osjećate potpuno zdravo, značaj sistematskog pregleda ne treba dovoditi u pitanje. Kvalitetna briga o zdravlju započinje upravo redovitim godišnjim pregledom čija je svrha rano otkrivanje postojanja faktora rizika za razvoj kroničnih i zloćudnih bolesti te pravovremeno i uspješno liječenje. Počeci bolesti nisu uvijek vidljivi, a čimbenici rizika bolesti često se otkriju upravo prilikom sistematskog pregleda. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje preventivne sistematske preglede redovito – jednom godišnje ili barem svake dvije godine

Kardiovaskularnu smrtnost i smrtnost od raka moguće je spriječiti

U Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti, poput srčanog i moždanog udara, vodeći uzrok smrtnosti. Međutim, kardiovaskularnu smrtnost moguće je spriječiti pravovremenom detekcijom bolesti u najranijoj fazi. Ako se takve bolesti ne detektiraju na vrijeme, rizik od smrtnog ishoda drastično se povećava.

Najčešće maligne bolesti kod muškaraca su karcinom prostate, karcinom pluća i karcinom debelog crijeva, a kod žena su na prvom mjestu karcinom dojke, karcinom debelog crijeva te karcinom pluća. „Veliki broj malignih bolesti u ranoj fazi je asimptomatičan. Ključno je napraviti redovite sistematske i specijalističke preglede koji otkrivaju bolest u ranoj fazi. Na vrijeme otkrivenu malignu bolest možemo izliječiti.“ istaknuo je Goran Šukara, dr. med., spec. interne medicine iz Poliklinike Aviva.

Prijelomna dob za odlazak na sistematski pregled ne postoji. Sistematski pregledi preporučaju se različitim dobnim skupinama: od školske populacije, adolescenata, radno aktivnog stanovništva, sportaša, umirovljenika, a mogu biti usmjereni prema muškoj ili ženskoj populaciji.

Poliklinika Aviva: 45 godina brige o zdravlju

Poliklinika Aviva već 45 godina posvećeno brine o zdravlju svojih klijenata, pružajući visokokvalitetne preventivne sistematske preglede. Kao lider na tržištu sistematskih pregleda i preventivne medicine, Aviva prilagođava programe specifičnim potrebama svakog pacijenta i temelji ih na dugogodišnjem iskustvu, suvremenim trendovima u zdravstvu te najnovijim spoznajama u prevenciji bolesti.

Svi paketi sistematskih pregleda pažljivo su kreirani kako bi osigurali najviši standard zdravstvene skrbi. Pristup sistematskim pregledima je sveobuhvatan i integriran, a liječnici specijalisti koriste najmodernije dijagnostičke tehnologije kako bi osigurali točne i pravovremene rezultate.

Ekskluzivni pregledi za menadžere koji cijene svoje vrijeme

U skladu s misijom pružanja najbolje moguće zdravstvene usluge, Avivini specijalisti razvili su dva nova paketa sistematskih pregleda: PLATINUM i Screen4Cancer.

Ovi paketi nude potpuno individualiziran pristup svakom pacijentu, omogućujući temeljit pregled svih organskih sustava.

- Programi preventivnih pregleda osmišljeni su kako bi pacijentima pružili najviši standard zdravstvene zaštite i omogućili rano otkrivanje potencijalnih zdravstvenih problema - ističu specijalisti iz Avive.

Paket PLATINUM uključuje detaljne preglede, specijalističke konzultacije i najnovije dijagnostičke postupke, dok paket Screen4Cancer uz sve to nudi i ciljane preglede i dijagnostiku za rano otkrivanje malignih bolesti.

Sistematski pregledi se provode u potpunoj diskreciji i komoditetu, u ekskluzivnom salonu Poliklinike, uglavnom bez potrebe odlaska u specijalističke ambulante.

Uz osobnog voditelja kroz proces sistematskog pregleda, maksimalan broj specijalističkih pregleda u minimalnom vremenu, uz suvremenu dijagnostičku tehnologiju i procedure, te preglede od iskusnih liječnika, programi PLATINUM i SCREEN4CANCER nude jedinstveno iskustvo kompletne obrade i uvida u zdravstveno stanje pacijenta. „Suvremena dijagnostička oprema koja je u Poliklinici Aviva najkompletnija u cjelokupnom privatnom zdravstvenom sektoru, iznimno je bitna jer omogućava ranu detekciju bolesti bez štetnosti po zdravlje pacijenta. Njezina dostupnost omogućava nam brzo izdavanje nalaza sistematskih pregleda, koji su u pravilu gotovi isti dan.“ istaknuo je Goran Šukara, dr. med., spec. interne medicine iz Poliklinike Aviva.

Ovi pregledi štede vrijeme s obzirom na broj pretraga i kompletnu dijagnostiku na jednom mjestu, što je posebno važno za menadžere i radno aktivne osobe kojima su vrijeme i zdravlje najvrjedniji resursi. Preventivne mjere pomažu u ranom otkrivanju zdravstvenih problema, što omogućuje pravovremeno djelovanje i smanjenje rizika od ozbiljnih bolesti.

Iskustva naših istaknutih pacijenata

U Poliklinici Aviva često susrećemo i osobe iz javnog života koje rado razgovaraju o važnosti preventivne medicine i pozivaju na osviještenost koliko su sistematski pregledi važni za zdravlje svakog pojedinca i društva u cjelini.

Ankica Dobrić: važnost redovitih sistematskih pregleda

Naša poznata glumica Ankica Dobrić smatra kako ljudi ne vole ići na sistematske preglede jer se boje da će im „nešto pronaći“, no ona svake godine obavezno obavi sistematski pregled jer je to, kako kaže, nužno da bi očuvala svoje zdravlje, posebno kad čovjek dođe u najljepše, zrele godine. Ispričala nam je kako je jednoj njenoj kolegici nedavno upravo na sistematskom pregledu otkriven tumor dojke. No budući da je sve bilo na vrijeme, ona je sada dobro i sve je u najboljem redu.

Mladen Vedriš: zdrav čovjek ima 1000 želja, bolestan samo jednu

- Zdrav čovjek ima 1000 želja, bolestan samo jednu - uvodi nas u priču o važnosti preventivnih pregleda gospodarstvenik Mladen Vedriš. - Zdravlje mora biti u prvom planu jer nam omogućava da sve ostale obveze u životu možemo nesmetano obavljati. I zato gosp. Vedriš ne propušta redoviti godišnji sistematski pregled.

Prevencija i rano otkrivanje bolesti – u tome leži važnost odlaska na sistematski pregled. Više o Platinum i Screen4Cancer sistematskim pregledima pogledajte u videu ili pročitajte na linku.

