Punih 10 godina strasti: Marketing Meet Up proslavio prvo desetljeće okupljanja!

Prije deset godina, iskra je zapaljena u srcu marketinškog epicentra Hrvatske i stvorila preduvjet za ono što će uskoro postati najveće okupljanje zaljubljenika u marketing u regiji - Marketing Meet Up. Ono što je počelo kao skromno okupljanje digitalnih marketinških stručnjaka procvjetalo je u živahnu zajednicu koja prelazi granice, okupljajući poduzetnike, slobodne suradnike, startupe i sve one koji žele unaprijediti svoj posao kroz strategije kvalitetne marketinške komunikacije.

Ako se bavite marketingom u Hrvatskoj, a još niste čuli za čuveni Marketing Meet Up, mora da živite ispod kamena. Naime, ovaj najveći meetup u regiji danas broji gotovo 6.000 članova koji dijele strast prema marketinškoj komunikaciji. Tko bi rekao da je ovoliki događaj počeo tek sa šačicom, točnije desetak entuzijastičnih ljudi. Njih je na pivu okupio Petar Bogdan koji se rado osvrće na prvotnu ideju okupljanja.

- ‘Naša misija je ostala čvrsta: pružiti dinamičnu platformu pojedincima iz svih sektora i razina stručnosti kako bi se susreli, surađivali i razvijali inovativne marketinške strategije. A dan danas nastojimo inspirirati svakoga prema zajedničkoj viziji onoga što marketing može postići - kaže Bogdan.

Kontinuirana prilika za učenje i inspiraciju

Marketing Meet Up tradicionalno okuplja svoje članove u prosjeku jednom mjesečno, pružajući im kontinuiranu priliku za učenje, povezivanje i inspiraciju u dinamičnom svijetu marketinga. Nije čudo što je upravo ovaj događaj postigao toliku popularnost. Zbog već poznatog opuštenog formata, Marketing Meet Up omogućava slušanje marketinških stručnjaka uz ugodno druženje i najdraže piće. To je prilika da se stručnjaci iz različitih područja povežu, razmjene ideje i iskustva te stvore nova poslovna partnerstva kroz razna predavanja i edukacije, ali i mnogo šale.

‘- Neka naša deseta obljetnica bude podsjetnik na početke - Petar Bogdan, uz hladno pivo i želju za dijeljenjem marketinških ideja, pokrenuo je ovaj Meet Up. Od tada smo prošli dug put i postali najveći u regiji, ali ne smijemo zaboraviti naše korijene - to jednostavno druženje koje je raslo u nešto mnogo veće - rekao nam je suorganizator Ilija Brajković.

Ono što ovaj događaj diže na novu razinu svakako su različita sponzorstva i partnerstva koja su uspostavljena, čime se nastoji pružiti dodatna vrijednost svim sudionicima. Uz podršku raznih sponzora i partnera, događaj postaje ne samo prilika za stjecanje znanja i umrežavanje, već i platforma za razmjenu resursa, ideja i iskustava. Ovaj sinergijski pristup omogućuje stvaranje bogatijeg i sveobuhvatnijeg iskustva za sve prisutne, čime se ohrabruje daljnji razvoj i rast marketinške zajednice.

Što donosi sljedećih deset godina za Marketing Meet Up

Organizatori također žele osigurati još veću participaciju publike kroz interaktivne sesije u okruženju poticajnom za razmjenu ideja i umrežavanje. Njihov dugoročni cilj je da Marketing Meet Up ostane relevantan i inspirativan izvor znanja i povezivanja za marketinšku zajednicu, uz stalno prilagođavanje mijenjajućim potrebama i trendovima industrije.

Ilija naglašava da on i njegove kolege provode sve ovo bez ikakvog osobnog interesa, osim želje da doprinesu zajednici.

Jubilarnih deset godina Marketing Meet Up-a, odnosno 86. po redu panel održan je u utorak, 16. travnja u Wespi, s temom "Osobni brend", gdje su sudionici imali priliku čuti intrigantne priče stručnih panelista. Ako već niste, postanite i vi dijelom ovog rekordnog događaja te posvjedočite sljedećih deset godina kreativnosti, suradnje i zajedničkog rasta. Dobrodošli na Marketing Meet Up!