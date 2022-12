Raj Kumar Srivastava: Indijski program za G20 bit će uključiv, ambiciozan i usmjeren na akciju

Do kraja sljedeće godine Indija će predsjedati G20 pod geslom ‘Jedna Zemlja, jedna obitelj, jedna budućnost‘ s ambicijom da potakne odgovore na najveće izazove današnjice – klimatske promjene, terorizam, pandemije, siromaštvo – koji se mogu se riješiti samo zajedničkim djelovanjem

Od početka prosinca predsjedanje G20 u idućih godinu dana preuzela je Indija. Indijski veleposlanik u Hrvatskoj Raj Kumar Srivastava istaknuo je da je cilj indijskog predsjedanja G20 osiguranje iscjeljenja, sklada i nade uza zajednički rad na oblikovanju nove paradigme usmjerene na čovjeka. Indijski program za G20, smatra Raj Kumar Srivastava, bit će uključiv, ambiciozan, odlučan i usmjeren na akciju.

Kojim ćete se svjetskim izazovima posebno posvetiti?

– Kad je Indija 1. prosinca preuzela predsjedanje G20, indijski premijer Narendra Modi jasno je rekao kojim će se glavnim načelima Indija voditi u godini punoj prilika i odgovornosti za Indiju: ‘Prethodnih sedamnaest predsjedanja G20 dalo je velike rezultate, među ostalim u osiguravanju makroekonomske stabilnosti, racionalizacije međunarodnog oporezivanja te smanjenja tereta dugova zemalja. Imat ćemo koristi od tih postignuća i dalje ćemo ih graditi. Ipak, u trenutku kad Indija preuzima tu važnu dužnost, pitam se, može li G20 ići dalje? Vjerujem da može. Kroz cijelu povijest čovječanstvo je živjelo u oskudici. Borili smo se za ograničene resurse jer je naš opstanak ovisio o njihovu uskraćivanju drugima. Neki bi mogli tvrditi da su sukob i pohlepa dio ljudske prirode. Ne slažem se. Ako su ljudi sebični, kako onda objasniti trajnu privlačnost tolikih duhovnih tradicija koje zagovaraju temeljno jedinstvo svih nas?‘

Što indijsko predsjedanje G20 donosi Indiji, a što svijetu?

– Indija je mikrokozmos u kojem živi jedna šestina čovječanstva i koji okuplja mnogo raznolikih jezika, religija, običaja i vjerovanja. S najstarijom poznatom tradicijom kolektivnog odlučivanja Indija pridonosi temeljnom DNK-u demokracije. Danas je ona najbrže rastuće veliko gospodarstvo. Naš model upravljanja usmjeren na građane vodi računa čak i o onim najmarginaliziranijima, istodobno njegujući stvaralački genij darovite mladosti. Pokušali smo stvoriti nacionalni razvoj ne upravljanjem odozgo prema dolje, već ‘narodnim pokretom‘ koji je predvođen građanima. Iskoristili smo tehnologiju za stvaranje digitalnih javnih dobara koja su otvorena, uključiva i interoperabilna. Oni su donijeli revolucionarni napredak u različitim područjima kao što su socijalna zaštita, financijska uključenost i elektronička plaćanja. Danas u svijetu postoji neviđena znatiželja da se upozna i razumije Indija, stoga je naše predsjedanje G20 zgodan trenutak da pokažemo svoju tradiciju Atithi Devo Bhava (gost je sličan Bogu). U listopadu je pokrenut ‘Mission Lifestyle for Environment​ –​ LiFE‘​, usmjeren na sve koji se brinu o Zemlji i na individualno ponašanje, a koji su izvedeni iz našeg etosa života u blizini prirode. Indija je preuzela vodstvo u prelasku na čišće izvore energije. Naše svjetske inicijative poput ‘One Sun, One World, One Grid‘ i ‘International Solar Alliance‘ dopunjene su našim domaćim ciljem o postizanju 50 posto instaliranoga kapaciteta električne energije korištenjem nefosilnih goriva.

Što poručujete geslom ‘Jedna Zemlja, jedna obitelj, jedna budućnost‘?

– Dopustite mi da ponovno citiram premijera Modija: ‘Indijsko predsjedanje G20 promicat će opći osjećaja jedinstva. Odatle i naša tema ‘Jedna Zemlja, jedna obitelj, jedna budućnost‘. Ovo nije samo geslo. Uzima u obzir nedavne promjene okolnosti koje kolektivno nismo uspjeli cijeniti. Danas imamo sredstva za proizvodnju kojima možemo zadovoljiti osnovne potrebe svih ljudi. Najveći izazovi današnjice – klimatske promjene, terorizam i pandemije – mogu se riješiti samo zajedničkim djelovanjem. Srećom, tehnologija također pruža sredstva za rješavanje tih problema. Za promicanje sklada unutar obitelji nastojat ćemo depolitizirati opskrbu hranom u svijetu, gnojivima i medicinskim proizvodima tako da geopolitičke napetosti ne izazovu humanitarne krize.‘

Kakvo je trenutačno gospodarsko stanje u Indiji?

– Indijsko gospodarstvo spremno je za održivi rast u sljedeća dva desetljeća zahvaljujući snažnoj demokraciji, živoj demografiji i rastućoj potražnji. Pritom se Vlada usredotočila na maksimalno upravljanje i minimalno vladanje. Inovacijski ekosustav eksponencijalno je rastao, što je pridonijelo gospodarskom rastu tehnološkog sektora i umnažanju snage u drugim sektorima poboljšanjem učinkovitosti i konkurentnosti. Naših 80.000 razvojnih tvrtki i 110 jednoroga lice su nove Indije i oni ne traže radna mjesta, već ih stvaraju. Vlada ih podupire pružanjem digitalne infrastrukture, poreznih poticaja i osnaživanjem ekosustava. Programi ‘Digital India‘ i ‘Startup India‘ dali su sjajne rezultate u posljednjih pet godina u digitalnoj transformaciji. Uz razvoj infrastrukture i ekološki prihvatljive tehnologije pružili su sjajne prilike tvrtkama iz Europe te je Indija u proteklih pet godina postupno privukla više stranih ulaganja nego prije.