Reboot InfoGamer powered by A1 potvrdio titulu najvećeg regionalnog gejming sajma

Oko 50 tisuća posjetitelja uživalo je na Zagrebačkom Velesajmu u raskošnom programu povratničkog gejming festivala Reboot InfoGamera powered by A1. Osim što su svjedočili uzbudljivoj završnici 12. sezone najveće regionalne esport lige A1 Adria League, uživali su i u sadržaju koje im je omogućilo više od 90 izlagača iz cijelog svijeta.

Zadovoljstvo uspješno odrađenim gejming festivalom nije krio njegov organizator te suosnivač i direktor tvrtke Reboot, Damir Đurović.

- Rekordan broj posjetitelja nije nas nimalo iznenadio jer svi znamo što Reboot InfoGamer powered by A1 predstavlja regionalnoj gejming zajednici. U četiri dana posjetitelje smo genijalnim programom upoznali s najnovijim trendovima gejming industrije. Tandem Reboot i A1 Hrvatska ponovno je pokazao kako organiziranje vrhunskih gejming i esport predstava ima u malome prstu - poručio je Đurović.

O ovogodišnjem uzbudljivom finalu 12. sezone A1 Adria League pričat će se još dugo. U četverodnevnom gejming spektaklu, organizatori A1 Adria lige i A1 Student eChallenge studentskog natjecanja uspjeli su nas razmaziti s više od 50 sati gejming i esport sadržaja, pa smo tako gledali kompetitivne turnire s nagradnim fondom u iznosu od 17.130 eura, interaktivna natjecanja s publikom, panel rasprave, intervjue i još mnogo toga.

Prvi dan programa bio je rezerviran za same posjetitelje koji su imali priliku igrati protiv regionalnih influencera u naslovima kao što su Counter-Strike, League of Legends ARAM, Tekken i EAFC24. No, ostali dani na A1 Adria League pozornici donijeli su pravi esport sadržaj te finala 12. sezone.

Prvi su se na pozornicu popeli najbolji regionalni EAFC24 igrači, a pobjedu, ček od od 1.250 eura i svoju šestu titulu prvaka odnio je sjajni Tarik Novo iz Bosne i Hercegovine. Zatim su nas zabavljali najbolji Brawl Stars igrači, ali ni tamo nije bilo velikih promjena te je svoju potpunu dominaciju nastavio fenomenalni tim Salada de Frutas, koji su nas nedavno predstavljali i na finalu Clash of Leagues u Austriji.

Treća igra po redu bila je još jedna nogometna simulacija, koja se igrala na mobilnim telefonima. Poznato je da EAFC24 Mobile zajednica u regiji raste već godinama, a od 12. sezone su igrači napokon dobili priliku da se pokažu u najboljem svjetlu. Uz izvrsne komentatore Stefana i Nikolasa, mobilni igrači borili su se za nagradni fond od 1.350 eura, a pobjedu je odnio SHAQ koji je pokazao smirenost i preciznost u ključnim trenucima.

Već po tradiciji Reboot Infogamer powered by A1, šlag na kraju 12. sezone lige bio je Counter-Strike. Po prvi put finale se igralo na novoj inačici igre (CS2), a ekipe The Suspect i Zero Tenacity još su jednom pokazale zašto popularni “kanter” često nosi ime “kraljem esportova”. U šokantnoj završnici, pobjedu je odnijela srpska ekipa Z10 rezultatom 3:2 i time su odnijeli treću titulu za redom te postali jedna od najuspješnijih ekipa u povijesti lige.

Pored finala 12. sezone A1 Adria League, posjetitelji Reboot InfoGamera powered by A1 imali su priliku svjedočiti i A1 Student eChallenge natjecanju u kojem je svoje gejmersko umijeće pokazalo deset timova u igri CS2 te 25 studenata koji su igrali EAFC24.

U igri EACF24, pobjedu je odnio Luka “Kontisha” Kontek koji je u finalu svladao favoriziranog TH3PROD1GY-a. Nakon 1:1 u mečevima između PSG i Francuske, majstorica se odigrala u velikom derbiju između Dinama i Hajduka, a bolji je bio Kontisha koji je titulu i pehar osigurao zlatnim golom.

Drugi naslov u A1 Student eChallenge je bio CS2. Natjecale su se neke od najboljih studentskih ekipa na domaćoj sceni, a najbolji se pokazao varaždinski FOI (Fakultet organizacije i informatike) koji je u finalu bio bolji od UNIPU te odnio nagradu od 500 eura.

- Spektakularno finale 12. sezone A1 Adria League, napeta završnica A1 Student eChallenga i vrhunski program Reboot InfoGamera powered by A1 – na jednom mjestu sve što gejming zaljubljenici mogu poželjeti. Ponosna sam što smo, kao i uvijek do sada, nadmašili očekivanja regionalne gejming zajednice i pružili im nezaboravni gejming doživljaj. Također, ovogodišnji sveukupni nagradni fond bio je najbogatiji do sad i iznosi 38 160 eura. Osim vrhunskih gejming predstava i atrakcija, posjetitelji su se imali priliku educirati o važnosti očuvanja sigurnog virtualnog okruženja. Pored interaktivnog sadržaja u #BoljiOnline kutku, u suradnji s Centrom za sigurniji Internet, proveli smo i šest radionica za osnovnoškolce kojima smo ih educirali o opasnostima online zlostavljanja te posljedicama izloženosti neprimjerenom i štetnom online sadržaju - naglasila je Marina Parić, voditeljica marketinških komunikacija u A1 Hrvatska.

A1 Hrvatska je u program Reboot InfoGamer powered by A1 uvrstio i inicijative #BoljiOnline, platforme putem koje se građani mogu sustavno educirati o prednostima i opasnostima interneta. U posebno pripremljenom #BoljiOnline kutku, svi posjetitelji su dobili priliku upoznati se s brojnim izazovima na koje surfajući mogu naići, ali i rješenjima koja će im pomoći da se s njima lakše suoče.