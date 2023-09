Red View Media: Prvi Professional partner Adforma u regiji SEE

Red View Media postaje prvi i ekskluzivni komercijalni partner Adforma za regiju SEE koji se koristi nagrađivanom adtech platformom tvrtke Adform te jedan od prvih partnera u sklopu nedavno lansiranog Globalnog partnerskog programa

Adform je vodeća globalna neovisna oglašivačka platforma. Gartner je u svom Magic Quadrantu pozicionira kao vodeću, Adweek Readers‘ Choice odabrao ju je za najbolju DSP platformu, Red Dot nagradio za najbolje korisničko iskustvo – a to su samo neka od priznanja za tu nagrađivanu oglašivačku tehnologiju.

Globalni partnerski program

Adform FLOW omogućuje besprijekorno upravljanje cijelim životnim ciklusom oglašivačke kampanje na svim digitalnim kanalima. Putem iznimnoga korisničkog iskustva i unaprijeđene suradnje između ljudi i strojeva, Adform FLOW pruža inteligentno tehnološko rješenje za sveukupno bolje marketinške (poslovne) rezultate.

Svojim globalnim partnerskim programom Adform omogućuje strateški iskorak najboljim partnerima i višu kvalitetu usluge njihovim klijentima. Adformov Globalni partnerski program omogućava partnerima, agencijama, preprodavačima i savjetničkim tvrtkama širom svijeta da iskoriste svoje sektorsko znanje i tehnološka rješenja kako bi osigurali najbolju učinkovitost i usluge svojim oglašivačkim klijentima.

Snažne suradnje

Kao dio Adformova programa, Red View Media će moći podići razinu kvalitite i mogućnosti korištenja platforme svojim klijentima, pružajući Adformov pun spektar adtech mogućnosti za oglašivače, agencije i medije: Demand Side Platformu (DSP), Supply Side Platformu (SSP), ad server i Data Management Platformu (DMP) te svoje nagrađivano, privatnosti usmjereno rješenje za identifikaciju – ID Fusion.

Adrian Biciu, komercijalni direktor tvrtke Adform za regiju SEE, izjavio je da je iznimno uzbuđen što je Red View Media postala njihov član Globalnog partnerskog programa, i to kao prvi Professional partner za Hrvatsku i SEE, nakon više od tri godine uspješne suradnje.

– Njihova snažna usklađenost s našim principima, duboko poznavanje tehnologije marketinga i fokus na uspjehu klijenata čine ih izvrsnim partnerom i ključnim za razvoj programatskog oglašavanja u Hrvatskoj. Ova nova razina partnerstva prirodan je razvoj jer je Red View Media pokazala duboko znanje u sektoru i izgradila tim stručnjaka koji donose obilje znanja i uvida u situaciju na tržištu SEE-a te će nam otvoriti mnoge nove poslovne prilike. Kombinirajući svoja napredna rješenja s njihovim proizvodima i izvrsnom uslugom, Red View Media može pomoći brendovima, agencijama i izdavačima da ubrzaju svoje digitalno putovanje, isporuče inovativna rješenja temeljena na podacima i povećaju prihod. Zajedno ćemo razvijati međusobno korisno partnerstvo koje će pomoći u razvoju online oglašivačkog tržišta u regiji – naveo je Biciu.

Red View Media s ponosom ističe svoje izvanredno postignuće i snažnu suradnju s prestižnim globalnim tehnološkim tvrtkama. I u budućnosti u njoj će nastaviti biti uporni u svojoj predanosti neprestanom praćenju i održavanju svoje dokazane strategije za kontinuirani rast i daljnji uspjeh u adtech području.