Rekapitulacija rezultata projekta Bond na Interim konferenciji u Vodicama

​Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizirala je Interim konferenciju projekta 'Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – BOND 2' povodom predstavljanja dosadašnjih rezultata projekta te najave nadolazećih projektnih aktivnosti.

U uvodnom dijelu konferencije sudionike je pozdravila Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije i pritom naglasila važnost projekta BOND i poduzetničkih potpornih institucija u okviru Mreže BOND kao bitnih karika u lancu podrške osmišljenom za poduzetnike.

- U Programskom razdoblju 2014.-2020., u okviru Prioritetne osi 3, kroz 65 projekata poduprli smo poduzetničke potporne institucije s više od 27 milijuna kuna bespovratnih sredstava kroz pozive Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) i Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI). Za razvoj Mreže BOND kroz dvije faze projekta izdvojeno je preko 57 milijuna kuna bespovratnih sredstava - rekla je Đurić.

Prisutnima se potom obratio Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a.

- Veseli me što smo se svi okupili u Vodicama povodom rekapitulacije odrađenog posla u okviru projekta BOND i planiranja onoga što je pred nama. Zadovoljstvo je još i veće kad čujemo pozitivne dojmove poduzetničkih potpornih institucija. Usmjerili smo sve svoje resurse u jačanje njihovih kapaciteta kako bi oni dalje mogli pružiti kvalitetnu podršku poduzetnicima i zajedno s nama, raditi na stvaranju poduzetničke klime. Proteklih mjeseci proputovali smo cijelu Hrvatsku i otvorili 20 ispostava HAMAG-BICRO-a, po jednu u svakoj županiji te se na taj način približili poduzetnicima na lokalnoj razini, učinivši im lako dostupnima relevantne informacije o poslovanju i uslugama HAMAG-BICRO-a - istaknuo je Vrbanec.

Mate Kovač, ravnatelj Sektora za podršku i razvoj poduzetništva, koordinaciju i međunarodnu suradnju predstavio je dosadašnje rezultate projekta BOND 2.

- Mreža BOND broji 99 različitih poduzetničkih potpornih institucija, među kojima su razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori, akceleratori, znanstveno-tehnološki parkovi i centri kompetencija. Upravo ova raznolikost njezinih članova, čini Mrežu posebnom. Do sad su održane 22 tematske radionice koje su okupile 1100 sudionika u 22 grada diljem Hrvatske. Iskusni predavači su predstavnike poduzetničkih potpornih institucija pobliže upoznali s pet tema koje su putem anketnog upitnika odabrali članovi Mreže BOND - kazao je Kovač.

Magdalena Dovečer, voditeljica projekta BOND 2, naglasila je kako je do sad obrađeno 8 tema u okviru radionica savjetovanja poduzetnika početnika koje su okupile 180 sudionika na tri različite lokacije i 14 tema u okviru radionica savjetovanja poduzetnika u rastu i razvoju koje su okupile 1.890 sudionika na šest lokacija.

Dovečer je pritom pojasnila kriterije i minimalne uvjete koje će poduzetničke potporne institucije trebati ispuniti kako bi mogle dobiti certifikat HAMAG-BICRO-a, a sve s ciljem osiguranja višeg i regionalno ujednačenog standarda profesionalnih usluga koje poduzetničke potporne institucije nude poduzetnicima.

O strukturi mreže mentora govorio je osnivač Lean Startup Croatia Filip Stipančić, dok je direktor IDE 3 d.o.o. Ivan Hendija predstavio razvoj digitalne BOND platforme. U okviru petodnevnog događanja u Vodicama, organizirane su radionice implementacije standardizirane usluge savjetovanja poduzetnika početnika prema Priručniku o savjetovanju poduzetnika početnika razvijenom u 1. fazi projekta. Kroz praktične primjere, obrađeni su različiti izazovi i pitanja iz svakodnevne prakse te su sudionici imali priliku testirati standardizirane obrasce potrebne za rad s poduzetnicima.

Ovom prigodom održane su 5. sjednica Upravljačkog odbora projekta BOND te redovna sjednica Skupštine udruge Mreža BOND. Od lipnja 2021. godine Mreža BOND djeluje kao udruga. Osnivači Udruge su Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (ZICER), Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d.o.o. (TERA Tehnopolis d.o.o.) i Poduzetnički akcelerator Split d.o.o. (STech Akcelerator).

Kroz projekt BOND planirano je uspostavljanje šest standardiziranih usluga, među kojima su usluge savjetovanja poduzetnika početnika i savjetovanja poduzetnika u rastu i razvoju, obje uspostavljene tijekom prve faze i nadograđene tijekom druge faze projekta. Tijekom lipnja održane su radionice na temu prijenosa poslovanja poduzeća, nove usluge za poduzetnike putem Mreže BOND, a do kraja projekta planirano je još uspostavljanje usluga internacionalizacije poslovanja poduzeća, studentskog poduzetništva i razvoja IT platforme za digitalizaciju navedenih usluga. U planu je i uspostava minimalno pet mentorskih mreža koje će nuditi savjetodavne usluge iskusnih stručnjaka do 30 sati po poduzetniku putem elektroničke platforme.

Prva faza projekta započela je 2017. godine i trajala je do 2019. godine. Predviđeno trajanje druge faze projekta je do svibnja 2023. godine. Projekt čija je ukupna vrijednost 50.000.000 kuna, sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.