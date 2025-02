Rezervirajte svibanj za humanitarni golf turnir ‘On the Green with UNICEF‘

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku i podržite mentalno zdravlje djece i mladih

Događaji koji nude priliku za umrežavanje s poslovnom zajednicom, a ujedno aktivno podržavaju društveno odgovorne projekte s ciljem izgradnje pravednijeg i boljeg društva, postaju nezaobilazni događaji koje ne želimo propustiti.

Jednu od takvih prilika svakako predstavlja humanitarni golf turnir ‘On the Green with UNICEF‘, koji će se održati 16. svibnja 2025. godine na prestižnom golf terenu Golf Adriatic PGA National Croatia u Savudriji. Ovaj događaj, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te Golf saveza Hrvatske, omogućuje sudionicima da se aktivno uključe u podršku jednoj od najvažnijih gorućih društvenih tema – mentalnom zdravlju djece i mladih, te doprinesu UNICEF-ovim programima koji osnažuju ovu ključnu inicijativu.

Budite u svibnju ‘On the Green with UNICEF‘ s vodećim ljudima hrvatskog biznisa i poznatim igračima!

Ovaj turnir nije samo sportski događaj ili prilika za cjelodnevni networking s drugim igračima, vodećim ljudima hrvatskog biznisa. To je i jedinstvena prilika da postanete dio igre koja mijenja živote djece na bolje jer će UNICEF prikupljena sredstva usmjeriti u program za mentalno zdravlje djece i mladih - Škole podrške. Svrha programa je podrška mentalnom zdraviju, jačanju psiho-socijalnih i socio-emocionalnih kompetencija, otpornosti djece i mladih, ali i učitelja i nastavnika te stvaranje sigurnog i podržavajućeg okruženja u školama. Program Škole podrške se provodi od 2021. godine, a usmjeren je na sve dionike koji doprinose stvaranju školskog okruženja u kojem se svaki učenik i učenica osjećaju ugodno, dobrodošlo i sigurno.

Zašto baš vi?

Zato što dijelite strast za pozitivnim promjenama u društvu, viziju o boljoj budućnosti i snažnu želju da svojim odlukama ostavimo vidljiv trag. Sudjelovanjem na turniru ne samo da ćete učiniti nešto važno za djecu Hrvatske, već ćete svoju tvrtku i brend pozicionirati kao nekoga tko prepoznaje zaštitu djece kao važan segment društveno odgovornog poslovanja.

Zašto je vaša korporativna podrška važna?

Mentalno zdravlje djece i mladih u Hrvatskoj predstavlja ozbiljan izazov, s alarmantnim podacima koji pokazuju da 11,5 posto adolescenata u dobi od 10 do 19 godina ima problema s mentalnim zdravljem. Program Škole podrške nudi konkretne odgovore na ove izazove, osnažujući djecu i mlade te stvarajući škole u kojima se osjećaju sigurno i prihvaćeno. Sudjelovanjem u ovom humanitarnom turniru, možete biti dio rješenja, doprinoseći poboljšanju kvalitete života najranjivije djece i mladih u Hrvatskoj.

Odaberite najbolje za sebe i svoj tim!

Različiti sponzorski paketi omogućuju brojne mogućnosti suradnje, uključujući sponzoriranje pojedinih rupa na golf terenu, čime se stvara prostor za izgradnju poslovnih odnosa i promociju vašeg brenda.

Niste korporativni tim, a želite sudjelovati? Možete! Okupite prijatelje ili suigrače i prijavite se kao tim. Osim toga, turnir je otvoren i za prijave individualnih igrača, u dvije kategorije.

Postanite dio promjene – prijavite se!

Prijave su još uvijek moguće! Stoga provjerite mogućnosti sudjelovanja: On the Green with UNICEF | UNICEF Hrvatska, pridružite se poslovnoj eliti te domaćinima turnira Draženu Ladiću i Vedranu Ćorluki.

Za dodatne informacije te sve upite i prijave na raspolaganju vam stoji Žana Hinek, Voditeljica korporativnih donacija u Uredu UNICEF-a za Hrvatsku: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , tel: + 3851 4095 865.

Zaigrajmo zajedno! Djeca Vas trebaju u svom timu.