Robert Vujnović (Xella Alpe-Adria): Na hrvatskom tržištu ponudit ćemo i uslugu gradnje

Osim građevnog materijala, najveći svjetski proizvođač porastog betona i silikatne opeke Xella od sada će ponuditi i izvođenje radova. Da bi poboljšali stope recikliranja i razvili proizvode koji će biti još održiviji u Xella institutu za istraživanje i razvoj uloženo je više od pet milijuna eura

Najveći svjetski proizvođač porastog betona i silikatne opeke Xella čak 50 posto brže i s manje radne snage gradi objekte. Prema riječima Roberta Vujnovića, direktora prodaje Xella Alpe-Adria, ta kompanija nudi kompletna konstrukcijska rješenja za sve vrste zgrada, a od ove godine u Hrvatskoj nudi i gradnju s vlastitim materijalima.

Kakva je pozicija Xella Grupe na tržištu graditeljstva?

– Xella Grupa jedan je od vodećih međunarodnih ponuđača sustavnih rješenja za građevinarstvo, s 79 proizvodnih pogona i prodajnim organizacijama u više od 22 države. Xella je najveći svjetski proizvođač porastog betona – AAC (autoklaviran aeriran beton) i silikatne opeke. Kao dio Grupe, prisutni smo na hrvatskom tržištu od 2003., a tijekom proteklih nekoliko godina Xella se razvila od proizvođača građevnih i izolacijskih materijala do pružatelja vrhunskih rješenja za cijelu ovojnicu zgrade. Xella posluje u skladu s brzorastućim industrijskim i zakonodavnim trendovima, koje sve više karakterizira potražnja za učinkovitom i održivom gradnjom.

Gdje Xella posluje i kakva rješenja i proizvode nudi?

– Nudimo kompletna konstrukcijska rješenja za sve vrste zgrada. Uz već poznati i dokazani sustav gradnje Ytong ​koji nudi vrhunska rješenja za obiteljske, višestambene i nestambene objekte, želimo preuzeti poziciju najboljeg rješenja za zvučnu izolaciju pomoću kalcij-silikatnih blokova Silka, koji su na europskom tržištu sinonim za najbolje rješenje protiv buke u zidanim konstrukcijama. Osim konstrukcijskih rješenja za nosive, nenosive i pregradne zidove, nudimo i besplatno tehničko savjetovanje, a od ove ćemo godine na hrvatskom tržištu ponuditi i uslugu izvedbe gradnje s našim materijalima – Xella građevinske usluge.

Koje inovacije u graditeljstvu primjenjujete?

– Xella Grupa je velika tvrtka za proizvodnju građevnog materijala s vlastitim istraživačkim institutom. Mnogo ulažemo u digitalizaciju u građevinarstvu, kao i u razvoj proizvoda, posebice konstrukcijskih sustava velikog formata, radi što jednostavnije i brže gradnje. Osim građevnog materijala za izvedbu unutarnjih ili vanjskih zidova te izolacija, od sada ćemo ponuditi i izvođenje. Korištenjem velikih formata iz porastog betona i s pomoću dizalice možemo za čak 50 posto brže i s manje radne snage sagraditi neki objekt. Uloženo je više od pet milijuna eura u Xella institutu za istraživanje i razvoj kako bismo poboljšali stope recikliranja i razvili proizvode koji će biti još održiviji. Također smo smanjili postotak otpada u proizvodnji porastog betona Ytong, silikatne opeke Silka i izolacijskih ploča Multipor.

Kako brendovi Xelle utječu na održivu i energetski učinkovitu gradnju?

– Xellina održiva strategija temelji se na tri stupa: smanjenju emisija CO 2 u svim operacijama i globalno duž cijelog lanca vrijednosti, razvoju cirkularnosti materijala i osiguravanju sigurnog, raznolikog i inkluzivnog radnog mjesta. U 2022. upotrijebili smo četiri posto manje sirovina, a potrošnja pijeska smanjena je zahvaljujući povećanom korištenju drobljenoga povratnog materijala iz proizvodnje. To je usklađeno s Xellinom obvezom da prestane odlagati ostatke proizvodnje na odlagališta do 2025. i prvi je korak njezine strategije. Porasti beton Ytong u 2018. dobio je deklaraciju EPD (Environmental Product Declaration). Analiza naše proizvodnje dokazuje iznimnu energetsku učinkovitost kojom postižemo minimalan utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa proizvoda. Iznimnim termoizolacijskim, protupotresnim i protupožarnim svojstvima, zvučnom izolacijom, visokom tlačnom čvrstoćom, dugim vijekom trajanja i ostalim održivim karakteristikama – porasti beton je jedan od temeljnih građevinskih materijala, koji je prošle godine proslavio 100. godišnjicu postojanja. U 2022. odlučili smo ići korak dalje i nadoknaditi emisije CO 2 naših toplinsko-izolacijskih proizvoda Multipor. Silikatna opeka Silka proizvodi se od potpuno prirodnih sirovina (kvarcni pijesak, vapno i voda), pruža vrhunsku zvučnu izolaciju i često se koristi pri izvođenju zahtjevnijih građevinskih konstrukcija. Silka je sinonim za kvalitetnu i ekološki prihvatljivu gradnju svih vrsta građevina, a odlikuje se i dugim vijekom trajanja.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Xella Alpe-Adria.