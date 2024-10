s.Oliver otvorio nove trgovine u Zagrebu

s.Oliver ovoga tjedna otvara svoja vrata na čak dvije nove lokacije - u prizemlju City Centra One West u Zagrebu pored Tutto Bene lokala otvoreni smo od četvrtka 10. listopada, a na prvom katu City Centra One East između Zara i Office Shoes trgovina od petka 11. listopada. Povodom otvorenja čekaju vas razna iznenađenja! Počinjemo s lijepim poklonom iznenađenja za prvih 30 loyalty kupaca u četvrtak, a nastavljamo s popustom od 20 posto na novu kolekciju za kupnju iznad 39 eura od četvrtka do nedjelje (10.-13.10.).

Prepoznat ćete s.Oliver trgovinu po veselim balonima na ulazu, a unutra će vas osim popusta, čekati i zdravo osvježenje u obliku JuiceBox sokova koji će se besplatno dijeliti svim kupcima. Povodom otvorenja ujutro će nas posjetiti i influencerice koje će podijeliti na društvenim mrežama svoje favorite iz nove s.Oliver kolekcije.

Znate one fora slike sa društvenih mreža koje vas snime ukrug sa svih strana? E upravo te! U 17h vas spreman čeka 360° photobooth s rekvizitima kako biste mogli napraviti jednu instagramsku sliku sa svojim prijateljima, možda i u novim outfitima.

Povedite prijatelje, dođite na otvorenje novih s.Oliver trgovina!