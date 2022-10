Saznajte kako dom učiniti energetski učinkovitijim u samo 5 koraka

Donosimo savjete stručnjaka za energetsku učinkovitost, učinite svoj dom ljepšim, a pri tome uštedite energiju

Stižu hladniji dani koje ćemo većinski provoditi u zatvorenom, kod kuće, no zbog toga ne smije patiti naš organizam, niti raspoloženje. Uživati u sunčanom vremenu i svježem zraku može se i u udobnosti vlastitog doma, a o važnosti benefita dnevne svjetlosti i svježeg zraka slažu se podjednako medicinski stručnjaci i arhitekti.

Danje svijetlo može snažno utjecati na kvalitetu svakodnevnog života, pogodno djelovati na bolje raspoloženje i produktivnost, pomoći nam da se osjećamo fokusirano i puni energije te da, u konačnici, i bolje spavamo. Dotok svježeg zraka u interijeru osigurava dovoljne količine kisika koji može podići razinu serotonina u organizmu, a suprotno, manjak svježeg zraka može doprinijeti glavobolji i vrtoglavici.

Utjecaj prirode na organizam, i dok vrijeme provodimo u zatvorenom, ogroman je, stoga dom treba uređenjem prilagoditi tako da se najbolje iz prirode uspije integrirati u interijer. Ako ste trenutačno u potrazi za svojim novim domom ili, pak, započinjete s procesom preuređenja, bilo bi dobro imati ove savjete arhitekata na umu, kako biste maksimalno iskoristili snagu prirode i učinili svoj dom održivim.

Energetski certifikat nešto je što obavezno morate tražiti prilikom gledanja stanova za kupnju ili nabaviti za postojeći stan. Dobrim energetskim razredom smatra se razred C u koji pripadaju nove zgrade, no to ne znači da ne trebate ciljati da vaš dom ima oznaku A++ - život u takvim kućanstvima je održiv i isplativiji, a jednostavno ga je postići.

U zimskom razdoblju razmišljamo i o tome kako topli zrak može pobjeći izvan našeg doma, a iako na pamet najprije padaju zidovi koji nisu dobro izolirani, prozori i balkonska vrata najčešći su krivci za to, ako nisu kvalitetno izolirani. Moderni prozori mogu smanjiti gubitak topline do 60 posto* na svakom pojedinačnom prozorskom otvoru u odnosu na stare dotrajale prozore. Također, značajno utječu i na smanjenu pojavu vlage i plijesni u prostoru. Rezultati mjerenja jasno pokazuju da se zamjenom dva krovna prozora njihovim modernijim verzijama može smanjiti potrebna energija za grijanje do 11 posto.

Osim što biste trebali paziti na izolaciju prozora i zidova, prozore biste trebali birati tako da dugoročno postignete energetski balans u svojem domu. Krovni prozori važan su dio svake prostorije jer propuštaju sunčevo svijetlo u interijer te za sunčanih, ali hladnijih dana, griju prostoriju i štede energiju. Istovremeno, staklo propušta toplinu iz stana ili kuće van pa bi zato taj koeficijent prolaska topline trebao biti čim manji, a to se postiže boljom toplinskom zaštitom kuće i odabirom kvalitetnih prozora. U tom slučaj, u stan ili kuću ulazit će dovoljno svjetlosti i topline izvana, zbog čega ćete grijanje manje koristiti.

Dobra izolacija zidova i prozora zato je iznimno bitna, no postoje i jednostavniji načini za očuvanje topline u domu. Najjednostavniji primjer su odabir kvalitetnih vanjskih roleta i sjenila, i to po mogućnosti s automatiziranim sistemom koji prati vremenske prilike i tome se prilagođava, kako bi se postigla maksimalna učinkovitost. U trenutku oblačnog ili kišovitog vremena, prozore će prekriti rolete ili sjenila, kako bi se toplina zadržala u domu, a za sunčanog vremena, oni će propuštati dnevno svijetlo u interijer. Upijanje dnevne svjetlosti, i kad se nalazite u zatvorenom prostoru, pomoći će u reguliranju cirkadijalnog ritma, dati dodatnu dozu energije, poboljšati produktivnost i raspoloženje.

Prema javno dostupnim podacima, na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost nedavno je objavljen Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama te Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu zahvaljujući kojima će Fond subvencionirati dio troškova, a sve u cilju poticanja građana na korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost u njihovim domovima koja je znatno ekološki prihvatljivija.

Preuređenje stana može se činiti kao dugotrajan i naporan zadatak, no svoj dom možete učiniti ljepšim, održivijim, energetski učinkovitijim i isplativijim u samo jednom danu. Jednostavan zahvat poput promjene prozora, iskusni stručnjaci mogu napraviti u roku kraćem od 24 sata, a takva mala promjena može značajno utjecati na vaše fizičko i mentalno zdravlje, učiniti dom ugodnijim za život i smanjiti iznose na računima za grijanje.

* Koeficijent prolaska topline za stari krovni prozor je Upr = 2,8 W/m2K; koeficjent prolaska topline za novi krovni prozor s trostrukim staklom je Upr = 1,1 W/m2K, s dvostrukim staklom je Upr = 1,3 W/m2K