Schneider Electric proglašen Microsoftovim partnerom godine za energiju i održivost

Schneider Electric dobio je najviše ocjene od preko 3.900 prijava iz više od 100 zemalja svijeta

Schneider Electric, predvodnik u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, je proglašen Microsoftovim partnerom 2022. godine u kategoriji energije i održivosti. Kompanija se ponovno našla na prestižnoj listi zahvaljujući svom inovativnom EcoStruxure™ softverskom rješenju koje pokreće Microsoftova tehnologija poput Azure Clouda i Dynamics 365.

Nagrade Microsoft Partner Godine 2022 odaju priznanje Microsoftovim partnerima koji su tijekom prošle godine razvili i isporučili izvanredne aplikacije, usluge i uređaje bazirane na Microsoft tehnologiji. Od preko 3.900 prijava iz više od 100 zemalja iz različitih kategorija, Schneider Electric je prepoznat po pružanju izvanrednih rješenja i usluga za energiju i održivost.

Schneider-ova EcoStruxure rješenja su samo u 2021. godini pomogla svojim kupcima smanjiti emisije ugljika za 84 milijuna tona, odnosno ukupno 347 milijuna tona od 2018. godine. Njihovo rješenje pokreće najnaprednija verzija Microsoft Azurea, omogućujući korisnicima ostvarenje svojih ciljeve energije i održivosti uz pomoć snažnih digitalnih rješenja.

- Nagrada 2022 Microsoft Energy & Sustainability Partner of the Year veliko je priznanje utjecaju koji zajedno ostvarujemo u borbi protiv klimatskih promjena. Nalazimo se na vrlo važnom mjestu u povijesti. Ukoliko se ne poduzmu hitne mjere za smanjenje emisija, uskoro ćemo prijeći točku bez povratka. Kompanije su ključne za izbjegavanje takvog scenarija; međutim, sam po sebi učinak neće biti dovoljan. Zbog toga su suradnje poput one između Schneidera i Microsofta potrebne kako bi se nadogradili inovacijski napori i stvorila tehnologija koja može preokrenuti tijek - izjavio je Olivier Blum, izvršni potpredsjednik za energetski menadžment kompanije Schneider Electric.

Jedan od primjera kako je Schneider Electric, u suradnji s Microsoftom, osnažio svoje korisnike pružanjem inovativnih rješenja i usluga su zeleni podatkovni centri. Kao odgovor na Microsoftovu želju u pronalasku cjelovitog rješenja kojim će učinkovitije projektirati, izgraditi i upravljati svojim podatkovnim centrima, Schneider je iskoristio MTWO, vodeću RIB-ovu platformu za projektiranje u oblaku. Takav potez je Microsoftu omogućio stvaranje digitalnog blizanca, kroz koji je postigao brzinu i dobivanje kvalitetnih povratnih informacija tijekom dizajniranja projekta, stvarajući tako povećanu razinu učinkovitosti, smanjenjem potreba za doradama te smanjenjem količine otpada.

Istu tehnologiju Schneider Electric koristi i u vlastitim zgradama: Poslovna zgrada IntenCity, otvorena 2021. godine, postavila je novu net-zero ljestvicu u održivosti zgradarstva kao jedna od energetski najefikasnijih zgrada na svijetu. Radi se o impresivnoj pametnoj zgradi koja uz integrirano EcoStruxure rješenje, pokretano Azure aplikacijom, koristi prediktivne podatke za pametno upravljanje zgradom, energetsku fleksibilnost, maksimalnu pouzdanost i otpornost.

Kompanije Schneider Electric i Microsoft surađuju više od 30 godina. Dugovječnost i uspješnost njihovih rješenja su rezultat zajedničke vizije o energetskoj učinkovitosti i održivosti.

- Čast mi je najaviti Schneider Electric za Microsoftovog partnera godine za energiju i održivost u 2022. godini - rekao je Nick Parker, korporativni potpredsjednik globalnih partnerskih rješenja u Microsoftu.

- Schneider Electric bio je izvanredan među već iznimnom grupom nominiranih. Bili smo zbilja impresionirani inovativnom upotrebom Microsoft Cloud tehnologija kao dijela njihovog softverskog rješenja EcoStruxure - dodao je Parker.

Dodatne detalje o dodjeli nagrada za 2022. godinu možete pronaći OVDJE.