Sedam tajni poslovnog uspjeha uz pomoć tehnologije

Red, rad i disciplina – ako je suditi po staroj poslovici to su jedina tri sastojka za pravi poslovni uspjeh. No vremena se mijenjaju, a s njima i tehnologija, pa je možda vrijeme da na svima dobro znanu poslovicu dodamo i 'dobar smartphone'. No kako točno pametni telefon može utjecati na naš poslovni uspjeh i pomoći nam da ostvarimo ciljeve? U nastavku donosimo sedam 'tajni' za poslovni uspjeh u kojima će vam pomoći Samsung Galaxy S22 Ultra.

1. Budite točni

Svaki pravi poslovnjak zna da su točnost i punktualnost poslovni imperativi. Pokazuju da poštujete vrijeme vašega poslovnog partnera ili partnerice, da dobro baratate vlastitim vremenom i da poštujete rokove. Pametni telefon odličan je alat za praćenje vremena, upisivanje rasporeda i izradu podsjetnika – aktivnosti koje su nužne kako ne biste pogubili konce u užurbanoj svakodnevici.

2. Budite povezani

Jedna od najvećih prednosti suvremene tehnologije je ta da možemo uvijek ostati povezani, čak i kad smo fizički udaljeni stotinama kilometara. Bilo da želite čuti svoje najbliže bilo imate sastanak putem videopoziva sa suradnicima iz druge vremenske zone, pametni telefon sve je što vam treba. Uz moćnu prednju kameru od 40 MP na svojem pametnom telefonu Galaxy S22 Ultra možete biti sigurni da će svaki videopoziv biti u vrhunskoj kvaliteti, kao da se odvija uživo.

3. Budite dobro informirani

U današnjem globaliziranom poslovnom svijetu informacije su izrazito vrijedne. Uz naš pametni telefon svijet informacija nam je na dlanu, samo mu trebamo znati pristupiti. Čitajte vijesti ili pratite burzovne fluktuacije uz superbrzu 5G mrežu na svojem Galaxy S22 Ultra pametnom telefonu i budite pravodobno i dobro informirani. A uza snažnu bateriju i superbrzo punjenje od 45W ne morate se brinuti da ćete bez baterije ostati baš onda kad vam najviše treba.

4. Imajte stila

Odijelo ne čini čovjeka, no u poslovnom svijetu stil je itekako bitan. Prvi dojam ostvaruje se samo jednom pa valja pripaziti da bude dobar. Novi Samsung Galaxy S22 Ultra dolazi u četiri moćne boje – tamnocrvena, zelena, fantomska bijela i fantomska crna – pa koju god boju da odaberete, možete biti sigurni kako ćete svoj pametni telefon bez problema uklopiti u svoj poslovni outfit.

5. Budite svestrani

Biti stručnjak u svom području uvijek je pozitivna stvar, no suvremena poslovna dinamika često nam ne ostavlja previše vremena za druge interese. Nađite vremena za sebe, posvetite se hobiju ili stjecanju novih znanja jer brojne aktivnosti koje se na prvu čine razonodom mogu se iskoristiti i u poslovnom životu. Zašto ne biste probali naučiti fotografirati? Osim lijepih uspomena, ta vještina dobro će vam doći pri grafičkoj obradi ili izradi izvještaja koji nisu suhoparni. Samsung Galaxy S22 ultra donosi pet moćnih kamera za svaku situaciju, a uza značajku Nightography vrhunske fotografije moći ćete snimiti i po mraku.

6. Ovladajte multitaskingom

Riječ multitasking posljednjih se godina uvukla u poslovni žargon i postala jedna od najkorištenijih fraza. Nažalost, rijetko kad imamo prilike posvetiti se samo jednom zadatku i usmjeriti pozornost na njega u potpunosti. Upravo iz tog razloga multitasking je postao nužan, no na sreću uz pametni telefon Galaxy S22 Ultra svatko može postati multitasking guru. Uz napredni 4nm procesor možete biti sigurni da će vaš Galaxy S22 Ultra odraditi sve zadatke bez pada performansi, koliko god tabova ili aplikacija imali upaljenih u isto vrijeme.

7. Nosite uvijek bilježnicu sa sobom

Bilježnice su možda već polako stvar prošlosti, no svakako je dobro uza sebe imati nešto na što možete zapisati ideju koja vam padne na pamet dok ste u prometu ili urediti dnevnu to-do listu. Galaxy S22 Ultra pruža najbolje od Samsung S i Note serija u jednom uređaju pa tako dolazi s S Pen olovkom uz koju možete uživati u svim čarima manualnog pisanja, ali u praktičnom digitalnom formatu. Vrlo je vjerojatno da ste već upoznati s navedenim 'tajnama', a možda smo vam otkrili i koju novu. Snalažljivost, ustrajnost i znanje još uvijek su temelj uspješnih poslovnih priča, ali uz dobar pametni telefon sve što vam treba za radnu svakodnevicu nalazi se u vašem džepu.

