Setcor priređuje radionice o sigurnosti i optimizaciji mreža

Vodeći pružatelj custom cloud rješenja i podrške tvrtkama u digitalizaciji, u suradnji s partnerima organizirati će šest radionica

Setcor, hrvatska tvrtka za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, vodeći pružatelj custom cloud rješenja i podrške tvrtkama kako bi napredovale u digitalizaciji u suradnji s partnerima, u sljedećih će nekoliko mjeseci organizirati šest radionica čiji je cilj iznositi korisnička iskustva, povezati stručnjake s poslovnim liderima i predstaviti novitete za korisnike iz raznih industrija.

VPN vs. Zero Trust: koji je pravi izbor za sigurnost vaše mreže? U prvoj radionici otkrivamo ključne razlike, prednosti i praktične primjere!

Prva radionica održat će u četvrtak, 6. ožujka, u suradnji s telekomunikacijskom tvrtkom Cambium Networks, vodećim globalnim proizvođačem pouzdanih, sigurnih i skalabilnih bežičnih širokopojasnih i profesionalnih Wi-Fi rješenja. Predstavnik tvrtke Cambium Networks na prvoj radionici pod nazivom ‘VPN vs. Zero Trust: sigurnosna strategija nove generacije uz naprednu Wi-Fi tehnologiju‘, demonstrirat će ključne značajke njihovih Wi-Fi rješenja i pokazati kako oni podržavaju Zero Trust implementaciju.

U svijetu koji se sve više oslanja na digitalne alate i rad na daljinu, sigurnost mreža i podataka postaje ključna tema svakoj organizaciji. Cilj prve radionice jest istaknuti prednosti prelaska s tradicionalnih VPN sustava, koji su dugo bili temelj zaštite i osiguravali siguran pristup mrežnim resursima, na moderni ZeroTrust pristup. Riječ je o pristupu koji podrazumijeva strogu autentifikaciju i autorizaciju za svaki zahtjev, bez obzira dolazi li on iz unutarnje ili vanjske mreže.

Radionica, ograničena na maksimalno 50 sudionika, trajat će tri sata i obuhvaća šest ključnih segmenata: uvod, predavanje, demo prikaz, interaktivnu sesiju, mini panel-diskusiju i umrežavanje. Ograničen broj sudionika omogućit će individualizirani pristup i kvalitetnu interakciju.

Druga radionica održat će se 27. ožujka, a tema će biti optimizacija troškova i sigurnosti u cloudu za SME sektor. Uz spomenute dvije radionice, treba napomenuti da Setcor organizira još četiri radionice, o sljedećim temama: NIS 2 direktiva i DORA: kako uskladiti poslovanje s ključnim regulativama za 2025.; Ransomware, Zero trust i kontinuirana sigurnosna validacija; Data loss prevention: kako zaštititi najvrjedniji poslovni resurs te Phishing u 2025.: prepoznajte i spriječite najsofisticiranije prijetnje.

Budite spremni za preobrazbu poslovanja

Ove radionice nisu isključivo informacijsko-komunikacijske tehnološke prirode, već su pravi inkubator inovacija i samo su nastavak Setcorove dugogodišnje izvrsnosti u kojoj se kombinira tehnička stručnost s pristupom usmjerenim na više od šest tisuća korisnika njihovih usluga. Uz 35-godišnju prisutnost na tržištu, njihova personalizirana podrška, najsuvremenija infrastruktura i prilagođena cloud rješenja za oblak doprinijela su rastu i razvoju brojnih organizacija i tvrtki diljem zemlje. Kroz ove radionice, Setcor nastavlja poticati inovacije i pružati stručna rješenja za modernu digitalnu budućnost.