Siemens predstavio tehnologiju koja smanjuje potrošnju energije i dekarbonizira poslovanje

Siemens, lider u tehnološkoj industriji na područjima automatizacije i digitalizacije u procesnoj i proizvodnoj industriji, inteligentne infrastrukture za zgrade, distribucije energetskih sustava i pametne mobilnosti, jučer je u Zagrebu održao događaj Accelerate towards sustainability koji je okupio oko 250 gostiju, predstavnika poslovnih partnera iz svih krajeva Hrvatske.

Siemens je okupljenima predstavio neke od kompleksnijih projekata automatizacije i digitalizacije proizvodnje i poslovanja koje je realizirao u Hrvatskoj, u kojima su Siemensova tehnologija i stručnjaci pomogli implementaciji sustava za nadzor i smanjenje potrošnje energije i na taj način smanjenja utjecaja tih domaćih proizvodnih kompanija na okoliš, navedeno je u priopćenju.

U Siemensu su naglasili kako su fokus na održivost i ubrzanje digitalizacije kao ključne tehnologije za nužnu dekarbonizaciju industrijskog društva, preduvjeti našeg opstanka kao društva.

- Održivost je u DNK Siemensa. Prije 50 godina smo organizirali odjel za zaštitu okoliša, a prije 25 godina tvrtka je predstavila svoje prvo Izvješće o okolišu – preteču današnjih Izvješća o održivosti. Već 2015. smo se obvezali postati klimatski neutralni do 2030. Od tada smo smanjili emisije CO2 za više od 50 posto. Promjene omogućuje implementacija tehnologija sa svrhom. Ponosna sam što u Siemensu razvijamo upravo takve tehnologije, one koje imaju svrhu stvarati bolje okruženje za život i rad. U prošloj poslovni godini, primjerice, implementacija naših tehnologija sa svrhom omogućila je smanjivanje emisije CO2 za 88 milijuna tona, odnosno za 10 posto u usporedbi s godinom ranije. Unatoč izazovnim vremenima, ne smijemo smanjiti ulaganje u nove tehnologije. Situaciju nećemo promijeniti tako da stvari radimo na način na koji smo navikli, potrebno je mijenjati ustaljene obrasce. Za vlade to znači poticanje transformacije i inovacija kroz ispravne politike i programe poticaja, a za kompanije to znači nastavak poticanja razvoja vještina potrebnih za pokretanje digitalne transformacije jer ulaganje u razvoj vještina donosi dobrobiti ne samo pojedincima, već i gospodarstvu i društvu. I trebamo ojačati globalne ekosustave, trebamo zajednički raditi na rješenjima koja doprinose očuvanju okoliša - izjavila je Medeja Lončar, predsjednica Uprave Siemens Hrvatska.

Siemens je poznat po svom jedinstvenom DEGREE okviru, integralnom dijelu poslovne strategije koji osigurava održivost poslovanja Siemensa, ali i poslovnih partnera te njihovih kompletnih opskrbnih lanaca. DEGREE okvir je okupljenima predstavila Simone Koehler voditeljica održivosti u Siemensu.

- Klimatske promjene su stvarne i sustižu nas kao društvo. Svi moramo djelovati i to brzo. Naš DEGREE strateški okvir za održivo poslovanje osigurava održivo poslovanje za Siemens, ali i mnogo šire. Odlučili smo preuzeti punu odgovornost, ne samo za dekarbonizaciju našeg poslovanja već i za dekarbonizaciju čitavog opskrbnog lanca. Na putu smo da postanemo ugljično neutralni do 2030. godine i taj način razmišljanja i djelovanja potičemo kod svih svojih partnera. Maksimalno smo transparentni u prikazivanju održivosti našeg poslovanja i efekata naših aktivnosti, što smatramo preduvjetom uspjeha u digitalnom svijetu. Vodimo se najvišim standardima korporativnog upravljanja, a posebnim pravilima održivog i društveno odgovornog poslovanja obuhvatili smo 65.000 dobavljača diljem svijeta. Tehnologija sa svrhom, poput našeg rješenja digitalni blizanac, pomaže evaluirati i simulirati ugljični otisak proizvoda i proizvodnih procesa. Povrh dekarbonizacije, posvećeni smo efikasnosti u upravljanju resursima, i tu želimo uvesti robustan zeleni dizajn za 100 posto grupa proizvoda Siemensa, već do 2030. godine. Naš portfelj je snažna poluga koja pomaže našim klijentima u postizanju ciljeva na njihovom putu prema održivosti. Održivost se odnosi na mnogo šire od okoliša. Prihvaćajući stalnu promjenu, snažno podupiremo edukaciju i razvoj svojih zaposlenika, uz osiguravanje inkluzivne radne okoline. Radimo ono što je dobro za naše poslovanje, za naše ljude i planet - izjavila je Simone Koehler voditeljica održivosti u Siemensu.