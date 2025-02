Sisak HUB sutra otvara svoja vrata mikro i malim poduzetnicima

Grad Sisak pozvao je na suradnju male poduzetnike, freelancere, osobe koje traže fleksibilno radno okruženje i trebaju povremeni uredski i suvremeno opremljeni prezentacijski prostor i najbržu internetsku vezu kojima će se moći služiti u novom poduzetničkom coworking prostoru Sisak HUB-a. Uz cijene korištenja koje su najpovoljnije u Hrvatskoj, Sisak se pozicionira na svjetskoj karti sličnih prostora namijenjenih poticanju razvoja start-upova te malih i mikro poduzetnika.

- Sisak HUB je primjer kako jednu ideju koju smo proveli u djelo, a to je poduzetnički inkubator CIKS Centar kreativne industrije Sisak, širimo dalje i nadograđujemo novim mogućnostima za one koji se bave poduzetništvom. CIKS, u kojem sad imamo 19 poduzetnika, više nema slobodnih prostora i jako sam zadovoljna da se s HUB-om nudi prostor sasvim novoj modernoj poduzetničkoj sceni u Sisku koja slijedi svjetske trendove, a bit će otvoren i za digitalne nomade i sve one koji u Sisku žele poslovati - rekla je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Obnovom prepoznatljive i arhitektonski vrijedne zgrade u Tomislavovoj 40, Grad Sisak joj je vratio nekadašnji reprezentativni izgled. No, kada se uđe u zgradu sve je drugačije i prilagođeno suvremenom načinu poslovanja.

- Govorili smo da obnova ne smije biti povratak na staro, već stvaranje nove vrijednosti i novih gradskih sadržaja u javnim objektima i to ostvarujemo. Osim HUB-a dobit ćemo Planetarij u nekadašnjoj Munjari, otvorili smo i novu knjižnicu u nekadašnjoj zgradi banke - podsjetila je gradonačelnica.

Otvorenje novog gradskog prostora za potporu poduzetnicima najavljeno je za četvrtak 20. veljače u 18 sati.