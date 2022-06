Smanjenje troškova uvođenjem usluge ispisa i optimizacijom uređaja

Uvođenjem usluge ispisa Xenon Forte – Zagreb uveo je MyQ ispisna rješenja i uslugu najma, čime se uspješno rasterećuje IT odjel jer više nema potrebu voditi brigu o nabavi potrošnog materijala i održavanju. To je sada obveza pružatelja usluge

Nakon više od deset godina uspješne suradnje poduzeća Alca Zagreb i zastupnika Kyocere u Hrvatskoj, Xenon Fortea – Zagreb, kupnjom uređaja za ispis Kroycera, suradnja se dodatno proširuje prelaskom Alce na kompletnu uslugu najma uređaja pisača i multifunkcijskih uređaja s ispisnim rješenjem MyQ, što je rezultiralo uštedom na troškovima ispisa i rasterećenjem IT odjela.

Najam se isplati

Multifunkcijski uređaji i pisači za ispis Kyocera u vlasništvu korisnika već su bili zastarjeli i dotrajali, što je uzrokovalo česte kvarove i zastoje u ispisu. Istodobno su decentralizirana nabava potrošnog materijala i usluge servisa predstavljali veliku potrošnju vremena i smanjenje produktivnosti zaposlenih u IT odjelu korisnika. Sve su to bili razlozi zbog kojih se korisnik Alca odlučio za uslugu najma novih uređaja za ispis s ispisnim rješenjem MyQ, koja je pružila dodatnu funkcionalnost sigurnosti ispisa dokumenata i uslugu Follow Me te povećano zadovoljstvo korisnika.

Uvođenjem usluge ispisa Xenon Fortea – Zagreb uspješno je realizirano rasterećenje IT odjela, koji više nema potrebu voditi brigu o nabavi potrošnog materijala i održavanju jer je to sada obveza pružatelja usluge. Cjelokupna flota uređaja za ispis sada je pod nadzorom pružatelja usluga, koji u svakom trenutku može vidjeti status pojedinog uređaja na lokaciji, stanje tonera i potrebne servisne zahvate.

Veća sigurnost ispisa

Korisnik Alca u vlastitom portfelju ispisnih uređaja posjedovao je i matrične pisače koji su također već bili zastarjeli i uzrokovali stalne zastoje. Održavanje tih uređaja predstavljalo je velik trošak. Prebacivanjem matričnog ispisa na laserske uređaje Kyocera korisnik je uspio ostvariti znatnu uštedu sredstava koje je prije izdvajao za održavanje matričnih pisača, a samim time i optimizaciju količine uređaja za ispis.

Dosadašnji ispisni uređaji u vlasništvu korisnika nisu pružali funkciju automatiziranog praćenja ispisa, kao ni sigurnosne funkcije identifikacije korisnika. Rezultat toga je nepostojanje točnog uvida u količinu ispisa po korisniku, uređaju i lokaciji, zbog čega se nije mogla ni pravodobno planirati nabava novih uređaja, osigurati sigurnost ispisa, ali ni planirati troškovi za ispis.

Putem usluge najma postavljena je usluga praćenja ispisa, čime je omogućen nadzor i praćenje toka dokumenata funkcijom Follow Me. Na većini multifunkcijskih uređaja uvedena je identifikacija korisnika i time povećana sigurnost ispisa dokumenata. Identifikacijom na uređaju korisnik preuzima samo svoj dokument, što povećava sigurnost tijeka dokumenata u poduzeću.

Zadovoljstvo korisnika

Suradnja započeta još 2010. godine uspješno je nastavljena do danas, ali uz nadogradnju na kompletnu uslugu najma i održavanja uređaja za ispis s ispisnim rješenjem MyQ.

Dosadašnji uređaji u vlasništvu korisnika uspješno su zamijenjeni novim pisačima i multifunkcijskim uređajima pružatelja usluge, čime se rasteretio IT odjel korisnika vezano uz organizaciju servisa i nabave materijala i uređaja. Omogućeno je praćenje količine ispisa, veća sigurnost ispisa i nadzor nad troškovima, što utječe na optimalno planiranje godišnjeg proračuna za ispis.

Osigurano zadovoljstvo korisnika zbog ostvarenih ušteda u vremenu i troškovima kvalitete usluge dovelo je do toga da se za trajanja ugovora konstantno povećava broj uređaja u najmu prema rastućim potrebama korisnika.