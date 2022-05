SME EnterPRIZE: Generali osiguranje teži održivoj tranziciji malih i srednjih poduzeća

U suradnji s Generali osiguranjem škola za menadžment SDA Bocconi School izradila je Bijelu knjigu ‘SME EnterPRIZE‘, prvo i sveobuhvatno predstavljanje strateškog i operativnog pristupa malih i srednjih poduzeća prema održivosti. Nakon nje nastao je i natječaj ‘SME EnterPRIZE‘

Prema novom strateškom planu Generali Grupe ‘Lifetime Partner 24: poticanje rasta‘ o promicanju zelenog i uključivog gospodarstva koji je u skladu s Europskim zelenim planom i inicijativom ‘Next Generation EU‘, Generali osiguranje prvi put u Hrvatskoj organizira natječaj ‘SME EnterPRIZE‘. Na taj način Generali želi potaknuti na usvajanje održivijih poslovnih rješenja mala i srednja poduzeća koja se kao njegovi klijenti mogu prijaviti na natječaj ‘SME EnterPRIZE‘ do 5. lipnja preko formulara na mrežnoj stranici https://www.generali.hr/sme-enterprize.

Male i srednje tvrtke natjecat će su tako u tri kategorije - Dobrobit zaposlenika, Okoliš i Zajednica, a pobjednika u svakoj kategoriji Generali nagrađuje s 30.000 kuna bruto. Drugoplasirani, pak, osvaja poslovni paket godišnjeg putnog zdravstvenog osiguranja i menadžerskog osiguranja od nezgode do 15.000 kuna bruto ili ekvivalentnu nagradu.

Gdje su prepreke

U suradnji s Generalijem škola za menadžment SDA Bocconi School izradila je ujedno Bijelu knjigu ‘SME EnterPRIZE‘ kao prvo i sveobuhvatno predstavljanje strateškog i operativnog pristupa malih i srednjih poduzeća prema održivosti, nakon čega je i nastao natječaj. Bijela knjiga ističe tako da postoji nekoliko glavnih prepreka koje sprječavaju mala i srednja poduzeća da usvoje strategiju održivosti. Mala i srednja poduzeća suočavaju se ponajprije s nedostatkom kompetencija i vještina, potom s izostankom državne potpore i jasnog zakonodavstva te nedostatkom financijskih sredstava i to 20 do 35 milijardi eura unatoč potporama Europske unije. Nadalje, iako raste svijest u društvu o održivosti, male i srednje tvrtke se ipak žale na nedostatnu pažnju potrošača o pitanjima okoliša te nepostojanje ujednačenih alata za upravljanje održivošću, odnosno strateškog planiranja, evaluacije i izvješćivanja o održivosti. Generali i SDA Bocconi School u svom su istraživanju izdvojili 15 kategorija inicijativa i alata za pomoć malim i srednjim tvrtkama kako bi se usmjerile prema usvajanju održivosti, poput obrazovanja te prijenosa kompetencija uključujući inovacije, tehnologiju i digitalizaciju. Potrebni su i zajmovi povezani sa zaštitom okoliša, društvenom odgovornosti i upravljanjem (eng. environmental, social, and governance, ESG), fintech aplikacije, taksonomija za ESG, natječaji javne i privatne nabave povezane s ESG-om, jednostavnija regulacija te održivi programi upravljanja opskrbnim lancima.

Postupan pristup cilju

U Bijeloj knjizi se naglašava također da ogroman potencijal za aktiviranje održivih financijskih alata za mala i srednja poduzeća, postoji trenutačno u europskim gospodarskim politikama, no članice EU smatraju da mala i srednja poduzeća nisu dovoljno pripremljena znanjima i stručnošću o održivim financijama. To se može popraviti kroz edukacije, potpore i savjetovanja, a potreban je također standardizirani i prilagođeni ključni pokazatelj uspješnosti (eng. key performance indicators, KPI) kojim se mjeei ekološki i društveni utjecaji te rizici za male i srednje tvrtke.

Za sada put prema održivosti prema Bijeloj knjizi može izgledati kao obeshrabrujući zadatak, no međunarodni i nacionalni regulatorni i tehnički okviri zahtijevaju postupan pristup. No, naglašava se i da mala i srednja poduzeća ne kreću od nule, jer su mnoga od njih već počela razvijati prema održivosti budući da brinu o dobrobiti djelatnika, zaštiti okoliša i zajednici.

Poželjni koraci

Koraci koji mogu pomoći malim i srednjim poduzećima da dalje kroče putem održivost su svakako upoznavanje s pojmovima, odnosno, žargonom jer bi on onima koji se ne bave održivošću mogao biti nejasan. Važno je i odrediti što je važno za tvrtku i na što će se usmjeriti: na poznavanje ekoloških mjerila za sudjelovanje na natječajima ili na mjerila za pristup financiranju održivosti, smanjenju ispuštanja stakleničkih plinova, stupnju učinkovitosti u korištenju energije i sirovina, korištenju recikliranih materijala ili pravima zaposlenika. Prema Bijeloj knjizi poželjno je i umrežavanje s drugim tvrtkama oko pitanja održivosti kako bi se usvojilo inovativno poslovanje i razvili novi proizvodi i usluge, potom procjene društvenih i ekoloških aspekata, mjerenje stupnja postignutih ciljeva održivosti te praćenje učinka u određenom vremenu.