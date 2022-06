Smisao projekta BAIF nije pronaći investitora, već ostvariti održiv biznis

Kao odgovor na nedostatak financijske ponude za ‘startupove‘ u vrlo ranim fazama rasta i razvoja te druge rane investitore na tržištu Krapinsko-zagorska županija s partnerima Feelsgoodom, HUP-om i drugima osmislila je projekt ‘BAIF‘, usidren u temelje društvene inovacije

Razvojna tvrtka s društvenim utjecajem, kapitalizam s učinkom ili društveno-tehnološki poduzetnik novi su pojmovi u Hrvatskoj na koje će se trebati što prije naviknuti. Tomu će svakako pridonijeti uspjeh Business Angels Impact Funda (BAIF) koji povezuje razvojne tvrtke i ulagače u rizični kapital kako bi poboljšali razvitak društva. Helena Matuša, direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije, te Pierre Matek i Renata Brkić, član Uprave i partnerica u Feelsgood Capital Partnersu, među nositeljima su projekta BAIF, koji za sada okuplja 101 startup, petnaestero mentora te isto toliko anđela ulagača.

Kako je nastao Business Angels Impact Fund?

Matuša: – BAIF je nastao kao odgovor na potrebu tržišta da ponudi novi financijski mehanizam za tvrtke u ranim fazama razvoja čija je ambicija rastom svoga poslovanja stvoriti profit i pozitivno utjecati na društvo. Ono što je počelo kao ideja nakon intenzivnog ispitivanja startup-tržišta i tržišta rizičnog kapitala, uspjelo se materijalizirati prije dvije godine kad je Europska komisija raspisala poziv za dostavu projektnih prijedloga za financiranje novih inicijativa s obilježjima društvenih inovacija. Usporedno s rađanjem Feelsgooda, prvoga rizičnog fonda za tvrtke s društvenim utjecajem, bilo je jasno da hrvatskom tržištu još nedostaje ponuda za startupove u vrlo ranim fazama rasta i razvoja. Kao što je postojala potreba za potporom utjecajnih poduzetnika, ubrzo je postalo jasno da nedostaje i potpornih mehanizama za poslovne anđele, ali i druge rane investitore na tržištu. U tome je priliku prepoznala Krapinsko-zagorska županija s partnerima Feelsgoodom, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Zagorskom razvojnom agencijom i Poduzetničkim centrom Krapinsko-zagorske županije te je osmislila projekt BAIF, usidren u temelje društvene inovacije stvarajući poticajno investicijsko okružje za investitore i startupove.

Kako ocjenjujete projekt nakon 17 mjeseci trajanja?

Matuša: – Krapinsko-zagorska županija uspjela je u posljednjih 17 mjeseci s partnerima provesti projekt BAIF, koji se financira sredstvima programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI. Projekt je ukupno vrijedan 318.441,63 eura, od čega u sklopu potpore Europska komisija program sufinancira s 249.641,63 eura, a ostatak sredstava vlastiti je doprinos partnera. U sklopu projekta osmišljena je jedinstvena e-učionica za startupove koja im omogućuje sustavan razvoj poslovnog modela i spajanje svoje komponente učinka u poduzetničke pothvate. Program se u e-učionici prolazi u tri tjedna, vlastitim tempom startupova, u čemu im pomaže programski menadžer iz Poduzetničkog centra. U stvarnom vremenu dobivaju i potporu troje mentora, od kojih jedan radi isključivo na komponenti utjecaja na društvo i mjerenja učinka. Program završava intenzivnim trodnevnim bootcamp-programom u kojem se poliraju održivost ideje, financije, zaštita od konkurencije i vježba se pitch. Uz e-učionicu za startupove formiran je i Angel Think Tank te poseban program – podsjetnik za sve anđele i investitore o načinima investiranja, zakonskim koracima i obvezama. Usporedno s kreiranjem inkubiranoga dealflowa startupova i Angel Think Tanka Feelsgood je pripremao okvire novoga financijskog mehanizma koji će ulagati u startupove s društvenim učinkom u istom iznosu kao što to radi investitor.

Zašto je naglasak dan na razvojne tvrtke s utjecajem na društvo?

Brkić: – Startup-poduzetništvo u regionalnim gospodarstvima igra veliku ulogu u ekonomskim procesima. Ako se potpora razvoju startupova kombinira sa snažnim društvenim utjecajem/socijalnom komponentom ugrađenom u njihove poslovne modele, rast gospodarstva bit će izgrađen oko ideja, intelektualnog kapitala i pokretan kreativnošću, tehnologijom i inovacijama. Sažetak politike industrije 5.0, koji je objavio EK, dopunjuje postojeću paradigmu industrije 4.0 naglašavajući istraživanje i inovacije kao pokretače prelaska na održivu i otpornu europsku industriju usmjerenu na čovjeka. EK uvodi novi poduzetnički sektor – društveno-tehnološko poduzetništvo – radi 'razvijanja i primjene rješenja temeljenih na tehnologiji za rješavanje društvenih potreba'. Društveno-tehnološki poduzetnik koristi se tehnologijom ne samo kako bi svoje poslovanje učinio poslovno efikasnim već i kako bi potaknuo razornu promjenu u načinu na koji se rješava određeni društveni problem – tako da se štiti ekonomska održivost.

Koje ste programe osmislili za njih?

Matuša: – Odmaknuli smo se od tradicionalnih ex cathedra predavanja u strogome vremenskom okviru sa zadanim zadatcima te se okrenuli e-učenju u uvjetima ​koje ​reguliraju sami startupovi, i to tako da smo im dali alate da sami stvore svoj održiv poslovni model. Edukacija koju prolaze u virtualnoj je, e-učionici, s unaprijed snimljenim videomaterijalom i popratnim digitalnim materijalima. Uz to ih programski menadžer vodi kroz program, daje povratne informacije te im pomaže u svim koracima. Uz mentorstvo dvaju mentora po odabiru i jednog za mjerenje društvenog učinka startupovi uključeni u program povezuju se direktno s realnim tržištem i dobivaju mogućnost umrežavanja, širenja te, napokon, pronalaska svojih prvih investitora. Glavna vodilja Poduzetničkog centra u programu jest pružanje individualne potpore, koja nije standardizirana, sagledavanje poslovnog modela sa svih strana te potpora startupu u istraživanju. U startupovima uključenima u program primijetili smo da su u preispitivanju potaknutom izazovima programa stvorili jače i otpornije tvrtke koje imaju jasan razvojni put. Konačni smisao programa nije pronaći investitora, nego stvoriti održiv biznis.

Zašto je važno stvoriti alternativno tržište kapitala za ulaganja s društvenim učinkom?

Brkić: – Zato da uhvatimo korak sa svjetskim trendom redefinicije kapitalizma u 'kapitalizam s učinkom', koji eksponencijalno ubrzava. On usklađuje privatni sektor s vladama kako bi surađivali, a ne bili na suprotnim stranama, te pametno i komplementarno mobilizirali kapital u inovacije za rješavanje društvenih i ekoloških problema. Kako se u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju povećava nejednakost, rastu i društvene napetosti, stoga oni koji su zapostavljeni osjećaju da će tu trajno ostati zaglavljeni. Uspostavljeni im se sustav ne čini poštenim, zbog čega se bune. Istodobno ekološki izazovi ugrožavaju kvalitetu života na Zemlji, a možda i njezin opstanak. Naš sadašnji gospodarski sustav ne može ispraviti tu prijetnju: vlade niti imaju sredstava nositi se s društvenim i ekološkim problemima koje smo prouzročili niti su u dobroj poziciji da primijene inovativne pristupe u njihovu rješavanju, što je proces koji neizbježno uključuje rizična ulaganja, eksperimentiranje i povremeni neuspjeh. Kapitalizam s učinkom privlači kapital s investicijskih tržišta jednako kao što je privatni kapital financirao poduzetnike da bi pomogao tehnološkoj revoluciji tijekom posljednja četiri desetljeća.

Što omogućuje vaš Angel Think Tank?

Matek: – Poslovni anđeo rani je ulagač u tvrtku koji joj na početku njezina života donosi tri nedjeljive komponente: mentorstvo i umrežavanje iz vlastitog iskustva te kapital u obliku prve investicije. U Hrvatskoj je u prethodnih nekoliko godina stasala generacija iskusnih poduzetnika koji su u proteklih deset godina uspjeli izgraditi respektabilne globalne kompanije i uspješno ih prodati. Osim njih, u Hrvatskoj postoje iskusni menadžeri koji su radni vijek proveli u korporacijskom okružju i tako postali kompetentni stručnjaci u pojedinim industrijama. I oni imaju sve predispozicije postati poslovni anđeli. Angel Think Tank omogućuje njihovo međusobno umrežavanje, edukaciju o investiranju u ranim fazama razvoja tvrtki te adresiranje teme i zagovaranje potrebe poticanja investicija u ranim fazama razvoja među donositeljima politika. Već na samom početku u BAIF-ovu Angel Think Tanku okupilo se 15-ak ulagača i njihov broj stalno raste. Mislimo da postoji potencijal u Angel Think Tank okupiti sigurnih pedeset ulagača, ne samo iz Hrvatske već i iz regije te iz hrvatske dijaspore. BAIF u nastajanju bit će financijski instrument koji će upravo njima omogućiti sigurno koinvestiranje i kontrolu rizika te suradnju s fondovima rizičnoga kapitala i vlasničkim fondovima, prema kojima će zajedno sa svojim projektima ići u sljedeće runde financiranja.

Koji su idući BAIF-ovi koraci u Hrvatskoj?

Matek: –​ BAIF nastavlja osmišljavati BAIF Akademiju, koja će nastaviti stvarati sve veći bazen održivih, kreativnih i hrabrih poduzetnika koji postižu društveni učinak. Zahvaljujući njoj pozicionirat ćemo projektne partnere kao glavni kontakt za poduzetništvo s utjecajem te ćemo širenjem mreže investitora stvoriti okružje koje shvaća i njeguje ugradnju pozitivna društvenog učinka u poslovne modele kao nužnost za održivost kompanije na dugi rok. Također se pokreće postupak pregovora za novi financijski mehanizam koji će potaknuti više investicija rizičnoga kapitala u projekte u ranim fazama razvoja u Hrvatskoj – Business Angels Impact Fund.