Što moderna cloud-managed mreža treba ponuditi korisnicima

Aktualni sigurnosni rizici koji uključuju mogućnost neovlaštenog pristupa podacima i informatičkim sustavima kompanije mogu rezultirati padom poslovanja kompanije, čak i uništenjem poslovanja s ključnim klijentima. Istodobno rastući pritisak na IT osoblje zbog pojačanih zahtjeva za podršku dovodi kvalitetu korisničke usluge i produktivnost zaposlenika u opasnost. U takvu okružju zastarjela mrežna okolina povećava pad učinkovitosti cijele organizacije, a u slučaju ozbiljnog ispada sustava može ugroziti i postojanje kompanije. Zbog tako velikog utjecaja na poslovanje kompanije nadogradnja mrežne okoline prioritet je većine srednjih i velikih kompanija.

Je li vaša mreža pouzdana?

Automatizirani nadzor i fina podešavanja mreže mogu otkriti i predvidjeti teškoće u konfiguraciji mreža i riješiti ih prije nego što se pretvore u prave probleme. Mreža nove generacije donosi alate za ograničavanje korisnika u pristupu aplikacijama i informatičkim resursima kompanije prema potrebi, čime se izbjegavaju sigurnosni incidenti i povećava dostupnost i raspoloživost mreže i informatičkih sustava. Više od 90% ispitanika u obnovi mrežnih sustava očekuje poboljšanje dostupnosti i performansi Wi-Fi mreže, a svaki drugi očekuje poboljšanje propusnosti mreže i brzine IT sustava općenito.

Upravljate li mrežom efikasno?

Ako je vaš IT tim prezaposlen na redovitom održavanju mrežne okoline i servisa, nedovoljno će se fokusirati na podršku poslovnim potrebama i prioritetima. Zbog izazovne situacije na tržištu rada teško je problem riješiti zapošljavanjem dodatnih ljudi. Jedna od pogodnosti moderne mrežne okoline jest smanjenje opterećenja IT tima na poslovima održavanja okoline. Mreža u kojoj je jednostavno pustiti u pogon novu lokaciju bez velike pripreme i programiranja opreme mogu uštedjeti dragocjeno vrijeme IT timu i prebaciti dio posla na manje iskusne članove organizacije bez specifičnih informatičkih vještina. Modernom mrežom moguće je brže i jednostavnije obaviti rutinske poslove u njezinu održavanju i popravku, dobiti uvid u cijelu mrežu i sve ključne metrike zahvaljujući kojima je ispravna i funkcionalna.

Što je AI mreža i kako vam može pomoći?

Prije pojma AI Networking Gartner je uveo naziv AIOps. Koncept AIOps je korištenje velikih skupova podataka (big data) i strojnog učenja u svrhu automatizacije IT procesa kao što su korelacije događaja, otkrivanje anomalija u sustavima i stvaranje uzročno-posljedičnih veza između događaja. Budući da je to vrlo općenit naziv koji katkad ne uključuje mrežne sustave, Gartner je uveo naziv AI Networking. AI Networking ​podskup je ​AIOpsa koji definira efikasnije svakodnevno (Day 2) upravljanje mrežnim sustavima. Donosi inteligenciju i automatizaciju u mrežne sustave za lakši uvid i bržu reakciju na probleme u mreži, ali i sprječavanje nastanka problema u mreži korištenjem umjetne inteligencije. Taj način rada mreže sve je važniji zbog rasta korištenja ​servisa u oblaku (cloud), IoT rješenja i uređaja, korisnika s više uređaja na mreži te višestrukih lokacija zaposlenika i rada od kuće.

HPE Aruba Networking Central

HPE Aruba Networking Central​ svestrano je, kompletno rješenje u oblaku temeljeno na mikroservisima. Omogućava jednostavnost, ali i skalabilnost modernih IT operacija. Pruža središnju točku konfiguracije, upravljanja i nadzora svih aspekata mreže: žične, bežične, WAN, VPN, podatkovnih centara, udaljenih lokacija, udaljenih radnika. Aruba Central podupire mrežne administratore proaktivnim nadzorom rada mreže, sustavom generiranja izvještaja i mehanizmima brzog adresiranja problema u mreži. Intutivni moduli koji pojednostavnjuju rješavanje kompleksnih zadataka omogućavaju besprijekorno iskustvo mreže:

• Network and Client Health and Assurance – omogućava uvid u cjelokupnu mrežu i dubinski uvid u pojedine mrežne lokacije s informacijama o uređajima, konfiguraciji i performansama uređaja, statusu, povezivosti, fizičkoj lokaciji, podatkovnim vezama.

• Application Health – praćenje statusa aplikacija, prioritiziranje kritičnih servisa prema mjestu rada, uređaju ili lokaciji. Unified communication and collaboration (UCC) analitika pruža jedinstven pogled na performanse VoIP aplikacija kao što su Zoom, Slack, Teams. Sustav dodatno dinamički odabire najbolju rutu za pristup SaaS aplikacijama koje su vam prioritetne.

• User and Device Authentication – Cloud Auth, cloud-native rješenje za kontrolu pristupa mreži za žičnu i bežičnu mrežu. IT administratori mogu odabrati autentifikacijsku metodu, npr. s pomoću MAC adresa ili autentifikacije korisnika i uređaja integracijom s popularnim cloud identity storeovima kao što su Google Workspace ili Microsoft Azure Active Directory i pridruživanja prikladne razine pristupa mreži. Korisnici također mogu upotrebljavati captive-portal kao jednostavnu autorizaciju pristupa mreži. Pregled prometa, pregled zahtjeva za pristup mreži i druge značajke platforme pomažu IT-u da kontinuirano poboljšava i pojačava sigurnosne procedure.

• User Experience Insight – Aruba UXI pruža precizan uvid u korisničko iskustvo i performanse aplikacija kontinuiranim praćenjem i testiranjem mreže iz korisničke perspektive s pomoću specijaliziranih uređaja/senzora. Rješenje je primjenjivo u svim industrijama: od poboljšanja korisničkog iskustva zaposlenika, servisiranja klijenata i posjetitelja u hotelima, ustanovama pa sve do skladišnog poslovanja.

Više informacija dostupno je na https://bit.ly/ArubaUserExperienceInsight.

Internet stvari ili IoT

Pristupne točke (access points) Aruba WiFi 6 podržavaju više IoT tehnologija, tako da je već sada korisnicima Aruba mrežne infrastrukture na raspolaganju širok izbor IoT aplikacija.

Na taj način smanjujete troškove i kompleksnost jer eliminirate potrebu za dodatnom opremom koja bi vam bila potrebna za povezivanje IoT uređaja. Važno je naglasiti da ujedno smanjujete izloženost potencijanim sigurnosnim ranjivostima okoline i imate pregled svih IoT uređaja kako biste eliminirali IoT blind spots.

IoT Transport for Microsoft Azure jednostavno i sigurno šalje podatke s IoT senzora na oblak Azure IoT putem Aruba mrežne infrastrukture. U sklopu ​IoT programa Aruba za tehnološke partnere na raspolaganju su vam interoperabilnost i certificirana rješenja koja IT i OT timovima omogućavaju najbolji odgovor na vaše poslovne potrebe.

Rad od kuće

Sve veća potreba za omogućavanjem rada od kuće donosi nove zahtjeve mreži. Ako mrežna infrastruktura nije spremna na te zahtjeve, korisnici se žale na nepouzdan pristup, a nedovoljan nadzor povećava sigurnosne rizike. Aruba Central adresira te potencijalne prijetnje i omogućava IT-u da prepozna izazove te osigura pouzdan pristup poslovnim servisima za zaposlenike koji rade od kuće.

Više o Aruba Centralu na https://bit.ly/ArubaNetworkingCentral.