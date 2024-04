Stručnjaci diljem regije na BalCannesu nagradili najbolje kreativce BiH, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije

Grand Prix BalCannesa na Danima komunikacija osvojili su Jazavac i Utorak i Hemofarm fondacija, Imago Ogilvy najbolja je agencija regije BalCannesa, a Hemofarm fondacija najbolji oglašivač regij

Pobjednici BalCannesa, regionalnog natjecanja u kreativnosti na kojem se natječu agencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije sa svojim kreativnim idejama, proglašeni su 11. travnja u večernjim satima u glavnoj dvorani Dana komunikacija, koji su okupili najbolje od regionalne kreativnosti u Rovinju. Grand Prix osvojili su Jazavac i Utorak i Hemofarm fondacija za projekt Najvažniji poziv u životu. Titula najbolje agencije pet zemalja BalCannesa pripala je agenciji Imago Ogilvy, a najboljim oglašivačem proglašena je Hemofarm fondacija! Posebna nagrada Editor‘s Pick Award, u selekciji predstavnika strukovnih medija iz regije, otišla je u ruke Studenca i agencije Imago Ogilvy za projekt EVERYBODY GUC GUC.

Na BalCannesu, koji je ove godine okupio najbolje od kreativnosti u pet zemalja regije, agencije su se mogle natjecati u dvije skupine – I. Market Mosaic i II. Positive Change, a za svoje su projekte unutar kategorija mogle osvojiti brončane, srebrne i zlatne nagrade. U nastavku pronađite popis dobitnika po kategorijama.

FOOD

U kategoriji Food dobitnici su zlatne nagrade Atlantic Grupa i Ovation BBDO za projekt Štark – I osmeh je tu. Dobitnici su srebrne nagrade Jaffa Crvenka i Žiška s projektom Munchmallow – Sav od igre. Dobitnici brončane medalje jesu Burek Olimpija i Agencija 101 za projekt Burekuna.

ALCOHOLIC BEVERAGES

Zlatno priznanje u kategoriji Alcoholic Beverages osvojili su Franc Arman i Studio Tumpić/Prenc s projektom It‘s Time for Your Time. Srebrnu nagradu osvojili su Heineken i Leo Burnett Belgrade za projekt Za sve ono što nas spaja. Brončanu nagradu pripala je Heinekenu Hrvatska i agenciji Bruketa&Žinić&Grey za projekt Kad sjedne prva plaća.

NON-ALCOHOLIC BEVERAGES

Zlatni su u kategoriji Non-alcoholic Beverages Pipi Beverages i Imago Ogilvy s projektom PIPI – A TOAST FOR EVERY ROAST. Srebro su osvojili Studenac i Imago Ogilvy s projektom EVERYBODY GUC GUC.

TELECOMMUNICATIONS

Srebrni su u kategoriji Telecommunications A1 Srbija i Leo Burnett Belgrade za projekt NEO23 VAU platform. Dobitnici su bronce One Albania i Creative Disorder Studio za projekt Manifesto in the sky.

FINANCE AND INSURANCE

U kategoriji Finance and Insurance srebro su osvojili RBA – Raiffeisenbank Hrvatska i Imago Ogilvy za projekt Financijska početnica: Oni od plaće do plaće. Brončanu nagradu osvojili su Croatia osiguranje i Bruketa&Žinić&Grey s projektom LAQO Insurance Museum.

RETAIL

U kategoriji Retail zlatnu nagradu dobili su Bingo i Via Media za projekt U Bingu sam. Srebrna nagrada pripala je Mercatoru za projekt THE WHITE BOXES. Brončanu nagradu osvojili su ePlaneti i DRV agency za projekt Iskreno.

HEALTH AND PHARMACY

U kategoriji Health and Pharmacy zlato su osvojili Hemofarm fondacija i Jazavac i Utorak za projekt Najvažniji poziv u životu.

TOURISM, CULTURE AND LEISURE

Zlatno priznanje u kategoriji Tourism, Culture and Leisure osvojili su Beogradska Filharmonija i McCann Beograd s projektom Na dobrom putu.

CORPORATE COMMUNICATIONS

U kategoriji Corporate Communications srebro su osvojili Croatia osiguranje i Bruketa&Žinić&Grey za projekt Croatia za Hrvatsku.

MISCELLANEOUS

Zlatni su u kategoriji Miscellaneous Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Slovenia i Agencija 101 za projekt Lepo je biti kmet. Srebro su dobili Čistoća Split i CTA komunikcije za projekt Odvoji, lako je. Broncu su osvojili Skateistan i Futura DDB s projektom #Playforskateistan.

GREEN IMPACT

U kategoriji Green Impact srebro su osvojili Čistoća Split i CTA komunikcije za projekt Odvoji, lako je. Brončanu nagradu osvojili su Terra Hub i 404 s projektom terrapija – Liječimo Zemlju edukacijom.

COMMUNITY CARE

Zlatnu nagradu u kategoriji Community Care osvojili su Hemofarm fondacija i Jazavac i Utorak s projektom Najvažniji poziv u životu. Dobitnici srebrne medalje jesu Counseling office for Workers i Agencija 101 za projekt GastarbAIter. Brončano priznanje u kategoriji Community Care osvojili su UNICEF Srbija i Ovation BBDO s projektom Kako si, ali stvarno?.

Stručnjaci iz agencijskih redova koji su odabrali najbolje među projektima iz cijele regije jesu: Tose Arsov (New Moment New Ideas Company Skopje, Sjeverna Makedonija), Vesna Beganović (Via Media, BIH), Darko Bosnar (Imago Ogilvy, Hrvatska), Davor Bruketa (Bruketa&Žinić&Grey, Hrvatska), Žare Kerin (Futura DDB, Slovenija), Ejub Kučuk (MITA Group, BIH), Jana Savić Rastovac (McCann Beograd, Srbija), Milan Stojanov (Publicis Groupe Macedonia, Sjeverna Makedonija), Jure Tovrljan (Pristop, Slovenija) i Ivan Živković (Pioniri Communications, Srbija).

Oglašivačku perspektivu ove su godine zastupali sljedeći stručnjaci: Katja Fašink (ELES, Slovenija), Maja Grbović (Mercator-S, Srbija), Marija Jakeljić (Croatia osiguranje, Hrvatska), Anna Maria Librić (JGL, Hrvatska), Andrea Lizdek (Banjalučka pivara, BIH), Lidija Rakuša (Spar Slovenija, Slovenija), Vildana Skorupan (Telemach, BIH), Stefan Todorovski (Pivara Skopje, Sjeverna Makedonija), Ratka Tiricovska (Stopanska banka AD – Skopje, Sjeverna Makedonija) i Ivan Žagar (Jaffa Crvenka, Srbija).

BalCannes Editor’s Pick Award posebna je nagrada za najbolji projekt prema kriterijima urednika i medijskih profesionalaca, a dodijeljena je projektu EVERYBODY GUC GUC Imaga Ogilvyja i Studenca! Žiri medija BalCannesa već tradicionalno čine predstavnici vodećih strukovnih medija u regiji: Sandra Babić (Lider Media, Hrvatska), Nenad Danilović (Advertiser Serbia, Srbija), Ekrem Dupanović (Media Marketing, BIH), Boris Eftimovski (Marketing 365, Sjeverna Makedonija) i Simona Kruhar Gaberšček (Marketing Magazin, Slovenija).

Glamurozna atmosfera glavne pozornice festivala uz konfete, pobjedničke govore i izvrsno raspoloženje komunikacijske zajednice uveličali su proslavu najboljih kreativnih projekata diljem regije, a slavlje se nastavilo i u neformalnijem tonu.