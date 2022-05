Studenac i partneri ronioci uklonili gotovo 40 kubika otpada nataloženog na dnu Jadrana kod Selca

Četvrta ekoakcija projekta ‘Korak bliže prirodi‘ okupila rekordan broj zaposlenika Studenca i lokalnih ronioca udruženih u misiji za čišće more i podmorje

Brojni ronioci u organizaciji Ronilačkog centra Mihurić iz Selca i zaposlenici Studenca izronili su u subotu gotovo 40 kubika otpada s morskog dna u čišćenju podmorja duž plaže u Selcu. Održana ekoakcija dio je projekta 'Korak bliže prirodi', a zahvaljujući njezinu četvrtom izdanju s više od 120 sudionika iz mora je ponovno uklonjen nagomilani metalni, gumeni, plastični, stakleni i drugi otpad u raznovrsnim oblicima.

Nova akcija dio je projekta koji je Studenac pokrenuo 2020. kako bi sa svojim zaposlenicima pomogao očuvanju prirode. Nakon Žnjana, Biograda na Moru i Ploča, Studenac je ovaj put odlučio svoj doprinos dati i čišćem Jadranu uz obalu Selca.

- Kao jednom od vodećih maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj, i sada nam je bila želja vidljivo pridonijeti zajednici u kojoj djelujemo te očuvanju zajedničkih prirodnih bogatstava. Iza nas su sada već četiri i više nego uspješne ekoakcije u kojima je ukupno sudjelovalo gotovo 120 zaposlenika Studenca, od kojih čak 50 danas, i više od 150 ronioca. Zajedničkim snagama iz podmorja su izvukli ukupno više od 140 kubika otpada. Za slikovitu usporedbu, već su prve tri akcije pridonijele uklanjanju otpada koji bi napunio stan od 40 kvadrata. Također, ekoakcija u Selcu posebno nam je draga jer je okupila rekordan broj naših zaposlenika. Naravno, posebna zahvala ide i našim partnerima iz RC-a Mihurić iz Selca koji su nam, svojim stručnim i predanim radom, uvelike pomogli u realizaciji našega četvrtog 'Koraka bliže prirodi' te svima koji su nas podržali - poručila je Nina Mimica, direktorica marketinga tvrtke Studenac.

Po završetku akcije, uvala Slana bila je ispunjena raznovrsnim otpadom prikupljenim s mikrolokacija. Otpad je na kopno izvuklo 50-ak ronioca iz Selca i Crikvenice te šire okolice, kao i iz drugih dijelova Hrvatske, u suradnji sa zaposlenicima Studenca. Ekoakciju je komentirao i Hinko Car, direktor RC-a Mihurić.

- Iznimno nam je drago što je Studenac za svoj četvrti 'Korak bliže prirodi' odabrao Selce i nas kao partnere. Mihurić će se uvijek rado odazvati na ovakvu hvalevrijednu ekoakciju, a posebno me veseli kada se pojedinci, kojima čišćenje podmorja nije dio svakidašnjice, odvaže na ovakav korak – čišćenje okoliša - rekao je Hinko Car, direktor RC-a Mihurić.

Čist okoliš i očuvana priroda jedan su od uvjeta zdravog funkcioniranja svake zajednice, a svojom podrškom projektu pokazao je to i Grad Crikvenica.

„S obzirom na to da se nalazimo na moru, svakodnevno svjedočimo posljedicama gomilanja otpada. Grad Crikvenica osobito je zahvalan što je Studenac u sklopu svojeg društveno odgovornog projekta prepoznao i naše podmorje kao područje vrijedno ekoakcije čišćenja. Sretni smo i ponosni što su, u suradnji s našim lokalnim roniocima iz RC-a Mihurić, učinili još jedan, za lokalnu zajednicu i podmorje veliki 'Korak bliže prirodi' i učinili naše podmorje čišćim“, izjavio je Damir Rukavina, gradonačelnik Grada Crikvenice.

Prilikom osmišljavanja svojeg društveno odgovornog projekta „Korak bliže prirodi“, Studenac se, kao jedan od vodećih hrvatskih maloprodajnih lanaca, vodio ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Poseban je naglasak među njima stavljen na smanjivanje svih vrsta zagađivanja morskih resursa, a posebno onih koji dolaze s kopna.

- Problem zagađenja podmorja i priobalja sve je veći problem naše zajednice. Čisti i plavi Jadran jednako je važan domaćem stanovništvu, ali i turistima kojima je čisto more nerijetko jedna od najvažnijih stavki prilikom odabira destinacije za ljetni odmor. Ovakve ćemo projekte uvijek ponosno i s veseljem podupirati. Turistička zajednica Grada Crikvenice od srca zahvaljuje Studencu i RC-u Mihurić na ovoj hvalevrijednoj ekološkoj inicijativi i akciji - istaknula je Marijana Biondić, direktorica Turističke zajednice Grada Crikvenice.

Među pokroviteljima ekoakcije u Selcu je i Županijska lučka uprava Crikvenica, a Studenac je zahvalan svima koji su podržali projekt i tako zajedničkim snagama napravili još jedan korak bliže prirodi, bliže Jadranskom moru.

Jadransko se more, naime, često percipira kao jedno od čišćih mora, no ta je činjenica nažalost daleko od istine. Količina i zastupljenost plastičnog otpada na dnu Jadranskog mora među najvišima su u Europi, stoga je društveno odgovorno poslovanje usmjereno na ekološke inicijative i projekte od iznimne važnosti. Upravo su to vrijednosti koje je prepoznao Studenac kada je pokrenuo projekt 'Korak bliže prirodi' koji nastavlja sa svojom misijom da hrvatsko podmorje i priobalje bude što čišće i bistrije.