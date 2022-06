Sveobuhvatno rješenje za savršenu komunikaciju

Znate onaj osjećaj kad nešto upotrebljavate i mislite da je savršeno i da vam ništa ne nedostaje? Zatim se pojavi rješenje o kojem ranije niste razmišljali, ali vam nudi još više i još bolje nadopunjuje potrebe vašeg poslovanja. Takva su NFON rješenja.

Komunikacija je danas važnija nego ikada prije. Život nakon bolesti Covid-19 zadnjih mjeseci nekako teče glatko, više se viđamo uživo u poslu, ali neke navike iz zadnje dvije godine uglavnom su ostale. Videokonferencije i tehnologija koja nam je omogućila da u to vrijeme što lakše poslujemo ostale su dio našeg svakodnevnog života. Što ako vam kažemo da za tvrtke postoji idealno rješenje za telefoniju, videokonferencije i kompletnu komunikaciju? Čak i bolje od onoga za koje ste dosad znali?

Najbolje je da to posebno rješenje možete iskoristiti u akciji CASHBACK do kraja rujna 2022. Ne brinite, uskoro ćemo sve objasniti.

Komunikacija bez granica

U 2022. očekujemo komunikaciju bez granica. Komunikaciju koja ne poznaje ni prostorne ni vremenske zapreke. Komunikaciju koja je fleksibilna i sigurna. NFON Cloudya kontaktni centar također nudi i šlag na tortu – bilo gdje i bilo kad možete biti dostupni putem jednog broja telefona, bez obzira upotrebljavate li za komunikaciju fiksni ili mobilni telefon, tablet ili prijenosno/stolno računalo. Kako je to moguće, pitate se? Sve je moguće uz NFON!

NFON Cloudya omogućuje komunikaciju budućnosti koja se odvija putem web-preglednika u oblaku. Upravo stoga nije važno jeste li fizički u sjedištu tvrtke ili na drugom kraju svijeta – NFON Cloud uvijek je pri ruci i uvijek ćete biti dostupni.

Do kraja rujna 2022. pri zamjeni starog telefonskog sustava za NFON zamjenu plaća NFON >>> više saznajte OVDJE.

Što je Cloudya Meet & Share?

Upoznajte Cloudya Meet & Share i nikada više nećete razmišljati o drugim načinima komunikacije. Zaposlenici tvrtke to će cijeniti, a poslovni partneri zavidjet će vam na ovom rješenju. Razlog je u njegovim funkcijama za koje ne postoji rečenica „to nije moguće”. Možete upućivati videopozive, zakazivati sastanke, organizirati videosastanke i još mnogo toga. Možete, naravno, s ostalim sudionicima podijeliti poveznicu za sastanak ili razmisliti o telefonskom pozivu. Interaktivna konferencija? Ništa lakše. Dijeljenje zaslona, isključivanje zvuka pojedinih sudionika, podizanje ruku za postavljanje pitanja, mogli bismo nabrajati u nedogled.

Ako se vaša tvrtka i dalje služi s više telefonskih brojeva na više lokacija te jednim ili čak više različitih rješenja za suradnju – prijeđite na NFON rješenja kojima ćete sve muhe ubiti odjednom.

Povežite Cloudya rješenje s aplikacijom Microsoft Teams

Možda ste jedan od onih koji vole upotrebljavati Microsoft Teams*. To je sve što vam treba, a za ostalo imate telefon. Jeste li se ikada zapitali zašto to dvoje ne biste kombinirali? Cloudya omogućuje integraciju s aplikacijom Microsoft Teams, pa nećete žrtvovati korisničko iskustvo na koje ste se navikli, a istovremeno ćete dobiti mnogo više. Da se razumijemo, Microsoft Teams* je izvrstan alat, ali nije usredotočen na telefoniju, a to je jedna od stvari koje za Microsoft Teams* može nadopuniti NFON Cloudya. I ne samo to, NFON nudi široku paletu rješenja za različite industrije te omogućuje komunikaciju s korisnicima putem aplikacije WhatsApp, SMS poruka i e-pošte.

Nadalje, NFON Contact Center Hub omogućuje integraciju s CRM, PLM i ERP rješenjima, što nikako nije zanemariv podatak. Mogućnost povezivanja danas je konkurentska prednost.

Još jednom treba napomenuti da ćete moći zvati sa svih uređaja i biti dostupni na jednom broju telefona, što u poslovanju mnogo znači.

Nemojte propustiti: akcija CASHBACK do kraja rujna 2022.

