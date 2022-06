Švicarski zračni promet u ‘sigurnosnim problemima‘

Sigurnosni problemi, izgleda, postaju sve češća briga brojnih kompanija pa čak i onih koje su specijalizirane za sigurnost. Tako je u probleme, uzrokovane tehničkom greškom ili hakerskim napadom, upala tvrtka Skyguide specijalizirana za nadziranje švicarskog zračnog prostora, odnosno kontrolu leta, zbog čega su jučer ujutro letovi u i iz Švicarske bili obustavljeni satima, a švicarski zračni prostor zatvoren.

Iako su letovi, kako prenosi BBC, kasnije u danu ponovo bili uspostavljeni, i dalje se nagađa je li do zatvaranja prometa došlo zbog kvara računala u službi kontrole leta ili je došlo do hakerskog napada.

Iz tvrtke su istaknuli da je do problema došlo zbog 'sigurnosnih razloga', a njihov je glasnogovornik, prenosi BBC, objasnio da je problem vjerojatno nastao zbog hardverske greške i da ne vjeruju da je njihov sustav hakiran.

Napadi na sigurnost

No, iako nije potvrđeno zašto je došlo do 'sigurnosnih problema', hakerskii napadi u posljednje vrijeme sve su češća tema. Krajem prošle godine njemački osiguravatelj Allianz upozorio je na to da bi, osim na kompanija, na udaru hakera uskoro mogli biti i nabavni lanci, a među napadima koji su se dogodili prošle godine bio je onaj blokade IT sustava američkog sustava cjevovoda Colonial Pipeline.

Zatim je u travnju ove godine hakiran i službeni Instagram račun Bored Ape Yacht Cluba nakon čega je ukradeno više od 2.8 milijuna dolara vrijednih NFT-ova od korisnika koji su povezali ethereum novčanik.

Podsjetimo da i u Hrvatskoj u posljednje vrijeme brojimo neke 'udare' na sigurnost. Tako je u veljači zabilježen i hakerski napad na A1 u kojem su hakirani podaci 100.000 korisnika A1 Hrvatska.