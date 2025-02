Svjetska tržišta: Inflacija u SAD-u porasla, Wall Street pao

Na tržištu se i dalje procjenjuje da će Fed u ovoj godini smanjiti kamate jednom, za 0,25 postotnih bodova, no splasnule su nade u dva reza kamata do kraja godine. Uz to, vrlo je neizvjesno kakav će stav Fed zauzeti u idućim mjesecima, s obzirom da predsjednik SAD-a Donald Trump prijeti carinama, a ako ih doista i počne šire primjenjivati, to bi dodatno potaknulo inflaciju

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi pali jer je u siječnju inflacija u SAD-u porasla više nego što se očekivalo, pa je sve jasnije da središnja banka neće žuriti sa smanjenjem kamata. Dow Jones oslabio je 0,50 posto, na 44.368 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,27 posto, na 6.051 bod. Nasdaq indeks ojačao je, pak, 0,03 posto, na 19.649 bodova.

Ulagače je na oprez natjeralo izvješće koje je pokazalo da su potrošačke cijene u siječnju porasle 0,5 posto na mjesečnoj razini, više od očekivanih 0,3 posto, pa je na godišnjoj razini inflacija dosegnula 3 posto. Temeljna stopa inflacije, iz koje su isključene cijene energenata i hrane, dosegnula je, pak, još i više godišnje razine - 3,3 posto.

Jačanje inflacije pokazuje da američka središnja banka nema baš prostora za daljnje popuštanje monetarne politike. Uostalom, predsjednik Feda Jerome Powell poručio je nedavno da središnja banka ne treba žuriti s daljnjim smanjenjem kamatnih stopa jer je gospodarstvo snažno, nezaposlenost niska, a inflacija i dalje iznad ciljanih razina od 2 posto.

Doduše, na tržištu se i dalje procjenjuje da će Fed u ovoj godini smanjiti kamate jednom, za 0,25 postotnih bodova, no splasnule su nade u dva reza kamata do kraja godine. Uz to, vrlo je neizvjesno kakav će stav Fed zauzeti u idućim mjesecima, s obzirom da predsjednik SAD-a Donald Trump prijeti carinama, a ako ih doista i počne šire primjenjivati, to bi dodatno potaknulo inflaciju.

- Tržište je zabrinuto jer Fed možda ove godine uopće neće smanjiti kamatne stope i zbog toga je tržište palo - objašnjava Jake Dollarhide, analitičar u tvrtki Longbow Asset Management.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. STOXX 600 indeks najvažnijih europskih dionica ojačao je 0,1 posto i dosegnuo nove rekordne razine. Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,34 posto, na 8.807 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,50 posto, na 22.148 bodova, a pariški CAC 0,17 posto, na 8.042 boda.