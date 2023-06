Svjetski rast clouda se nastavlja: Zašto sve više tvrtki odabire poslovanje u cloudu?

Posljednjih godina, polako prateći svjetske trendove, hrvatsko tržište bilježi rast korištenja usluga u oblaku. Zašto je tome tako i koje su prednosti poslovanja u oblaku, objasnio je Mislav Peričić, direktor sektora informacijske tehnologije u Setcoru, vodećoj hrvatskoj tvrtki u području cloud usluga.

Karakteristike, trendovi i očekivanja

Iako se zasad radi ponajviše o velikim korporacijama, sve veći broj tvrtki prelazi na cloud kako bi učinkovitije, jeftinije i sigurnije upravljale svojim podacima i ključnom infrastrukturom. Čimbenici kao što su rad na daljinu, manjak IT stručnjaka i povećana svijest o rizicima od prirodnih katastrofa i hakerskih napada također su pridonijeli ovom rastućem trendu.

Osim toga, sve više raste interes za umjetnu inteligenciju. Infrastruktura potrebna za razvoj servisa baziranih na AI-ju zahtijeva investicije u specijaliziranu opremu koja troši velike količine energije i novaca. S obzirom na velika ulaganja za uspostavu takve infrastrukture, njeno korištenje u cloudu tvrtkama se nameće kao jedino ekonomski opravdano rješenje.

IT outsourcing: Pojednostavljenje i ubrzanje poslovanja

Outsourcing IT funkcija stručnim pružateljima cloud usluga može revolucionirati način na koji tvrtka vodi svoje poslovanje, posebice u smislu organizacije ljudskih resursa. Smanjuje potrebe za dediciranim zaposlenicima IT odjela u tvrtki, što je važno jer je takve stručnjake sve teže pronaći. Za manja poduzeća, do otprilike 50 zaposlenih, outsourcing može značiti da umjesto osobe za IT podršku imaju osobu koja uz svoj redovan posao ima ulogu ‘koordinatora za IT‘. Dakle, uz svoje uobičajene zadatke, taj zaposlenik komunicira zahtjeve prema vanjskom pružatelju usluga poput Setcora, gdje su stručnjaci u svakom trenutku na raspolaganju.

Veća poduzeća s outsourcingom smanjuju potrebe za sistem inženjerima jer brigu o poslužiteljima, backupu i mrežnoj povezanosti preuzima pružatelj usluge. Također, IT outsourcing omogućuje tvrtkama da se usredotoče na temeljno poslovanje, dok se oslanjaju na specijalizirane pružatelje usluga za rješavanje zadataka povezanih s infrastrukturom. Često se i IT tvrtke koje se bave razvojem softwarea ne žele baviti i vlastitom IT infrastrukturom već infrastrukturu kao uslugu (IaaS) unajmljuju od pružatelja usluga, a fokusiraju se na svoje ključne kompetencije, a to je razvoj softwarea. Ovakav pristup ne samo da pojednostavljuje poslovanje, već i umanjuje potrebu za kontinuiranim obrazovanjem zaposlenika u visokospecijaliziranim informatičkim znanjima.

Sigurnost podataka nikada nije bila važnija

Gotovo svakodnevno možemo čitati vijesti o nekom novom kibernetičkom napadu. Hakeri nanose ogromne financijske i reputacijske gubitke organizacijama, a šteta je ponekad nenadoknadiva. Osim štete uzrokovane ljudskim djelovanjem, uvijek postoji i rizik od prirodnih katastrofa poput potresa.

Iz tog razloga tvrtke traže zaštitu u oblaku, a pružatelji cloud usluga moraju imati najnovija sigurnosna rješenja kako bi krajnji korisnik bio siguran. Između ostaloga u to se ubraja zaštita od napada uskrate usluga (DDoS) i Disaster recovery usluga, koja obnavlja kritične sustave organizacije i omogućuje udaljeni pristup sustavima unutar virtualnog okruženja. Sigurnosne kopije u oblaku pomažu tvrtkama vratiti sve zahvaćene podatke i ponovno pokrenuti normalne operacije, što je znatno povoljnije i brže od tradicionalnih rješenja.

Zašto odabrati lokalnog cloud providera

Slobodan prijenos osobnih podataka iz EU u SAD ili neku treću zemlju nije u skladu s odredbama GDPR-a, već mora postojati pravna osnova za takav transfer. Uz to, moraju biti implementirane odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kao i ugovorne odredbe da bi takav transfer bio u sukladu s GDPR-om.

Ta se problematika može izbjeći ukoliko se koriste usluge cloud operatera sa sjedištem unutar Europske unije. Korištenje usluga lokalnih operatera donosi i mogućnost neposrednijeg kontakta s operaterom kao i podršku na jeziku korisnika, a premium pružatelji usluga uvijek su dostupni.

Kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti usluga u oblaku, važno je odabrati pružatelje koji mogu ispuniti specifične potrebe korisnika, a kako sve više tvrtki prepoznaje prednosti ekonomičnog, sigurnog i fleksibilnog upravljanja podacima, hrvatsko cloud tržište nastavit će se širiti.